O Son do Camiño: Linkin Park reinan en el día del rock

Linkin Park superan los 56 millones de escuchas al mes en Spotify y es por algo. De hecho, la de ayer fue la primera jornada del O Son do Camiño en vender todas las entradas y abonos, probando la fidelidad del público rock, estilo central de ayer en el festival.

Ante 42.000 personas en el Monte do Gozo, Linkin Park se citaron con sus fans en plena noche. Grupo formado hace 30 años, tienen himnos como "Faint" o "What i have done" que ya horas antes salpicaron el recinto de O Son do Camiño de camisetas negras con su nombre.

Tras una cuenta atrás de 10 minutos en las pantallas gigantes con el público gritando al final: "Diez, nueve, ocho, siete... ", miles de personas empezaron a gritar: "Linkin Park, Linkin Park... " Abrieron a dos voces con Mike Shinoda (cofundador de la banda) alternándose con Emily en "Crawling" para el gozo gigante de fans como Julio García, "llegado desde Boroñes, Laviana, Asturias", nos dice.

Segunda jornada de O Son do Camiño: Linkin Park da el relevo a Katy Perry / Jesús Prieto

Encadenaron luego "Up from the bottom", apertura de dos horas de tralla en formato de septeto desde un escenario austero reforzado con dos cubos gigantes con pantallas extra colgados desde el techo con neones azules saliendo desde el suelo y ramalazos de rap propio de ese nu metal que tiene a Linkin Park como dioses.

Varios brotes de palmas y una torrencial lluvia de confeti multicolor tras 25 minutos de show, subrayan la comunión con Linkink Park en Santiago, antes de que Mike dé las gracias al público por su "buena energia" para generar a continuación un rugido del público al irse y reaparecer en el escenario vecino mientras Emily canta desde la plataforma que sobresale hacia al foso en el stage del otro lado y agarrando un sombrero de paja en pose acrobàtica para lucirlo y devolverlo, todo sin dejar de frasear (Emily power).

Al rato, más coros gigantes de grito en alto con "Two faced", tema que da paso a un break para ofrecernos un de scratches, subrayando que su receta metal admite el hiphop como complemento. Y Mike aprovecha el relax y baja a saludar a las primeras filas para rozar docenas de manos y regalar su gorra a una emocionadísima seguidora llamada " Carmela". La música regresa con "Remember the name" con ecos rap y... Emily a la batería... Ejemplo de polivalencia que explica por qué fue fichada por Linkin Park.

Linkin Park son ayer y también hoy; lo revelan temas como "Unshatter", single de 2025, una de las primeras canciones grabadas con Emily Armstrong como vocalista, en 2023, tras la muerte de Chester Bennington en 2017 (suicidio). Ni el chef rockero Pepe Solla se quiso perder el crudo show.

Segunda jornada de O Son do Camiño: Linkin Park da el relevo a Katy Perry / Jesús Prieto

Todo ello, tras el intenso prólogo de los escoceses Biffly Clyro. Entre otros temas muy coreados destacó "Biblical" antes de concluir con "Many of horror", tras casi hora y media de show en septeto (tres mujeres en la banda) con el cantante, el escocés Simon Neil, puntuando agradecido y en castellano: "Nos gusta mucho Galicia" tras lo cual dijo adiós tirando púas y camisetas a las primeras filas.

Sexy Zebras se comen a Hoobastank

Antes, los madrileños Sexy Zebras se comieron a Hoobastank con un divertido show en O Son do Camiño y la reivindicación de sus raíces compostelanas (la madre de José y Jesús Luna, guitarrista y batería, respectivamente). Vamos por partes.

En el maratón musical de este segundo día de O Son do Camiño 2026, Hoobastank, banda estadounidense de rock alternativo formada en 1994, toma el relevo hacia 18.20 h. con la rudeza por bandera en cortes iniciales como "Born to lead" ante un público donde se ven varias camisetas de Linkin Park (la estrella nocturna del sábado) y del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo). "Hoy tocan Linkin Park y nosotros también les queremos ver... ", dice el cantante del grupo americano, Mike Shinoda, cofundador.

En formato de cuarteto, su mezcla de metal y hard rock, van salpicando el foso de público con camisas negras mientras suenan temas como "Pieces" (el bajo resuena hasta Noia) con Mike cantando varios temas en cuclillas (perdía fuelle) antes de una pausa para presentar uno de sus hits "The Reason", aplaudidísima balada. Y poco después despedirse con "Crawling in the dark", temazo que acumula 187 millones de escuchas en Spotify.

