Álex de la Iglesia se pasa a la animación con una película de horror cósmico producida en Canarias

Álex de la Iglesia cambia de territorio cinematográfico y lo hace de la mano de uno de los mejores estudios de animación del país, el tinerfeño 3Doubles. El director de El día de la bestia, La comunidad o 30 monedas se adentra ahora en el horror cósmico con Ages of Madness: The Howling of the Jinn, su primera película de animación como realizador y una ambiciosa producción 3D para adultos que llevará al cine el universo oscuro de H.P. Lovecraft.

El proyecto, cuya producción está previsto que arranque a finales de 2026, supone una nueva escala en la trayectoria del cineasta bilbaíno, acostumbrado a moverse entre el humor negro, lo grotesco, la sátira y el fantástico. En esta ocasión, De la Iglesia se enfrentará a una historia atravesada por la locura, el conocimiento prohibido y la fragilidad humana ante fuerzas que escapan a toda comprensión.

El legendario 'Necronomicón'

La película estará construida a partir de varias historias trágicamente conectadas por el Necronomicón, el legendario libro prohibido que ocupa un lugar central en la mitología literaria de Lovecraft. A través de cuatro escenarios históricos y geográficos distintos, el relato seguirá el rastro de ese volumen maldito y su capacidad para alimentar la sed de conocimiento de la humanidad, al tiempo que abre la puerta a la pérdida de la cordura.

Para De la Iglesia, el salto a la animación no es tanto una ruptura como un regreso. Antes de dedicarse al cine, el director dibujaba cómics y monstruos, una raíz visual que ahora recupera en un formato que le permite expandir su imaginario. “Antes de hacer cine yo dibujaba monstruos. Empecé haciendo cómics y la animación siempre ha estado ahí”, afirma el cineasta, que ve en Ages of Madness la oportunidad de reencontrarse con sus comienzos.

Conectando con sus inicios

El director reconoce que el proyecto le permite afrontar algo nuevo con una energía poco habitual a estas alturas de su carrera. “Me da la oportunidad de reencontrarme con mis inicios y hacerlo rodeado de gente con mucho talento. Me hace muchísima ilusión porque siento que, después de tantos años haciendo cine, todavía puedo enfrentarme a algo nuevo con la emoción del primer día”, señala.

Un estudio tinerfeño con sello de calidad

Detrás de la película está 3Doubles Producciones, estudio con sede en Santa Cruz de Tenerife y más de 200 profesionales, que se ha consolidado como una de las compañías europeas de referencia en animación. La producción se desarrollará en coproducción con Sumendi Uhartea, empresa vizcaína vinculada al ecosistema de animación del País Vasco.

Darío Sánchez, CEO de 3Doubles, considera que la película puede marcar un antes y un después para la industria española. “Siempre me ha fascinado el universo de Lovecraft, y poder llevar ese horror cósmico a la pantalla de la mano de Álex de la Iglesia es un sueño cumplido”, asegura. A su juicio, la animación para adultos atraviesa un momento de crecimiento internacional y este proyecto puede contribuir a situar a España en ese mapa global.

Los triunfos de 3Doubles en los Goya

3Doubles llega a esta producción después de participar en títulos como Inspector Sun y la maldición de la viuda negra, SuperKlaus y Norbert, todos ellos nominados a los Premios Goya. El estudio trabaja además en proyectos como Gungo y los Juegos Cavernícolas y Flamingo Flamenco.

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Trayectoria

La incorporación de Álex de la Iglesia refuerza la ambición autoral del largometraje. Premio Nacional de Cinematografía, expresidente de la Academia de Cine y miembro de la Hollywood Academy, el realizador ha construido una filmografía reconocible por su mezcla de exceso visual, humor feroz, violencia, delirio y comentario social.