'Las guerreras K-pop', un año después: 52 semanas en el Top 10 y 20.500 millones de minutos de visualización solo en Estados Unidos

Un año después de su estreno en Netflix, la película animada 'Las guerreras k-pop' continúa consolidándose como uno de los mayores fenómenos culturales y audiovisuales de los últimos tiempos. La producción, que llegó al catálogo de la plataforma el 20 de junio de 2025, ha logrado una permanencia sin precedentes entre los contenidos más vistos y ha cosechado importantes reconocimientos en la industria del entretenimiento.

Netflix confirmó el pasado 18 de junio que la película había cumplido 52 semanas consecutivas dentro del Top 10 global de la plataforma, estableciendo un nuevo récord histórico. La cinta superó así la marca alcanzada por la serie de televisión surcoreana 'Woo, una abogada extraordinaria', que había permanecido 20 semanas entre los títulos más populares del servicio de 'streaming'. Dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang, cuenta la historia de un grupo femenino de 'idols' conocido como Huntr/x, conformado por Rumi, Mira y Zoey, interpretadas por Arden Cho, May Hong y Ji-young Hoo.

Las cifras de audiencia respaldan el fenómeno. Según datos difundidos por Netflix, 'Las guerreras k-pop' ha superado los 600 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el contenido original más visto de la plataforma. Asimismo, entró en el Top 10 de 93 países, alcanzó el primer puesto en 76 países y acumuló más de 20.500 millones de minutos de visualización en Estados Unidos, según las mediciones de Nielsen. Por su parte, los vídeos de 'KPop Demon Hunters Lyric Videos', con las letras de las canciones, acumulan otros 32 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Película premiada

La película no solo ha destacado por su éxito de audiencia, sino también por ganar varios premios. En los Globos de Oro obtuvo los galardones a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original. Posteriormente, la canción 'Golden' fue reconocida en los premios Grammy como Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

La producción también triunfó en los Premios Oscar, donde se llevó las estatuillas a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original gracias al tema 'Golden', que además las artistas interpretaron en directo durante la gala en Los Ángeles. Además, la canción recibió el premio a Canción del Año en los American Music Awards.

Banda sonora exitosa

La banda sonora de la película también ha marcado un hito al registrar más de 15.000 millones de reproducciones en todo el mundo. Netflix asegura que se trata de la banda sonora más escuchada de la década. Entre Spotify y YouTube, los temas de los grupos ficticios HUNTR/X y Saja Boys ya superan los 1000 millones de reproducciones.

En concreto, su tema principal, 'Golden', suma más de 1.700 millones de reproducciones en Spotify y 1.500 millones en YouTube. La canción también lideró durante 18 semanas la lista Billboard Global 200 y permaneció ocho semanas en el primer lugar del Billboard Hot 100. Además, se convirtió en la más rápida en ingresar al exclusivo Billions Club de Spotify tras superar los 1.000 millones de reproducciones.

Asimismo, el tema 'Soda Pop', de los Saja Boys, alcanzó el número 3 del Billboard Hot 100 y se convirtió en uno de los cuatro temas de la banda sonora que lograron entrar simultáneamente en el Top 10.

Una imegen de 'Las guerreras k-pop' / NETFLIX

Impacto mundial

'Las guerreras k-pop' también acumula 4.600 millones de impresiones en redes sociales, según datos de Netflix, de las cuales 2.300 millones corresponden únicamente al vídeo oficial con letra de 'Golden' en YouTube. Además, según el informe 'El año en búsquedas 2025 de Google', 'Las guerreras k-pop' fue la película más buscada. Por su parte, la experiencia de 'Las guerreras k-pop' en Roblox ha superado los 11,5 millones de horas de juego acumuladas.

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Finalmente, el éxito de la película también se ha hecho notar en Corea, donde transcurre la historia. Desde su estreno, las reservas de vuelos a la región han aumentado un 25%. Además, Bunjang, la principal plataforma de compraventa en línea de Corea del Sur, registró un incremento del 78% en las compras internacionales de productos de consumo relacionados con el k-pop. Y, solo en Estados Unidos, Duolingo registró un aumento del 22% en el número de personas que empezaron a aprender coreano durante el último año.