Rock in Rio Lisboa 2026: la ciudad del rock abre este sábado su edición más ambiciosa con un cartel intergeneracional y el río Tajo como escenario

La espera ha terminado. Este sábado 20 de junio, Rock in Rio Lisboa enciende sus luces para celebrar su undécima edición en Portugal. Con el cartel de "Entradas Agotadas" ya colgado para el primer fin de semana (días 20 y 21), la atención se centra ahora en las experiencias únicas y exclusivas que marcarán el cierre del festival los días 27 y 28 de junio, para los que aún quedan las últimas entradas disponibles.

Desde su llegada a Portugal en 2004, el festival ha sido un motor de impacto económico y social, inyectando más de 120 millones de euros en la economía nacional solo en su última edición. En 2026, la Ciudad del Rock se presenta como una experiencia integral de entretenimiento que trasciende los conciertos, convirtiéndose en el plan ideal para aquellos que quieran combinar la energía del festival con el encanto turístico y cosmopolita de Lisboa.

El río Tajo Se convierte en el escenario de fondo del Rock in Rio. / Cedida

Cuatro días con identidad propia y grandes hitos musicales

La música sigue siendo el corazón de la experiencia de Rock in Rio Lisboa 2026, con una programación diseñada de forma transversal para unir a familias y distintas generaciones de aficionados a lo largo de cuatro jornadas con alma propia:

Sábado 20 de junio (¡ENTRADAS AGOTADAS!): Dedicado por completo al universo pop de primera línea mundial con artistas de la talla de artistas como Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, entre otros Calema.

Dedicado por completo al universo pop de primera línea mundial con artistas de la talla de artistas como Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, entre otros Calema. Domingo 21 de junio (¡ENTRADAS AGOTADAS!): El rock toma el protagonismo absoluto con Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson.

El rock toma el protagonismo absoluto con Linkin Park, Kaiser Chiefs, Cypress Hill, The Pretty Reckless o Grandson. Sábado 27 de junio (¡ÚLTIMAS ENTRADAS!): El día de las grandes leyendas mundiales con repertorios que han cruzado décadas en un viaje sonoro intergeneracional. Un espacio para que padres e hijos compartan himnos eternos artistas con Stewart (gira de despedida), Cyndi Lauper, Shaggy o 4 Non Blondes.

El día de las grandes leyendas mundiales con repertorios que han cruzado décadas en un viaje sonoro intergeneracional. Un espacio para que padres e hijos compartan himnos eternos artistas con Stewart (gira de despedida), Cyndi Lauper, Shaggy o 4 Non Blondes. Domingo 28 de junio (¡ÚLTIMAS ENTRADAS!): La gran fiesta del verano. Un día de pura comunidad, vibración juvenil, amigos y celebración sin etiquetas de género con 21 Savage, Central Cee, Rema, Matuê y la gran aportación española con Lola Índigo.

Un mapa de escenarios renovado: Del escenario Mundo a la vanguardia digital

La propuesta artística de esta undécima edición se distribuirá en diferentes escenarios completamente renovados, diseñados para equilibrar la experiencia musical del recinto:

Escenario Mundo: El escenario principal será el reflejo absoluto de la diversidad del festival. Presidido por una estampa icónica con el río Tajo y el majestuoso Puente Vasco de Gama como telón de fondo natural , este espacio acogerá a las estrellas de cada día. Por él pasarán nombres de la talla de los ya nombrados Katy Perry, Charlie Puth, Pedro Sampaio, Calema, Linkin Park, Cypress Hill, The Pretty Reckless, Grandson, Rod Stewart, Cyndi Lauper, Shaggy y 4 Non Blondes . Además, será aquí donde se consumirá el histórico cierre del 28 de junio , sumando a la estrella como 21 Savage, Central Cee, Rema y Matuê .

El escenario principal será el reflejo absoluto de la diversidad del festival. Presidido por una estampa icónica con , este espacio acogerá a las estrellas de cada día. Por él pasarán nombres de la talla de los ya nombrados . Además, será aquí donde se consumirá el histórico cierre del , sumando a la estrella como . Escenario Music Valley: Renovado en 2026, este espacio refuerza su identidad de descubrimiento y celebración colectiva aumentando su capacidad un 29%. Territorio de nuevos sonidos de día y gran fiesta al aire libre de noche, contará con ALOK, Audrey Nuna, Nena, Maninho, Sepultura, P.O.D., Sam The Kid con Orquestra y Orelha Negra, Dealema, Xutos & Pontapés, GNR, UHF, Jafumega, Filipe Ret, DENNIS, Carlão e Irina Barros .

Renovado en 2026, este espacio refuerza su identidad de descubrimiento y celebración colectiva aumentando su capacidad un 29%. Territorio de nuevos sonidos de día y gran fiesta al aire libre de noche, contará con . Escenario Super Bock: Con una nueva identidad, mantiene su vocación de reunir a diferentes comunidades en torno a la música con una mezcla de talento emergente y nombres consagrados como Bebe Rexha, Bárbara Bandeira, NAPA, Sofía Camara, Kaiser Chiefs, Hoobastank, Blasted Mechanism, Tara Perdida, Joss Stone, The Wailers, Belo, SYRO, CeeLo Green, Valete y Karetusy la expectación por ver a la española Lola Índigo el día del gran cierre el 28 de junio.

