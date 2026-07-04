Amaia y Ultraligera encienden Río Babel antes del desembarco de The Offspring, Molotov y Katy Perry

Río Babel ya ha pisado el acelerador en Rivas-Vaciamadrid. La primera jornada del festival, celebrada este viernes en el Auditorio Miguel Ríos, abrió una novena edición con cartel de alto voltaje y mezcla marca de la casa: Amaia, La M.O.D.A., Ultraligera, Chambao, La Pegatina, The Offspring, Molotov, Bomba Estéreo, La Casa Azul y Katy Perry en un mismo fin de semana. Una noche de arranque en la que el público respondió con ganas de verano, de coros compartidos y de esa entrega que se resumió en los gritos de "reina" y "guapa" que acompañaron algunos de los momentos más íntimos del concierto de Amaia.

Amaia, durante su actuación en la primera jornada de Río Babel en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid. / Cortesía de Río Babel

El festival afronta este sábado su segunda jornada después de un primer golpe de efecto que confirmó la buena salud de Río Babel en su segunda edición en Rivas tras siete años en la Caja Mágica. La fórmula sigue funcionando porque no intenta encajar en una sola etiqueta: cruza escenas, acentos y generaciones sin pedir permiso. Pop, punk, folk, indie, reggae, electrónica, mestizaje y pulso latino conviven en una programación que, sobre el papel, podría parecer imposible, pero que aquí encuentra un territorio común.

Primera jornada de Río Babel en Rivas-Vaciamadrid. / Cortesía de Río Babel

El recinto volvió a llenarse de ambiente festivalero, barras activas, público con ganas de bailar y guiños castizos como Vermut el Chulapo, porque Río Babel mira a América Latina y al pop global, pero no pierde del todo el pie madrileño. La experiencia también se juega lejos de los escenarios: en la zona gastronómica destacan los food trucks de El Círculo, con una versión más cañera de la hamburguesa del chef Carlos Maldonado y menús adaptados para todos los gustos, con opciones vegetarianas, veganas y sin gluten.

Chambao, Amaia, La M.O.D.A. y Ultraligera marcan el arranque

La primera jornada de Río Babel encendió este viernes el Auditorio Miguel Ríos de Rivas con un cartel coral en el que coincidieron Amaia, La M.O.D.A., Ultraligera, Chambao, La Pegatina, Iseo & Dodosound, Bandalos Chinos, Louta, Juventude y Machaka, en un arranque que confirmó la vocación mestiza y expansiva del festival.

La Mari, durante el concierto de Chambao en la primera jornada de Río Babel 2026. / Cortesía de Río Babel

Chambao celebró sus 25 años en Río Babel con La Mari al frente y un directo cargado de himnos como 'Pokito a Poko', 'Ahí estás tú' o 'Duende del Sur', canciones que marcaron el sonido de toda una generación dentro y fuera de España.

Uno de los grandes momentos de la tarde llegó con Amaia, que aterrizó en Río Babel en su primera cita festivalera del verano y con el aliciente de ser su única actuación en Madrid. La pamplonica salió puntual, se sentó al piano y convirtió el escenario en algo más íntimo de lo que suele permitir un festival. Hubo piano, arpa y ese equilibrio tan suyo entre delicadeza, rareza pop y naturalidad. En el tramo más desnudo del concierto, Amaia se quedó prácticamente sola para llevar canciones a otro lugar. Sonaron guiños como 'La tarara' y su gran ‘C’est la vie' en acústico, recibidos con atención por un público que alternó el silencio con los aplausos convertidos en gritos de admiración. También hubo ovación para su guiño a Papá Levante, una de esas escenas que explican bien su universo: entre la canción de autora, el humor y la memoria pop.

