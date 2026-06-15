Nacho Córdoba, el promotor detrás de los conciertos de Bad Bunny en España: "Lo que he vivido en esta gira es algo especial"

La actualidad musical del país la marcan los 12 conciertos de Bad Bunny en España. Live Nation es la empresa encargada de este hito que está marcando el artista puertorriqueño, y entre su amplio equipo se encuentra Nacho Córdoba. Después de una vida dedicada a la música fuera de los escenarios, actualmente es el responsable de liderar la organización de grandes giras, festivales y conciertos, entre los que destacan las actuaciones de Bad Bunny. El head promoter de Live Nation atiende a INFORMACIÓN en la recta final de un espectáculo que atrae a más de 60.000 personas por concierto: "Cuando todo termine, podremos decir que hemos hecho algo histórico".

Está viviendo unas semanas especialmente intensas con los conciertos de Bad Bunny en España. ¿Cómo está llevando el trabajo de estos días?

Lo estoy llevando bien. La verdad es que, con tantos conciertos, a veces me cuesta saber en qué día vivo (ríe). Aunque tenemos perfectamente planificado el calendario para que haya dos días de descanso por cada dos días de concierto, hay momentos en los que te preguntas si toca ir al estadio o no. Lo que sí puedo decir es que el equipo que rodea a Bad Bunny es formidable. Todo el mundo está muy implicado en que estos conciertos sean históricos y creo que, de alguna manera, ya lo están siendo.

Dentro de los nervios propios de cada día, porque al final estamos hablando de 64.000 personas por concierto, estamos muy satisfechos con el resultado. El otro día alguien me decía: “Esto ya es histórico, ya lo tenemos”. Y yo respondí: “No hay que relajarse hasta haber pasado el último show”. En esta profesión no se puede celebrar nada hasta que termina el último concierto. Cuando suene el último acorde del décimo concierto en Madrid, el duodécimo en España, entonces podremos decir que hemos hecho algo histórico y que será recordado durante mucho tiempo.

¿Cuál es el día a día de un head promoter en un concierto de esta magnitud?

El trabajo del head promoter consiste en estar presente para que todo funcione de la mejor manera posible. En realidad, gran parte de nuestro trabajo ya está hecho antes de que llegue el día del concierto. Si todo está bien organizado, el día del show no debería ser necesario intervenir demasiado. Mi labor es estar cerca de los equipos y del entorno del artista para asegurarme de que todo marcha correctamente. Pero detrás hay un equipo enorme de marketing, producción y distintas áreas que llevan meses preparando cada detalle para que todo salga según lo previsto. Al final, el objetivo es que no ocurra nada inesperado. Muchas veces me preguntan por qué tengo que estar presente en los conciertos, y la respuesta es sencilla: porque si surge cualquier problema importante, el artista o su equipo acudirán al promotor. Si nadie me reclama durante el concierto, significa que todo está funcionando bien. En Live Nation España contamos con un equipo de nueve promotores y todos están presentes en sus respectivos eventos. Nuestra función es precisamente estar ahí por si se necesita cualquier intervención.

El alicantino Nacho Córdoba, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Es interesante cómo la música en directo ha pasado de ser una opción de ocio selectiva a convertirse en una experiencia masiva y transversal. ¿Cómo valora este cambio?

Creo que, efectivamente, ha habido un cambio de hábitos muy importante. A raíz de la pandemia, acudir a conciertos se ha convertido en una de las principales formas de ocio. Pasamos mucho tiempo aislados y, cuando todo terminó, la gente quería volver a compartir experiencias. Hoy la tecnología nos permite hacer casi cualquier cosa desde el móvil: pedir comida, hablar con amigos, ver vídeos o escuchar música. Pero hay algo que no puede sustituir, disfrutar de una experiencia en directo junto a otras personas. Lo que ocurre en un concierto sucede en ese momento y en ese lugar. Es un punto de encuentro.

Y he de decirte que yo he trabajado en muchísimos conciertos durante más de veinte años, pero lo que he visto en los conciertos de Bad Bunny es especial. La conexión entre el público es impresionante. Incluso personas que normalmente dirían que no les gusta el reguetón salen fascinadas. El otro día alguien de la industria me comentó que había alucinado con la energía que se respira allí. Te contagias de esa emoción colectiva y sales más feliz de lo que entraste. Creo que eso es precisamente la magia del directo. Durante esas horas desconectas del móvil y conectas con la gente que te rodea. Y no está ocurriendo solo con Bad Bunny; está pasando con la música en directo en general. Antes mucha gente salía más de noche, pero ahora hay jóvenes que prefieren invertir su tiempo y su dinero en ir a un concierto con amigos y disfrutar de una experiencia diferente.

