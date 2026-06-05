Más de 200 joyas del British Museum llegan al Gaiás con ‘Voces del Pacífico’

Sin ser el Haka (danza de los All Blacks, equipo de rugby de Nueva Zelanda), los gritos del artista de origen maorí George Nuku al abrirse este jueves la exposición "Voces del Pacífico" en el Museo Centro Gaiás, casi intimidaron igual antes de concluir su danza de bienvenida con la entrega de un collar al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Nuku y su danza ante López Campos. / Jesús Prieto

Valioso fondo

«Confeso que sentín certa tensión ante esa danza de benvida», dijo el representante de la Xunta durante su intervención sobre una muestra con más de 200 piezas (objetos históricos y piezas artísticas contemporáneas) que llegan a Santiago gracias al British Museum, a cuyo valioso fondo pertenecen. Eso sí, la cita vino precedida de cierta inquietud por otro motivo: la posibilidad de una protesta in situ de quienes critican el nuevo proceso para designar la dirección del CGAC, cuya nueva rectora, Eva López Tarrío, estuvo presente en un acto que juntó a unas 150 personas, sin varios rostros de la escena artística gallega habituales en citas así.

"Voces del Pacífico (Innovación y tradición)" es una exposición compuesta por máscaras rituales, esculturas, armas, objetos ceremoniales, maquetas de embarcaciones, vestidos, vídeos y creaciones sonoras sobre Oceanía y ese Pacífico cuya extensión supone un tercio del total de la Tierra. Es un viaje desde Galicia con la mirada en el ayer pero también en el hoy y mañana. Al futuro apela, por ejemplo, una instalación de George Nuku que lanza un grito de urgencia ante la contaminación oceánica con una obra que dibuja un siglo XXII cuyos mares tienen botellas de plástico con branquias.

Visitantes de la muestra "Voces del Pacífico (Innovación y tradición)" . / Jesús Prieto

Piezas llamativas

Entre las piezas más llamativas sobresale una armadura de fibra de coco y dientes de tiburón, hecha en el XIX que sale por primera vez del afamado museo británico para posarse en un maniquí, redes de cabello humano, figuras de ancestros talladas en basalto, vestidos hechos con corteza de morera (con una muestra que se puede tocar), maquetas de canoas bélicas, collares, ornamentos nasales o anzuelos de madreperla, cartas de navegación de geometría misteriosa e incluso un área sobre la conexión entre danzas ancestrales de Fiyi o Hawái y el baile urbano de macrociudades como Nueva York o Tokio. Todo ello es parte de un retrato de las distintas culturas y periodos de Oceanía cuyo mapa lleva a quienes visitan la muestra hasta las vivencias y colores que laten o latieron en Nueva Guinea, Rapa Nui, Nueva Zelanda, Polinesia...

Parte de las personas asistentes a la inauguración de esta muestra en Santiago ante la danza de George Nuku. / Jesús Prieto

Asistentes

A la apertura celebrada este jueves acudieron a su vez el director de Colecciones del British Museum, Xerxes Mazda; la responsable de Alianzas y Exposiciones Itinerantes Internacionales en el British Museum, Amanda Mayne; la comisaria y conservadora de Oceanía, la doctora Julie Adams, y personalidades del ámbito sociocultural como la presidenta saliente del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; la responsable territorial de la Fundación la Caixa en Galicia, Susan Santos; el antropólogo Felipe Criado; el catedrático de Arte, José Manuel García Iglesias, colaborador de EL CORREO; el presidente de la Academia Xacobea, Marcelino Agís; el profesor Antón Castro; el pintor AntónSobral; la comisaria de arte Pilar Corredoira, o representantes de la política compostelana como María Baleato, entre más asistentes.

Precedente

El titular de Cultura apeló al éxito que tuvo en 2021 el primer acuerdo de la Cidade da Cultura con el British Museum, plasmada en una muestra llamada "Faraón. Rey de Egipto", que tiene el récord de visitantes del Gaiás con más 76.000 personas, «e agora con "Voces do Pacífico" esta colaboración chega aínda máis lonxe e conecta máis ao Museo Centro Gaiás cunha das institucións culturais máis importantes do mundo».

La muestra reúne en Santiago muchas piezas «que ata agora non viaxaron nunca a nivel internacional fóra do British Museum», según señalaron en la tanda de intervenciones que junto a López Campos completaron la directora gerente de la Cidade da Cultura,Ana Isabel Vázquez y las citadas personalidades llegadas para la ocasión desde el mencionado museo londinense, con la presencia también del director xeral de Cultura da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo; el director de la Agadic, Jacobo Sutil; y la directora de Acción Cultural de la Cidade da Cultura, Verónica Santos.

Julie Adams, comisaria, en primer plano, entre más protagonistas de los discursos de apertura en la Cidade da Cultura. / Jesús Prieto

La comisaria Julie Adams, que guió a la prensa en una visita previa con una afabilidad genuinamente británica, insiste en la faceta «humana» que hila la muestra y en el factor «artístico» de la misma personificado por miles de personas isleñas de Oceanía que encaran allí sus desafíos con soluciones donde artesanía y arte se dan la mano en voz baja, un mundo creativo por descubrir en Europa basado en una acepción del arte bien distinta que gracias a estos proyectos... no está extinta.

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Visitas guiadas

Abierta hasta el 19 de noviembre con entrada libre, el proyecto expositivo de "Voces del Pacífico (Innovación y tradición)" cuenta con la colaboración de la Fundación la Caixa y ofrece un programa de visitas guiadas gratuitas que empieza el sábado 6 de junio (12 h.) y el domingo 7 (17 h.) con gestión previa desde la web del recinto (cidadedacultura.gal).