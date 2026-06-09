Benjamín Prado, escritor: "Escribir canciones con Sabina es como recibir clases de pintura de Picasso"

Dice Benjamín Prado (Madrid, 1961) que su vida es una mezcla de azar, suerte y actitud. Esto último para "pillar al vuelo" las oportunidades que la vida le iba poniendo en su camino, el de un joven que quería ser poeta, pero no sabía cómo. Pocas personas en este planeta pueden decir que Rafael Alberti fue su mentor; Prado sí, y esa es una de las grandes fortunas que cuenta en su nuevo libro, 'Qué estoy haciendo aquí' (Alfaguara, 2026). Ha conocido a las estrellas de la generación del 27, del 'boom' latinoamericano y de la generación del 50 y solo destaca una cosa: la humildad de todas ellas. Cuanto más arriba está uno, más en la tierra se siente, por eso cuando se le pregunta a Prado con quién de todos volvería a tomarse un café, lo tiene claro: "Traería a mi madre de vuelta un ratito".

Tras escribir estas memorias, ¿ha encontrado respuesta a la pregunta que plantea el título de su libro 'Qué estoy haciendo aquí'?

Es un juego que se vuelve aburrido cuando encuentras la respuesta. Como dicen los músicos, el día que no sientan miedo al salir al escenario es que ya no merece la pena hacerlo. Para mí, meterse en problemas, salir de la zona de confort y ser ese invitado que no conoce a nadie pero disfruta del evento es muy divertido. Siempre he buscado caminos diferentes para no aburrirme y para probar cosas nuevas; al final, hemos descubierto que es más divertido tapear que comer.

Ha publicado más de 30 libros y escrito en prácticamente todos los géneros. Siguiendo la metáfora del músico, ¿le sigue dando miedo el folio en blanco?

Me da más miedo el síndrome del folio mal escrito. Temo equivocarme, hacer algo que no guste, no expresar lo que quiero decir o repetirme. En mi caso es difícil repetirse porque hago cosas muy variadas y voy saltando de un sitio a otro, pero el miedo a fracasar o a no poder volver a hacerlo siempre está presente, sobre todo con los años.

De todos esos géneros, ¿cuál es el que más le impone o le genera mayor tensión?

No siento que afronte unos con menos seriedad que otros, me enfrento parecido a un poema, una canción, una novela o un relato. Siempre intento tener el máximo respeto por el idioma y busco no repetirme ni repetir a otros. Para mí, la buena literatura consiste en encontrar cosas que no estaban allí, incluso en lugares conocidos. Como cuando Neruda llama a unas tijeras "pájaro que vuela por las peluquerías"; crea algo nuevo que antes no existía. Esa reelaboración memorable de las cosas es lo que busco siempre al escribir.

¿Cuesta más escribir en corto -como un poema o una canción- o escribir en largo como una novela o estas memorias?

Creo que la poesía siempre es lo más difícil, especialmente cuando ya has publicado suficiente. Encontrar nuevas formas, palabras que no has usado y otras metáforas es complejo. Además, nunca he releído una novela mía después de publicada porque ya he revisado cada párrafo cientos de veces durante el proceso. En cambio, los poemas sí los relees para los recitales y ahí es donde ves qué podrías haber hecho mejor. La satisfacción es una mala compañera de viaje; es mejor ser inconformista.

"Sabía que escribiría estas memorias, solo faltaba saber cuándo. Lo hice ahora que empezaba a tener algunos olvidos y decidí hacerlo antes de que se borrara la pizarra"

Entonces, ¿es mejor estar siempre un poco insatisfecho?

La rutina es el cementerio de los vivos. Cuando todo entra en el ritmo de lo ya sabido, se vuelve aburrido. La costumbre no suele ser buenas compañera, especialmente en la creatividad. Aunque Cortázar decía que las costumbres son cuotas de ritmo que nos ayudan a vivir, yo creo que la rutina no es una buena musa. Al escribir no puedes ofrecer "comida recalentada"; debes buscar cosas nuevas, y eso solo ocurre si estás indagando constantemente.

En el libro aparece constantemente la idea del azar y la suerte. ¿Cree que su carrera ha dependido más de encuentros fortuitos que de tu propia voluntad?

Ambas cosas y una tercera: la capacidad de pillarlas al vuelo. He tenido una suerte inmensa. Por ejemplo, que mi profesor me mande leer a Rafael Alberti un viernes y que el sábado me lo encuentre en un bar, o encontrarme con Sabina en otro bar y ser amigos desde hace 44 años, o ir a Granada y que se siente a mi lado Luis García Montero. Es evidente que esto le sucede a alguien que ya quería ser escritor. Además, tuve la fortuna biológica de empezar a escribir cuando la generación del 27, el boom latinoamericano y la generación del 50 estaban vivos y activos. Aprovechar esas circunstancias es mi mayor mérito.

Alberti es fundamental en este libro. ¿Hasta qué punto una persona puede cambiarle tanto la vida?

Si se llama Rafael Alberti y eres un joven aspirante a poeta, te la cambia totalmente. Él encarnaba todo lo que sueña un poeta: era un escritor decisivo y un personaje público con el magnetismo de una estrella de rock. Tenía una memoria prodigiosa, ponía la poesía en el centro de todo y tenía una vitalidad extraordinaria. Siempre digo que, a pesar de la diferencia de edad, él era infinitamente más joven que yo.

