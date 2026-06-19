Katy Perry y Dani Martín abren a lo grande la primera noche de O Son do Camiño

Katy Perry ha cruzado medio mundo para ser la estrella en Santiago en la primera de las tres jornadas seguidas del O Son do Camiño. Tras su actuación en la ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol, anoché abrió en el Monte do Gozo su gira mundial de festivales.

La estadounidense, icono del pop anglosajón gracias a hits de eco millonario como "Roar" o "Firework", apareció hacia las 23.30 horas dentro de un escenario lleno de gigantescos objetos blancos (una maceta con flor de 8 metros de alto, un plátano enorme, un megaventanón a cuadros...) como subrayando que no cualquier artista tiene su gigantesca fama.

Apareció vestida con camisa blanca, medias altas a juego y una corbata con la bandera de EEUU a base de purpurina. Para ofrecer como segundo tema "Last friday night" antes de saludar. A los 20 minutos de show, su grupo de baile salen disfrazado de astronautas y clavan una bandera de España como en la luna y ella alza una bandera gallega ante el grito general.

Katy Perry y Dani Martin abren a lo grande la primera noche de O Son do Camiño / Jesús Prieto

Al entonar "Part of me" con base de techno hiper intenso, llegó el momento más aplaudido al hacer un perreo entre los ocho integrantes de su cuerpo de baile... Todo desde un escenario que incluía además una tablet y un móvil de tamaño súper XXXL, bien usados para aliñar con atractivo visual su set, Katy Perry cantó también en su primera medoa hora la bailable "Bon apetit", antes de una segunda parrafada larga algo fuera de lugar al romper el ritmo, parando el concierto como si el escenario fuese un set televisivo a su servicio, ahora ya con su segundo outfit, supliendo el camison por falda de corazones rosa azul y top a juego.

Katy Perry y Dani Martin abren a lo grande la primera noche de O Son do Camiño / Jesús Prieto / t

Dani Martín salió antes al escenario del O Son do Camiño, puntual, a las 21.40 h. En el escenario se inflan al fondo dos zapatillas gigantes. Sorpresa mínima, felicidad máxima. El madrileño empieza con "Zapatillas" y llamaradas de fuego en una decena de focos al borde del escenario. Lleva un minuto al micro y ya se ha ganado al Monte do Gozo. Sigue con otro éxito de su etapa al frente de El Canto del Loco, "Volverá", que canta junto a Oliver Gutiérrez Amaro, Oli, hijo de su amigo Rulo (y la Contrabanda).

Más fuego. Dani Martín, que canta sobre un atril y viste de negro al estilo del vocalista de Green Day, sabe que todo el mundo quiere "Besos". Tras ese frenesí inicial, calma el clima con la emotiva "Tal como eres". Suave lo justo pisa el acelerador: "Boas noites Galicia!!!! Todo el mundo con las putas manos arribaaaaaa", grita antes de empezar "A contracorriente" con una banda que suena a pop rock con energia, banda repartida en dos alturas con dos mujeres (teclista y guitarrista-corista) y cinco componentes más (dos guitarras, bajo, teclista y batería). Continúan con "Sueños" y resbala el tempo con "Puede ser", que presenta así: "Que viva el amor y la comunicación pero Face To Face no a través de los móviles", dice mientras es grabado por miles de teléfonos. Y tras ese himno a las segundas oportunidades que es "Cero".

Dani Martín durante su actuación en O Son do Camiño 2026 / Jesús Prieto

Luciendo una camisa con una frase rotulada a la altura del corazón ("O son do camiño"), dice: "Veros es increíble, si en 2022 dije que actuar aquí fue el mejor concierto de mi vida, hoy ya estamos en el top 3" y, claro, le aplauden hasta las gaviotas de este mar de piedra llamado Compostela. Y hablando de belleza, se suma al concierto un quinteto de cuerda para "Que bonita la vida". Tras un minuto de pausa con un video que imita un zapping de radio, Dani bebe tragos largos (agua quizá) y estalla el festival con la rumba de "La madre de José", las guitarras de "Volver a disfrutar" y la vitalista "Una foto en blanco y negro". Para y dice: "Qué bonita esa noria, voy a ver desde allí a Katy Perry... La gente me respeta más desde que canto al lado de Katy Perry, un aplauso para ella"...

Y tras esa broma (o no), regresa el quinteto de cuerda para "Dieciocho", dando al tema un punto de esa dulzura del pop de Coldplay, dicho sea con cautela sobre el grupo británico que mucha gente sueña con ver en Galicia en el Año Xacobeo 2027, pero vivamos. Noche, Dani Martín canta "La Suerte de Mi Vida" y miles de móviles le ponen pecas a la noche con el madrileño bajándose del escenario para hablar de amor al lado de las primeras filas y entonar suaaaaave "Peter Pan"...

Se marcha aplaudido, va tras el telón y tras un fundido a negro del escenario reaparece con camiseta informal de autopromo para "Hoy es el último día de nuestras vidas", cierre de este momento de besos entre Dani Martín y Santiago, bicos que encienden aún más el fuego al despedirse con la saltarina "Insoportable". Tremenda visita de quien se define como "Hijo de Manolo y Carmen", que presenta a la banda antes de decir: " Hasta siempre".

