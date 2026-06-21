La feria de Lola Índigo y el orgullo indie de Dorian, sellan O Son do Camiño

La cantante y bailarina granadina Lola Índigo propone en este 2026 un espectáculo llamado "Romance de una noche de verano", donde demuestra que está en el top de las divas pop de nuestra escena. El principal reclamo de la tercera y última jornada del multitudinario O Son do Camiño ofreció una mezcla urbana, pop y reguetón, desde un florido escenario de varias alturas lleno de esos blancos que ella viste con público a la espera de hits como "Reina" o "Pa ti toa", entre otros temas.

Después de iniciar su concierto a las 23.35 horas en una escenografía " como una feria de Granada", tras "Casanova", Lola Índigo saluda: "Ahora sí, buenas noches Santiago". Y tras la ovación, canta con el público un pedacito de "Sarandonga" y después de echar unos merecidos tragos de agua porque baila intensa igual ritmos de urbana que aflamencados, Lola (ex OT 2017, entonces como Mimi) se arranca con un cover que Omar Montes ha hecho de "El Pantalón", canción rumbera que popularizaron Las Chuches en 2004 y ella y él han grabado a dúo. Sueltan después unas ráfagas de un clásico techno que agita la noche con varios integrantes de su cuerpo de baile enervando al público mientras ella se cambia, deja el traje pantalón marrón oversize y reaparece vestida de lencería (hace anuncios televisivos de una marca de ese sector) y canta un hit, "1000cosas". Y luego abre la puerta al reguetón con "Yo tengo un novio" (single que grabó con La Zowi).

Y al hacer una pausa, Lola Índigo saluda y agarra de las primeras filas una bandera gallega con una foto suya y confiesa: "Estoy enchochadisima con Galicia por eso veraneo todos los veranos aquí", detalla antes de cantar la merengona "Pa ti toa"... Parte de una noche final que contaba con Afrojack y Dj Snake como reyes de un cierre con la música electrónica como corazón festivo.

O Son do Camiño: Lola Índigo cierra otra edición multitudinaria / Jesús Prieto

Antes, Guitarricadelafuente (Álvaro Lafuente), en quinteto, presenta desde las 22.20 h., temas de su nuevo disco "Spanish Leather" y de etapas previas. Despliega su repertorio con "Full Time papi", y tras "Futuros amantes" (con eléctrica al cuello), saluda: "Boas noites Santiago". Se pasa a la acústica en "Conticinio", donde revela las virtudes vocales que le han hecho grande en la nueva escena pop del último lustro. Su apertura al folk latino brota con "Caballito" en un show donde hay momentos en que mira más al càmara que le grabe que al público (e incluso da vueltas sobre sí mismo girando el pie de micro, dotado de microcámara), un público que le ve en sendas pantallas gigantes laterales y en otra que ocupa la mitad superior del escenario. Entre los y las fans, brilla de orgullo, la hermana del cantante: "Un beso Lucía", dice antes de recrear a los teclados una balada: "Puerta del Sol". Después canta subido a un potro con el ambiente en alza y se baja a cantar entre las primeras filas, más tarde se serena e interpreta la tonada de alma mexicana "Agua y mezcal"...

Gutarricadelafuente / Jesús Prieto

De forma previa a todo ello, Sen Senra, desde 21.30 h., prueba por qué es un artista gallego de eco estatal. Suaviza el clima al proponer un repertorio tranquilo con temas como "Qué Facilidad". Acompañado de un sexteto, su pop y arembi camina sin prisa desde un hilillo de voz que a veces suena tan leve que se pierde en canciones como la sedosa " No me sueltes más". Añade "No Quiero Ser Un Cantante" y se levanta del taburete para "Last Time Wasn't The Last Time", que eleva el ambiente y aún más con el canto masivo que genera la dulce "Ya no te hago falta", que entona con guitarra acústica. Y concluye con "unha para a xente da casa", anuncia antes de cantar "Padiante", emotiva y aplaudida.

Y muchas horas antes de todo esto, hubo todo esto en la tercera y última jornada de O Son do Camiño.

