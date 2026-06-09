Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026

Jesús Cisneros ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ilustración 2026 este martes por "la excepcional calidad de una obra potente y expresiva en la que se produce una perfecta simbiosis entre fuerza, sensibilidad y narrativa visual", un galardón otorgado por el Ministerio de Cultura dotado con 30.000 euros.

Así lo ha señalado el jurado que ha destacado también la gran variedad de técnicas de Jesús Cisneros (Zaragoza, 1969) y su "extraordinaria habilidad para, desde la gestualidad y el humanismo, crear escenarios mágicos que sumergen al lector en un mundo sereno y apacible", a través de formas simbólicas potentes que evocan la espontaneidad del boceto, el autor revisita lo popular captando su esencia y logra comunicar la máxima expresión. El jurado ha añadido que con un lenguaje "universal, primitivo y fresco", Cisneros ha conseguido impactar a muchas generaciones de ilustradores en todo el mundo.

Jesús Cisneros ha publicado más de 30 libros de literatura infantil, juvenil y para adultos, así como libros artísticos y experimentales. Asimismo, ha participado como ilustrador de portadas y en obras colectivas para diversas editoriales en Latinoamérica y Europa. Su trabajo ha sido expuesto en muestras individuales y colectivas en galerías y museos de España, Francia, Portugal, Italia, México, Corea, Turquía, y Ucrania.

Cisneros realizó estudios de historia del arte e ilustración en Zaragoza, su ciudad natal. El dibujo ha sido vital en su vida desde temprana edad, sin embargo, trabajó como diseñador gráfico durante muchos años antes de dedicarse por completo a la ilustración. A partir de ese momento, optó por construir una carrera dedicada a la ilustración, la enseñanza y la colaboración con instituciones, empresas y grupos independientes.

Algunas de sus obras han sido seleccionadas en varios festivales internacionales, como la bienal Ilustrarte en Lisboa y la exposición de ilustradores de la Feria del Libro de Bolonia y ha sido galardonado con reconocimientos como el Ospite d’Honore Le immagini della fantasia della Mostra Internazionale per l’infanzia de Sàrmede, Italia, en 2025, además de obtener una mención en la Bienal Ilustrarte por ‘Kintaró’ en Lisboa, Portugal, en 2018, entre otros.

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El Ministerio de Cultura concede este premio con el objetivo de reconocer el conjunto de la labor realizada por una ilustradora o ilustrador español en el ámbito del libro y de las letras en cualquiera de las lenguas oficiales españolas. El premio reconoció en su pasada edición a la ilustradora Violeta Lópiz, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Sergio García Sánchez, Viví Escrivá, Sonia Pulido y Paco Giménez, entre otros.