Segunda jornada de O Son do Camiño: Linkin Park da el relevo a Katy Perry / Jesús Prieto

Del rock al pop. Llegan Niña Polaca. Comienzan con "William Wallace en Lancaster" y "La Codicia y Capital de Las Fuerzas Extranjeras", con regusto indie pop sensible pero con nervio. Quinteto (teclista mujer), encabezados a la voz por Álvaro Surma, asisten al clásico trasiego en el Monte do Gozo que acentúan los saltos de estilo en el doble escenario principal. Tocan "San Francisco el Grande", precedida de un saludo y cita a la expectiva que generan "los Linkin Park". Rebajan el ritmo con "Nora" (en sintonía con Los Planetas) y lo avivan con "Travieso", de coreado estribillo punk pop. Añaden la fiera "Policia - hachís", la romántica "Suena ABBA cuando enciendes el motor" y animan el foso con "Los días malos" (suena a Carolina Durante, que visitaron O Son do Camiño en 2025). Y todo va a más con "La muerte de Mufasa", hasta el punto de generar un divertido pogo entre las primeras filas, escena que rebrota ante su hit festivalero "Mucho tiempo contigo", con un corro donde hay camisetas del Dépor, River Plate, Rayo Vallecano e Inter de Milán, buen cierre para el concierto de Ñiña Polaca, que volverán a Santiago el 5 de noviembre (sala Capitol).

Del pop al rock. Suena una batería que parecen diez, ruge la instrumental de "Bailaremos", con la voz del bajista (son trío) Gabriel Montes sonando alta y clara como no lo ha hecho nadie hasta ahora en el festival. Al minuto salta el primer pogo cuando atacan "Mañana no existe", y todo es intensidad. Pausan el viaje con "C'est La Vie" con José Luna (guitarra de madre compostelana como Jesús, el batería, conexión gallega bien aplaudida) gustando y gustándose.

Al minuto, el cantante pide un aplauso para su papá que está presente y cumple años, y tocan "Jaleo", un trallazo que refuerzan con seis columnas de fuego desde el frontal del escenario y hacen que el público grite guiado por sus manos de menos a más... "para saber vuestro grado de gozo", sueltan divertidos. Interpretan luego "Charlie García", corte vacilón dedicado al legendario salto a la piscina desde el noveno piso un hotel de ese genial músico argentino. Cae luego la popera "Nena" y la broma pseudopolítica que supone "Bravo" y mientras una cebra hinchable va sobrevolando al público, tocan esa oscura huida a la carrera llamada "Pogo", hilada con "Marisol"... Y para irse optan por "Días de mierda" de nuevo con llamaradas en el escenario y el público prolongando el estribillo a capella, y añaden "Tonterias", abrochando un bolo Sobresaliente con "S" de Sexy Zebras.

Segunda jornada de O Son do Camiño / Jesús Prieto

El indie de Corella y la urbana de D Valentino avivan el segundo día

A las 16.45 horas de este viernes en O Son do Camiño unas 200 adolescentes (algunas peinándose mutuamente) esperan a la izquierda del foso al canario-levantino D Valentino (ofrece urbana); a la derecha medio millar de personas de 20 a 40 años escuchan a Corella, cuarteto británico indie pop rock que abren con "Come around" su set del Monte do Gozo.

Corella suman 10 años de carrera y ante tanto sol como luce esta semana en Santiago, dicen: "Somos de Manchester y allí no hay un tiempo tan hermoso como este". Ante un público algo indiferente, logran algunos aplausos con "Lady Messiah", hecha de un pop más luminoso que el resto de su set list, que a la media hora de show tiene tanta gente delante como esa que espera a D Valentino.

El barbilampiño artista empieza con el arembi de "Llegan los 0:s", mostrando dicción floja, solo en escena, con la instrumental pregrabada, el autotune mejora el segundo tema, "Vuelve". Sale "Dani", guitarra acústica que le acompaña en "Voodoo", cuya letra se entiende igual que el arameo.

Sigue con "Como te amo yo", corte casi chill out que frasea sentado con apoyo extra de un saxo. De estilo desgarbado y flow perezoso, suelta luego una cumbia... Y al rato dice: "Esta va para vosotros, gracias por ayudarme a salir del pozo", para luego entonar "Entre la luna y yo", donde pone más y mejor garganta. Al sonar "Platamelón", grabado con 17beats el foso, ya casi lleno se anima con coros al estribillo ("Me enamoré de ese culo, creía que era un ángel y era una scort"), tras ello medio minuto de silencio permite que vuelva el guitarrista (ahora con la eléctrica) y va a más con dos cortes románticos de identificacion teenager "Adrenalina" y "Heartbreaker" (muy coreada pero nada bailada ya que se trata de una actuación de tempo lounge). Acaba con "Todo o nada" (brillante), "Mikasa" (floja), la reguetonera "(otra)noche +" ("No lleva Moschino, ella es más de valentino") y la celebrada "Why" que genera karaoke en diez metros a la redonda, igual que en "Pretty gyal", reguetón que sella un bolo de menos a más. "Galicia os quiero, estaré de nuevo aquí muy pronto", dice al irse.

Segunda jornada de O Son do Camiño / Jesús Prieto

Hoobastank, banda estadounidense de rock alternativo formada en 1994, toma el relevo hacia 18.20 h. con la rudeza por bandera en cortes iniciales como "Born to lead" ante un público donde se ven varias camisetas de Linkin Park (la estrella nocturna del sábado) y del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo). "Hoy tocan Linkin Park y nosotros también les queremos ver... ", dice el cantante del grupo americano.

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Este viernes 19 de junio (primer día para el que se agotaron abonos y entradas desde hace días) actúan además: Linkin Park, Biffy Clyro,, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova, y el sábado 20: Dj Snake, Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria, ego Martín, Li/Lu, Patrick Mason b2b Haai, Perel y Tout Sander.