"Somos Sarria y hemos cruzado España entera para estar aquí". El grupo que lidera Nacho Sarria abría así su concierto en O Son do Camiño, el primero de la tercera y última jornada que convierte a Santiago en capital de la música en Galicia durante toda esta semana. Quinteto de Málaga de pop rock elegante con deje ochentero (con algún tic funky de sus paisanos Danza Invisible) empiezan sobre las 16.35 h., cantan bien aunque suenen demasiado blandos. Y ofrecen buenas canciones de tempo medio para los primeros contoneos suaves de la tarde, caso de "A tu vera" o "Quiero vivir más lento", parte del set de una banda principiante pero con un frontman solvente de voz y actitud.

Y mientras un trabajador de Control Sqf va indicando a quienes están sentados en el foso que se levanten (el maratón va pasando factura), llega la segunda actuación del doble escenario grande del Monte do Gozo de este tercer día.

A las 17.15 horas aparece el músico compostelano Ortiga, tras probar sonido con cautela mientras actúan Sarria. Salta acompañado de un quinteto (una saxo, un saxo, una trombonista, una trompetista y un vocalista de apoyo), todos con bermudas deportivas y él con pantalón rosa y chaleco vaquero abierto luciendo cadenas. Empiezan su show de cumbia, merengue y sonido latino con "Tapuñalo" (single a medias con Parquesvr). Al rato el líder, Chicho Ortiga (Manuel González), dice: "Hola Santiago, somos Katy y los Perrys y aquí estamos difundiendo la cultura gallega" para seguir, con el apoyo de bases pregrabadas, un show con espíritu de verbena como si el Monte do Gozo fuese el campo da festa de su romería latina.

Usando autotune da paso al primer invitado, 9Louro, cuya entrada genera la primera gran ovación en un foso ya casi lleno que corea "Veráns"... Tras esa sorpresa, Chicho Ortiga ataca la bailonga "O solar"... Ofrecen luego una versión de "A Santiago voy", canción de fama setentera gracias a Los Tamara y donde Chicho frasea con un estilo autotunero bastante mejorable. Y en la recta final, laten aires de guaracha con "As Mociñas", que aliñan con ráfagas techno que hacen que se agache festivo un clan de público veinteañero que disfruta y más cuando Chicho baja al foso y canta desde "o circuliño" y desata un par de pogos verbeneros/festivaleros, paso previo al segundo invitado, el dj compostelano Kike Varela. Se sube el ritmo de los decibilios con "Carmiña carmela", y la latinidad regresa con "Papa & mamá"; y tras un tema aludiendo a las noches de Compostela, Ortiga cierra muy aplaudido con "Cara de mentireira", ovación que sigue mientras saluda y la megafonía suelta " Fanática sensual", de Plan B, que se corea tanto como los temas ortigueiros.

Y el relevo es cosa del también compostelano Carlangas (Carlos Pereiro), asentado hace años en Madrid pero conservando su nexo picheleiro. Empieza a las 18 horas con "Cabeza loca" pero su voz suena muy baja, aspecto que va mejorando según avanza el bolo pero sin terminar de estar al nivel deseado por algunos. Su pop rock de aire funky va dando paso a "Podría ser peor", la muy celebrada "Verbena" (de su etapa en Novedades Carminha) y se crecen con la bailable "Mucho con poco", que suena de diez y alarga con acierto la instrumental y emotiva despedida con Carlos luciendo bajo su cazadora beige Carhartt una camiseta del Compostela.

O Son do Camiño: Sarria y Ortiga para calentar antes de Carlangas en la tercera y última jornada / Jesús Prieto

Se van y entran los catalanes Dorian con su pop electrónico. Comienzan con la hermosa "Los amigos que perdí". Clásicos de la escena indie, tienen por líderes a Marc Gili (vocalista y letrista de la banda) y al piano y sintetizador a Belly Hernández. "Para nosotros Galicia es casa desde hace más de 20 años, así que vamos a darlo todo", dice Marc tras cantar "Verte amanecer", que enlazan con "Hasta que caiga el sol". De negro con ribetes plata, el quinteto repartido en dos alturas logra los primeros coros con "El temblor". El combo barcelonés sigue luego con "El Sur" single grabado en colaboración con Santiago Motorizado (productor de Amaia, complicidad que acabó rota).