¿Hubo algún momento concreto en el que fue consciente de que su vida iba a cambiar para siempre?

Quizá el día que Joaquín Sabina me llamó a su casa y me cantó en la cocina una versión musical de un poema mío. Me encantó cómo lo había adaptado y nos pusimos a redondearla. Ese día se abrió una puerta muy importante hacia la música. Joaquín suele bromear diciendo que soy una estrella del rock sin ningún disco.

¿Qué poema era?

Se llamaba 'Viajero que abandona, que regresas a esta ciudad del norte', inspirado en Bob Dylan y en las alboradas medievales. Joaquín lo convirtió en la canción 'Cuando aprieta el frío'. A partir de ahí seguí haciendo canciones con él, con Montero, con Vetusta Morla y muchos otros. Me divierte mucho, aunque lo hago de forma esporádica porque uno es dueño de sus poemas, pero solo copropietario de sus letras.

¿Qué le ha enseñado escribir canciones con Sabina que no supiera por la poesía?

He aprendido de uno de los más grandes. Es como recibir clases de pintura de Picasso, siempre me esfuerzo por estar a la altura. Tenemos referencias comunes y la confianza necesaria para decirnos si un verso no nos gusta. Al final, siempre se hace lo que él quiere, no nos engañemos, pero discutir por la palabra exacta es señal de que seguimos amando el oficio.

Se dice que a una persona la definen sus amistades y en este libro hay decenas. ¿Se aplica esto en su caso?

Si es así, merezco una estatua por la cantidad de gente increíble que he conocido. Una vez que entras en ese círculo, es más fácil que te presenten a otros, como a García Márquez o Cortázar. Era una época en la que todos estaban vivos y activos, tomándose copas contigo. Recuerdo que Ángel González me dejó leer el manuscrito de su penúltimo libro y aceptó una sugerencia mía para el título; así de humildes y naturales eran.

Muchos de estos referentes ya no están. ¿Cree que con ellos ha desaparecido una forma de entender la literatura y el periodismo?

Absolutamente. El periodismo ha cambiado mucho. Antes, columnistas como Umbral o Raúl del Pozo iban a la redacción, olisqueaban y preguntaban antes de escribir. Hoy todo el mundo escribe desde casa. No soy nostálgico, pero todo ha cambiado. Alberti siempre me decía que no fuera un viejo cascarrabias y que intentara aprender algo de los jóvenes.

¿Ha cambiado el periodismo o el público?

El concepto de espectador ha desaparecido. Ahora la gente quiere sentir y ser protagonista; no ven el concierto, sino que muestran que están en él. El periodismo ha cambiado y yo le debo mucho, como el haber aprendido a escribir con ruido alrededor y bajo presión. Eso me ha servido para escribir en cualquier lugar. Antes las redacciones estaban llenas de gente; ahora todo es distinto.

"La rutina es el cementerio de los vivos; no es una buena musa para escribir"

¿Cómo conviven su faceta literaria y la periodística?

En ambas el objetivo es contarlo bien. Literatura no es solo contar historias, sino saberlas contar. En el periodismo español se escribe muy bien, lees columnas que están mejor escritas que muchas novelas.

Cuenta en el libro que cuando murieron Octavio Paz y Alberti su mundo empeoró. ¿Se recupera uno de esos duelos o se convive con ellos?

No es algo que se sustituya. A personas como Rafael o Ángel las echas de menos porque fueron amigos íntimos y nunca hubo un momento malo con ellos. Hablo mucho con mis muertos "por dentro". Otras personas llegan y alivian el luto, pero los seres queridos son insustituibles. Sería un miserable si les olvidara; les debo mucho por lo bien que me trataron.

De hecho publicó el libro de poemas 'La edad de los fantasmas' por todos ellos.

Sí, trata sobre esa idea de que los seres queridos viven en uno. Hay poemas sobre Joan Margarit, Javier Marías y otros que han sido muy importantes para mí. Los echo de menos porque ahora voy a Barcelona, por ejemplo, y ya no están Marsé o Margarit; el paisaje humano ha cambiado.

Usted los conoció de cerca. ¿Qué nos sorprendería de estos autores ilustres?

Su humildad. Mi libro no es la historia oficial de Rafael Alberti, sino un Alberti visto desde dentro por alguien cercano. Lo que sorprende es el contraste entre el personaje público y la belleza de lo que sucedía de puertas para adentro con gente de esas dimensiones.

Además de poeta o letrista, con este libro se le puede considerar un cronista de una etapa de las letras españolas, ¿no?

He sumado un nuevo personaje a mi banda de piratas. Este libro es muy coherente con mi trayectoria. Soy hijo de la generación del 27, y ellos solían escribir sus memorias. Fueron testigos de tiempos terribles y maravillosos. Yo no protagonicé esos momentos, pero vi a esa gente a su regreso a España. Sabía que escribiría estas memorias, solo faltaba saber cuándo. Lo hice ahora que empezaba a tener algunos olvidos y decidí hacerlo antes de que se borrara la pizarra.

Si pudiera volver a sentarse con una de las personas que ya no están, ¿a quién elegiría?

A ninguna de las famosas. Traería a mi madre de vuelta para estar un ratito con ella.

¿Qué le gustaría que escribieran de usted en unas memorias futuras?

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