Dani Martín durante su actuación en O Son do Camiño 2026 / Jesús Prieto

Barry B confirman su ascenso

Tras las actuaciones de Habló Pablo y The Molotovs -con puntualidad- sigue el primer día de conciertos del festival O Son do Camiño con Barry B, liderado por el cantante y compositor Gabriel Barriuso García, que sale arropado por un quinteto (dos guitarras, bajo, teclados y batería) con mucho público a favor y el foso ya casi lleno.

Ya ante el segundo tema, "Quieres autodestruirte conmigo?" hace que las primeras filas coreen: "Volvería a hacerlo todo mal otra vez (Otra vez) A tocar fondo otra vez (Otra vez) Solo para sentirme vivo de nuevo"... Sigue con "Tussi", que se abre con una intro instrumental propia del hard rock aunque Barry B ofrezca maridaje de pop y ecos de urbana. En "Vis a vis" y "Trankis" (con la voz de Aitana pregrabada) , la fiesta se desata en especial entre ellas ya con cientos de personas cantando el estribillo...

"Somos Barry B, gracias por venir, disfrutad, graciñas y... Poco más, tened cuidado con el sol", suelta el cantante burgalés tras unas gafas oscuras, agarrado al micro con un trébol de cuatro hojas tatuado en su muñeca izquierda, como delatan las dos pantallas gigantes verticales que flanquean el doble escenario. De sus novedades, interpreta "Silverado" y a continuación un pasaje emotivo llamado "Todo dolor" enlazada con la romántica "El lago de mi pena", grabada a medias con la cantautora madrileña Gala Durán. "Un aplauso para Gala que no ha podido venir a Santiago", dice Gabriel, que añade: "Qué bonito es el amor, no?", dice poco después de poner al público a mover las manos de lado a lado rumbo al cielo de la complicidad con un oleaje de emoción.

Barry B / Jesús Prieto

Y hablando de pedir, al rato, el líder de Barry B pide más: "Santiago, hay que unir los brazos con quién tenéis al lado, hacedlo, por favor, aunque sea por Katy Perry... " E inicia la festiva "Komantxería" con él saltando por la lengua que sale del escenario hacia el público (mayormente veinteañero) y con cientos de fans brincando con voz al aire. Sin freno, tras presentar a la banda (Nacho St Woods, el guitarra acústica amigo del cantautor compostelano Luis Fercán destacando en el show por sus buenos coros de escudero), Barry tocan otro de sus hits "Infancia Mal Calibrada", y ese divertido estribillo que dice: *Cu-cu-cú", y el ambiente en el foso (a la sombra) crece con "Chocolate Axe" ya con Gabriel sin gafas.

El pop rock con aderezo techno llega después con "Monster Truck" para hacer un celebrado break festivalero al callar la instrumental y dejar sonando este estribillo pregrabado: "Siempre que suena esto en el club quiero besarte", coreado y celebrado con palmas al compás. Y tras el subidón, stop. Gabriel agarra la acústica y entona "Victoria"... que rompe a mitad para solicitar otro gesto colectivo: "Alzad una mano por la gente que os quiere y está y otra por la que os quiso y ya no está y ahora... Apretad los puñossssss! ", para concluir el concierto con "Yo pensaba que me había tocado Dios", single grabado con Carolina Durante con el foso gritando: "Prefiero morir mañana a vivir mil años sin conocerte", hilando un bolo de sobresaliente.

"Este vestido hecho en Santiago"

Al lado, unos se van, otros llegan. Sale la banda de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh (con ellos actuó en el O Son do Camiño de 2024). Y ella marca terreno y canta "Mi nombre", el single más exitoso de su álbum en solitario, donde dice: "Nunca fui tuya, Búscate a alguien que me sustituya*.

Leire Martínez cantando temas de su primer disco en solitario / Jesús Prieto

Vestida de negro con hombros al descubierto, corpiño a juego perlado de plata con escote palabra de honor, pantalones y cola, tras casi caerse, da las gracias a quienes le han llevado "Este vestido hecho en Santiago" -obra del diseñador gallego Mario Lorenzo- y agradece que al momento aparezcan dos personas para acortar el largo. Arropada por un quinteto (dos mujeres en bajo y teclados; y tres hombres: batería, guitarra y otros teclados), Leire canta como los ángeles. Y al hacerlo entre los hits de La Oreja de Van Gogh, el público, ya con casi medio aforo (unas 20.00 personas) cubierto en el Monte do Gozo, el coro se agiganta ante "Puedes contar conmigo", "La playa" ("Te voy a escribir la canción más bonita del mundo") y la hipercoreada "Inmortal" (Con acertado quiebro para que cante el público a capella).

Al rato, Leire frasea sin apoyo esa letra de "Inmortal", otra canción de ese pop mainstream que domina el grupo donde ella cantó 17 años hasta el reciente regreso de Amaia Montero. Y al sumarse la banda, se desata en el karaoke gigante previo a la despedida: "Muchas gracias, os queremos", dice Leire Martínez desde la capital de Galicia, la tierra de su marido.

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Y tras ella turno para el coruñés Carlos Ares (abre su show muy enérgico con "Pàramo" y una intro instrumental muy rockera, buena idea para reclamar atención ante el trajín de gente que genera el final del concierto de Leire) paso previo a las actuaciones de Dani Martín (21.30 h.) Y Katy Perry (23.30 h.), entre más propuestas de este primer día de un O Son do Camiño que sigue este viernes y sábado con Linkin Park y Lola Indigo como respectivas estrellas de esas dos jornadas que convierten a Santiago en capital de la música en Galicia.