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Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

"Las circunstancias no le han dejado otra opción", afirma la promotora

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi.

Rosalía, en uno de sus conciertos en el Palau Sant Jordi. / EFE

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EFE

Miami

Rosalía ha aplazado los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según ha informado este jueves la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.

"Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", ha agregado.

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La artista catalana tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami este jueves y el 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio.

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