Con una nueva identidad, mantiene su vocación de reunir a diferentes comunidades en torno a la música con una mezcla de talento emergente y nombres consagrados como la expectación por ver a la española el día del gran cierre el 28 de junio. Escenario BacanaPlay Digital: El espacio dedicado en exclusiva al universo digital y los nuevos formatos de entretenimiento. Combinará música, humor, podcasts y creadores de contenido, reuniendo a nombres como ZARKO, Carol Biazin, Samuel Úria, Jimmy P, Bateu Matou, Bia Caboz, King Bigs y DJ Big & DJ Glue.

City of Rock. / Cedida

Una experiencia integral más allá de los conciertos

Rock in Rio Lisboa se posiciona en 2026 como el destino vacacional y de ocio definitivo, invitando al público internacional a combinar la experiencia del festival con el descubrimiento turístico de Lisboa. El recinto se transforma en un gran parque temático de emociones con atracciones de primer nivel:

'The Flight' (El Vuelo): Un espectáculo aéreo sin precedentes en el que cinco aviones Yak-52 realizarán acrobacias y maniobras sincronizadas sobre el cielo de la Ciudad del Rock, acompañados de una banda sonora original y más de 400 efectos pirotécnicos diurnos.

Un espectáculo aéreo sin precedentes en el que cinco aviones Yak-52 realizarán acrobacias y maniobras sincronizadas sobre el cielo de la acompañados de una banda sonora original y más de 400 efectos pirotécnicos diurnos. Atracciones icónicas: Regresa la famosa Tirolina (Slide) de Nissan frente al escenario Mundo; la Noria , que este año se transforma en el TikTok Open Stage presentado por Coca-Cola con directos de creadores; y la Ruta 85 inspirada en la primera edición del festival de 1985, que incluirá la divertida Cupido House para bodas temáticas y el espacio CineStage de la Escuela de Rock.

Regresa la famosa de Nissan frente al escenario Mundo; la , que este año se transforma en el TikTok Open Stage presentado por Coca-Cola con directos de creadores; y la inspirada en la primera edición del festival de 1985, que incluirá la divertida Cupido House para bodas temáticas y el espacio CineStage de la Escuela de Rock. Arena de Música y Fútbol: en pleno año de Copa del Mundo, el deporte adquiere un papel protagonista en la Ciudad del Rock con el estreno del Arena de Música y Fútbol . Este nuevo espacio se convertirá en el punto de encuentro clave para aficionados de todas las edades, reuniendo emocionantes retransmisiones en directo, partidos, experiencias interactivas y vibrantes zonas sociales para vivir la pasión del fútbol en un ambiente festivo único.

en pleno año de Copa del Mundo, el deporte adquiere un papel protagonista en la Ciudad del Rock con el estreno del . Este nuevo espacio se convertirá en el punto de encuentro clave para aficionados de todas las edades, reuniendo emocionantes retransmisiones en directo, partidos, experiencias interactivas y vibrantes zonas sociales para vivir la pasión del fútbol en un ambiente festivo único. Smart City of Rock: Una iniciativa pionera desarrollada junto a Liquid Innovation Co. y MEO Empresas que convertirá el recinto en un laboratorio vivo donde startups y socios tecnológicos testearán soluciones de Inteligencia Artificial, conectividad, movilidad y gestión de datos aplicadas a las ciudades del futuro.

Rock in Rio en ediciones pasadas. / Cedida

Un compromiso inquebrantable con la inclusión y el planeta

La inclusión y la sostenibilidad siguen en el centro de la estrategia del festival. En accesibilidad, destaca la creación de dos nuevas plataformas de visibilidad en el Escenario Mundo: la Plataforma A (adaptada para usuarios de sillas de ruedas, personas con enanismo, ceguera o baja visión, incluyendo servicio de audiodescripción) y la Plataforma B (para movilidad reducida y otras necesidades específicas).

En el plano medioambiental, se instalarán más de 60 fuentes de agua potable de Intermarché, se reforzará la recogida de residuos orgánicos para compostaje y se reutilizará por completo el césped sintético del recinto. Todo ello bajo el marco de la campaña global "Stage for the World", un homenaje a los 12,3 millones de personas que han construido la historia de este fenómeno mundial durante cuatro décadas.

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Con más de dos décadas de historia en Portugal, Rock in Rio Lisboa se consolida en este 2026 no solo como una plataforma indiscutible para la cultura y el entretenimiento, sino como un motor de impacto positivo, innovación y sostenibilidad. La undécima edición de la Ciudad del Rock está lista para volver a demostrar por qué Lisboa es una de las grandes capitales europeas de los eventos en vivo, ofreciendo cuatro días de experiencias memorables que, una vez más, unirán al público a través del poder de la música.