En Cuba
Muere a los 84 años Aitana Alberti, hija del poeta Rafael Alberti
La intelectual, nacida en 1941 en Argentina, donde se exiliaron sus padres, dedicó su vida a la poesía y las artes
Redacción
La intelectual Aitana Alberti, hija de los escritores españoles Rafael Alberti y María Teresa León, ha muerto a los 84 años en La Habana, donde residía desde 1984, informaron este miércoles medios estatales. Aitana Alberti, nacida en 1941 en Argentina, donde se exiliaron sus padres durante la Guerra Civil española, dedicó su labor en Cuba fundamentalmente a la poesía y las artes.
Presidió la Cátedra Rafael Alberti de la Universidad de La Habana y durante más de 15 años trabajó en el Centro Cultural Dulce María Loynaz donde dirigió el espacio Fe de vida: Imagen y palabra dedicado a divulgar la obra de los poetas de la Generación del 27, a la que perteneció su padre.
Movimiento de Poetas del Mundo
También fue miembro del Movimiento de Poetas del Mundo y presidió en Cuba el Proyecto Cultural Sur, que agrupa 30 ciudades de Europa y América, y Festival Internacional de Poesía de La Habana.
Una nota publicada en la portada del periódico 'Granma' expresó que Aitana Alberti, fallecida el pasado martes, "deja un vacío inmenso en la cultura cubana" y será recordada como "una incansable defensora de la poesía, la memoria, la paz y el diálogo entre pueblos".
Su obra poética incluye los títulos 'Poemas de Aitana Alberti' (1955), 'Pupila al viento' (1998), 'Y de nuevo nacer' (1999), 'Amazona en la centella' (2016) y los libros de narrativa 'Inquilinos de la soledad' (2006) -un homenaje a los exiliados de la Guerra Civil española- y 'Cuentos persas' (2018) que fueron traducidos a los idiomas alemán, polaco, ruso, rumano e italiano.
Fuente: El Periódico
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