El Resurrection Fest pone fin a la espera: 150.000 seguidores se reencuentran con gigantes del metal los próximos 4 días en Viveiro

El Resurrection Fest cuenta las horas para abrir sus puertas a las decenas de miles de seguidores que acuden cada año a la llamada del reencuentro con las mejores bandas internacionales de metal, rock, punk y hardcore y los artistas emergentes que avanzan las tendencias y sonidos que vendrán. Una cuidada selección para un cartel que, al margen de quien figure en él, ha adquirido suficiente peso y calibre por sí mismo a lo largo de una exitosa trayectoria que ya acumula, con esta, 21 gloriosas ediciones. Marilyn Manson, Limp Bizkit, Iron Maiden, A Day to Remember, Sabaton, Anthrax, Trivium, Mastodon, P.O.D, President, Bleed From Within, Testament, Caliban, Angelus Apatrida, Converge... Y hasta un centenar de bandas se subirán a los escenarios de la ciudad de la música y los sueños durante los próximos días, mecidos con la brisa cantábrica del norte gallego y la hospitalidad de sus gentes.

Cuando el reloj marque las 15.00 horas de este miércoles 1 finalizará la espera de lo que muchos ya consideran el regreso a “un lugar llamado hogar”. Este verano se espera superar la cifra de asistencia de la última edición, cuando llegaron más de 140.000 personas a Viveiro, una localidad de 15.000 habitantes que dispone todo su potencial para acoger uno de sus principales motores turísticos y económicos de la zona. Hoteles, restaurantes, supermercados, transportes y comercios se ponen al servicio de una nutrida comunidad que llega preparada para vivir una experiencia completa, más allá de lo musical, que busca disfrutar de atractivos como la naturaleza, las playas y la gastronomía.

Este sello Resu ha crecido hasta alcanzar proyección internacional a partir del sueño de unos jóvenes que quisieron traer a su banda favorita a la ciudad y que contaron con el apoyo del entonces alcalde Melchor Roel, quien “supo ver una oportunidad donde otros podían ver una aventura incierta”, según comentaban en la presentación oficial del festival estos días en la Diputación de Lugo.

Hace varios días que muchos han desembarcado en la localidad para vivir los preparativos en este clima de respeto, tolerancia, libertad, diversidad, multiculturalidad y buen rollo. Por delante, quedan cinco días intensos para disfrutar de grandes gigantes del género y asistir a los nuevos descubrimientos de quienes ya marcan la pauta en la escena.

Se distribuirán un año más en cuatro escenarios: el principal, con los cabezas de cartel; el ‘Ritual’, la selección heavy y afilada; el ‘Chaos’, con sonidos hardcore y contundentes; y el Dessert, donde se presentan los grupos de stoner y las propuestas más alternativas.

A solo dos kilómetros, y con servicio continuo de autobuses, se encuentra el Resucamp, el asentamiento oficial del festival ubicado en plena playa y con actividades gratuitas como yoga. El parque de Covas, el monte de San Roque y el Concello de O Vicedo son algunos de las localizaciones que también cuentan con programación continua de traslado al festival. Está todo dispuesto para arrancar.