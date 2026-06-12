Boticaria García: "Las microdosis de ejercicio en la menopausia son efectivas, no necesitamos matarnos en el gimnasio"

Marián García, conocida como Boticaria García, ha escrito junto al doctor Javier Butragueño Mujeres de hierro, un libro que quiere ser un plan maestro, una guía de cuidados para afrontar la perimenopausia y menopausia. Este viernes, 12 de junio, lo presentará en Palma, en la sala de actos de la ONCE, a las 18.30 horas.

¿Qué es una mujer de hierro?

Una mujer de hierro es una mujer en construcción, y una mujer en construcción es peligrosísima porque puede tomar muchas decisiones cuando se siente capaz y se siente fuerte, pero sobre todo una mujer de hierro es una mujer que se informa y que busca información más allá de los vídeos virales de TikTok. Porque esta etapa que tenemos que atravesar es una etapa que ha sido durante muchos años silenciada, pero ahora casi le hemos dado la vuelta a la tortilla y se habla sin rigor y con un montón de bulos que es lo que intentamos desmontar en este mundo.

¿Por qué cree que no se le ha dado a la menopausia la importancia que tiene hasta ahora?

Porque se ha considerado una etapa oscura, una época de decadencia en la que la mujer tenía que resignarse y nada más lejos de la realidad, la mujer tiene que tomar las riendas del camino, porque le quedan por delante 40 o 50 años desde el momento de la menopausia, entonces ese es el objetivo. El problema es que realmente invisibilizar los síntomas o normalizar los síntomas hace que muchas mujeres lleven muchos años sufriendo y sin entender qué les ocurre.

¿Cuál es el mayor bulo con el que se ha topado escribiendo este libro?

El que me preocupa muchísimo es el de que la mujer en menopausia tiene que comer poquito porque como ‘engorda’ con más facilidad... y realmente esto es un error, porque la mujer en menopausia y en perimenopausia necesita muchísimos nutrientes y esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando comes muy poquito, lo que ocurre es que tu cuerpo entra en estado de alarma, se dispara el cortisol, porque percibe como una agresión que no tiene comida. Y, entonces, lo que hace es intentar sobrevivir y le va a dar prioridad a mover el corazón, a los pulmones, pero no al sistema inmunitario ni tampoco a la construcción de músculo, que es la clave. El músculo puede actuar como un falso estrógeno cuando se van jubilando los estrógenos. A mí el mito de que la mujer no tiene que comer me preocupa mucho porque la acaba fragilizando y, por otro lado, hay otro mito también que durante muchos años ha perjudicado a la mujer y es la leyenda negra de la terapia hormonal de la menopausia. Es cierto que se hizo un estudio en el año 2002 y las conclusiones arrojaban unos riesgos que posteriormente se ha descubierto que el beneficio de la terapia hormonal supera el riesgo y que hay una ventana de oportunidad para las mujeres diez años después de la menopausia o antes de los 60 años.

También habla de los suplementos, pero con tantos, una ya no sabe cuál tomar…

Ahora mismo hay un boom sobre los suplementos y hay que separar el grano de la paja y nosotros nos mojamos y ofrecemos el top 5, los cinco suplementos que realmente tienen más evidencia para esta etapa que son la creatina, magnesio, proteínas, vitamina D y omega-3 y esto es muy importante porque realmente no todas las mujeres van a tener que tomar todos los suplementos, pero sí que hay algunos que nos parecen interesantes. Este top 5 cumple tres requisitos: el primero que hay evidencia de que son útiles, porque eso no ocurre con todos los suplementos; después, que es difícil conseguirlos con la alimentación. Por ejemplo, para conseguir la dosis de creatina que tiene beneficios deberías tomar más de medio kilo de carne, y luego que pueden ser especialmente interesantes en esta etapa. Por ejemplo la vitamina D puede ser interesante porque a partir de los 40 la síntesis de vitamina D en la piel de la mujer puede estar disminuida, y la creatina puede ser interesante porque nos ayuda a mejorar el rendimiento físico y también nos puede ayudar a tener más foco y mejorar esa niebla mental. Mi consejo es consultar con un profesional para que haya una valoración la realidad y luego también mirar la etiqueta.

Si una mujer solo pudiera incorporar un hábito, ¿qué sería lo primero que le recomendaría?

Yo le recomendaría entrenar fuerza con el método Tris Tras que planteamos en el libro, que son 15 minutos dos veces por semana, insisto, 15 minutos dos veces por semana en tu casa, con poco material, en pijama... Realmente estamos pidiendo a las mujeres que dediquen 15 minutos dos veces por semana para entrenar fuerza, que no es nada muy loco, y esto nos puede ayudar a los tres meses a mejorar a nivel metabólico. Es muy interesante porque realmente hay muchos estudios sobre que estas microdosis de ejercicio son efectivas, no necesitamos matarnos en el gimnasio... Si solo se pudiera incorporar un hábito, yo diría entrena fuerza 15 minutos, dos veces por semana y entra en el círculo virtuoso de que las cosas empiezan a salir.

Ha impulsado un estudio con miles de mujeres. ¿Qué les está indicando?

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Es un estudio que estamos haciendo con la Universidad Politécnica de Madrid, el doctor Javier Butragueño y yo y en el que han participado más de 30.000 mujeres, es una barbaridad y animamos para que se apunten todas las mujeres que quieran, de entre 40 y 70 años, porque el estudio sigue abierto (https://Mujeresdehierro.com). Han participado más de 400 mujeres en Baleares, pero queremos que esta muestra sea un poco más grande a ser posible. Y lo que estamos viendo con este estudio es que realmente el síntoma principal no son los sofocos. Por ejemplo, en las islas Baleares, entre los 40 y 70 años, los sofocos pueden afectar al 45 por ciento de las mujeres, pero el 84 por ciento tiene cansancio o agotamiento y esto es en general. Pero este síntoma es incluso mucho peor en la perimenopausia, el cansancio aumenta al 86 por ciento, pero es que además el 83 por ciento tiene mala memoria, el 80 por ciento, ansiedad... es decir los síntomas que más preocupan a las mujeres en esta etapa no son los sofocos, no es la sudoración, sino que están agotadas y con falta de energía. Entonces estamos viendo dos cosas, por un lado, que el mito del abanico no es lo más importante y, en segundo lugar, que los síntomas más acusados ocurren antes de que aparezca la menopausia y no después. Esto puede significar un cambio de paradigma.