El circuito de la música en Galicia vive y bebe del día a día, "de salas como Mardigrass, en A Coruña y La Fábrica de Chocolate, en Vigo", enumera Marc para dar las gracias al ayer "y al apoyo de una tierra que entendió nuestro proyecto antes que la nuestra". Y tras esas gracias con cita "al Santi Rock de hace años y a la gente del Atlantic Fest de Vilagarcía", interpretan un hit, "A Cualquier Otra Parte" , que canta mucha gente y sirve de ejemplo de como sacar jugo a un éxito ya que lo empiezan suave, lo aceleran, lo frenan, lo avivan y lo llenan de acertados cambios de ritmo para elevar el clima festivo en un gritado estribillo... y añaden una imparable versión techno pop de "Bailando", de Alaska y los Pegamoides. Y la fiesta va a más con "La tormenta de arena" (140 millones de escuchas en Spotify), que prolongan con una coda que convierte el foso en una rave al grito de... "Todo lo que siento por ti, solo podría decirlo así...." Gran concierto y necesario grito final de Marc (a ratos con su guitarra romboide): "Viva la música independiente".

Salen y viene Marcos Cervera, conocido como Mvrk, un madrileño de 22 que reparte urbana. Apoyado por bases pregrabadas. Aparece con chándal rojizo repleto de parches publicitarios, solo, o no porque un coro adolescente femenino de unas 400 personas cantan cada tema al borde del escenario mientras ellos, muchos con el corte de pelo de Yamine Lamal, miran. Empieza con temas como "Facetime!" o "Zigzag". Usa a ratos autotune y antes de la coreada "Confío de +", propone: "Con esta quiero ver a todo el mundo saltar". En un sábado donde rachas de aire fresco hacia las 20.30 h. aligeran el calor, el artista de Vallecas sigue con "3kbesos", desde un stage donde sobresale un triángulo amarillo gigante que pone "Pórtate bien". Suena luego "Me fui" y "Damn" (grabada a medias con D Valentino).

La atmósfera festiva crece y medio centenar de fans abren un círculo en cuclillas y tras un vaivén sereno y con flow de downtempo, esperan se miran y... se lanzan al centro para un pogo amistoso, una de las escenas replicadas de forma esporádica (también con Dorian) que deja el O Son do Camiño como retrato del espíritu alegre de esta veraniega edición. Mvrk, mostrando grillz en los dientes, continúa con "Subo" y crece con "Niebla" (cantada entera por un tercio del foso: "Yeah, dame lo peor de ti pa' que lo convierta en niebla"). Se pone luego una toalla de boxeador por pelambrera para la recta final con tracks como "Suena COOL". Relaja luego el clima con "Linda vida, please, behave", para finalizar "por todo lo alto", dice antes de frasear "Como enamorarme" (16 millones de escuchas en Spotify) y desatar gran coro del estribillo: "Dime qué talento tienes; Ponte el pantalón Loewe, mami, y báilame; Invierte tu amor en mí"), prólogo de una simpática despedida de Mvrk entre gritos de "Otra, otra", en vano: "No me dejan hacer otra pero gracias por venir y gracias también a los padres que estáis aquí con vuestros, sé que para vosotros soy un tonto con autotune, así que gracias".

El festival O Son do Camiño reunió a 125.000 personas en 2025, según datos de la Asociación de Promotores Musicales (APM), ocupando el puesto 14 del Top 15 dentro del ranking de los festivales. Le superó en Galicia el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), el otro gran evento del mapa gallego de festivales, con 141.000 pero con la diferencia de que la cita lucense reparte ese volumen entre cuatro jornadas en vez de tres, así que el promedio diario del evento compostelano es mayor, y queda esperar el balance de la organización, tras agotarse las entradas el jueves y viernes (unas 42.000 personas cada día) ayer hubo algo menos de público al ser el día más flojo (siendo bueno el cartel pero sin los reclamos de fama internacional como Katy Perry y Linkin Park, estrellas del jueves y viernes, de forma respectiva).

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El festival, creado en 2018, tuvo en 2026 un presupuesto de "8 millones de euros", según detallan a EL CORREO GALLEGO fuentes de la organización (las promotoras gallegas Bring The Noise y Esmerarte) y tiene el respaldo de la Xunta de Galicia dentro del proyecto Galicia Calidade y del programa Xacobeo 2027, al contribuir con 3,1 millones como parte de su estrategia a través de Turismo de Galicia.