¿Qué papel ha tenido Live Nation en este cambio de paradigma?

Para los lectores, decir que nosotros somos Live Nation España y formamos parte de una estructura internacional. Nuestro objetivo es hacer que España sea lo más atractiva posible para que los artistas quieran venir a tocar aquí. Evidentemente, tratamos de traer el mayor número posible de giras, pero también hay muchas promotoras en España que están realizando una labor extraordinaria. Esto es un trabajo conjunto de toda la industria y lo que hacemos es responder a una demanda creciente del público y seguir acercando artistas internacionales a nuestro país.

Nacho Córdoba, durante la organización del concierto del grupo surcoreano Stray Kids en el Metropolitano / INFORMACIÓN

Más allá de Live Nation, ¿cómo valora el momento actual de la industria musical?

La música siempre ha sido una forma de compartir emociones. Además, cada vez se percibe más como un motor económico para las ciudades. El turismo musical es una realidad y hay personas que ahora mismo estarán viajando desde toda España, desde Europa e incluso desde Estados Unidos para asistir a algún concierto en nuestro país. Esto se puede ver con artistas internacionales que traemos a España, como puede ser el caso de Olivia Rodrigo o BTS. La gente viaja porque quiere vivir esas experiencias y esto ha permitido que no todo se concentre en Madrid o Barcelona. Ahora mismo, Valencia también están atrayendo grandes eventos musicales con el Roig Arena.

Nacho Córdoba, trabajando durante uno de los conciertos de Live Nation España / INFORMACIÓN

Hablemos de usted, ¿qué hizo que aquel joven alicantino se enamorara de la música hasta acabar dedicándose profesionalmente a ella?

Desde muy pequeño estuve obsesionado con la música. Mi hermano era músico y en casa siempre se escuchaba mucha música, de alguna manera acababa empapándome de lo que oía. Podría decir cualquier mentira, pero mi primer concierto fue el de Emilio Aragón en la Plaza de Toros de Alicante. Mucha gente recuerda haber debutado con Bruce Springsteen o Bob Dylan, pero en mi caso fue con un show de Emilio Aragón. Aquella producción me pareció enorme y me impresionó la reacción del público. Ver a miles de personas compartiendo una misma emoción me fascinó y desde entonces tuve claro que quería dedicarme a organizar conciertos. Recuerdo leer artículos sobre Gay Mercader, que es uno de los grandes pioneros de la promoción musical en España, y pensar que aquello era exactamente lo que quería hacer. Y esta profesión me ha permitido conocer a ídolos con los que he acabado trabajando con el paso de los años.

¿Y qué es lo que más le sigue gustando de este oficio?

Me encanta que me hagas esta pregunta porque lo que más me gusta de esta profesión sigue siendo observar al público. Ver cómo reacciona la gente y cómo disfruta de una experiencia única es algo que continúa emocionándome y hace que siga haciendo esto con tanto entusiasmo.

Un promotor musical también tiene sus gustos personales. ¿Cuáles son los suyos?

Uy, es una pregunta difícil. Es como elegir entre papá y mamá (ríe). Sigo escuchando muchísima música y yendo a salas pequeñas a conocer bandas. El otro día estaba especialmente ilusionado porque anunciamos conciertos de una artista emergente llamada Sienna Spiro en La Riviera y en Paral·lel 62. Estamos hablando de salas relativamente pequeñas, pero veo muchísimo potencial en ella. Siempre he tenido una inclinación más rockera, soy muy fan de Bruce Springsteen, pero también te puedo decir que me encanta Sam Fender, me parece uno de los artistas más interesantes de los últimos años. No obstante, también disfruto mucho de artistas como Olivia Rodrigo, Gracie Abrams o Noah Kahan. Cuando veo talento y capacidad para transmitir emociones, me engancho independientemente del género.

Nacho Córdoba, durante un concierto de Bad Bunny en el Estadi Olímpic Lluís Companys / INFORMACIÓN

¿Cree que los tiempos de bonanza de la música en directo han llegado para quedarse?

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Sí, creo que se va a mantener. Es cierto que en algunos momentos hubo una proliferación excesiva de festivales y ahora estamos viendo cierto reajuste, pero la demanda existe. La música en directo ofrece algo que no puede reproducirse de ninguna otra manera, es una experiencia única. Además, los hábitos de ocio están cambiando. El consumo de alcohol entre los jóvenes ha disminuido y muchas personas prefieren destinar parte de su presupuesto a conciertos y experiencias compartidas con amigos. Por todo ello, creo que la música en directo seguirá teniendo un papel muy importante en los próximos años.