La M.O.D.A. llevó a Río Babel su mezcla de folk, rock y canciones de garganta compartida. / Cortesía de Río Babel

La primera jornada tuvo también el músculo de La M.O.D.A., que llegó a Rivas con nuevo disco y una formación adaptada por la ausencia de Jorge, apartado por "un percance en la mano". En su lugar, la banda contó con Toni al bajo, sin perder esa energía de grupo de carretera que convierte sus conciertos en una celebración colectiva.

Otro de los nombres destacados fue la banda local Ultraligera, cada vez más querido por el público madrileño. Gisme salió con una camiseta blanca con el mensaje "medicina" y presentó parte de su nuevo disco 'Lapsus', con canciones como 'Alguna película'. El momento más político y emocional llegó con 'Cuando todo vaya mal', dedicada a los venezolanos con el deseo de que puedan "ser libres y disfrutar de salud". Después bajaron la intensidad con 'Tú no lo ves' en acústico y recordaron su primer sold out en la sala Siroco.

Ultraligera presentó en Río Babel parte de su disco ‘Lapsus’ ante un público cada vez más entregado. / Cortesía de Río Babel

Babel Comedy: humor entre concierto y concierto

Río Babel no se queda solo en la música. El festival también reserva espacio para la comedia con Babel Comedy, una programación paralela que convierte el recinto en algo más que una sucesión de conciertos. La idea encaja con el espíritu del festival: mezclar lenguajes, públicos y ritmos, y ofrecer una pausa de humor entre guitarras, coros y bailes.

Babel Comedy, el escenario donde Río Babel cambia los acordes por monólogos sin perder el ritmo festivalero. / Cortesía de Río Babel

El cartel de comedia arrancó este viernes con nombres como David Suárez, Esther Gimeno, Iñaki Urrutia, Jorge Yorya y Podcast, el podcast. Este sábado tomarán el relevo Abián Díaz, Clara Ingold, Fran Pati, Pena y Pánico Show y Virginia Riezu, mientras que el domingo cerrarán el apartado humorístico Facu Díaz, Patricia Espejo, Raquel Hervás y Xavi Daura. Una pata más para reforzar el carácter híbrido de Río Babel, donde también hay sitio para reír antes de volver al escenario principal.

The Offspring, Molotov y Katy Perry toman el relevo

Después del arranque del viernes, Río Babel entra este sábado en una jornada de guitarras más afiladas. The Offspring encabeza el cartel con su gira SUPERCHARGED, mientras Molotov celebra 30 años de carrera con un repertorio que sigue sonando a descarga: ‘Gimme The Power’, ‘Frijolero’ o ‘Puto’.

La jornada tendrá, eso sí, una baja de última hora. Caramelos de Cianuro no podrá actuar finalmente en el festival por la situación de emergencia que atraviesa Venezuela tras el reciente terremoto, que ha afectado a las conexiones y desplazamientos internacionales, incluido el cierre del aeropuerto de Caracas. El grupo ha trasladado un mensaje a sus seguidores en Madrid: "Sabemos que muchos de ustedes esperaban este encuentro con nosotros en Madrid, y lamentamos sinceramente las molestias y la profunda decepción que esta noticia pueda ocasionarles". La organización ha confirmado que el festival sigue adelante y que los horarios no se verán trastocados.

Río Babel celebra su segunda edición en Rivas con una programación que cruza música, gastronomía y comedia. / Cortesía de Río Babel

Junto a The Offspring y Molotov, el sábado mantiene nombres como Eskorzo, Irepelusa, Oslo Ovnies, Chiquita Movida, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Son Rompe Pera e Ilan Amores, entre otros.

El domingo llegará el golpe más internacional de esta edición. Katy Perry ofrecerá en Madrid su único concierto en España en 2026, con un repertorio lleno de himnos pop como 'California Gurls', 'Teenage Dream', 'Roar', 'Firework' o 'Dark Horse', además de su etapa más reciente con el álbum '143'.

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La clausura también contará con Bomba Estéreo, referentes de la mezcla entre electrónica, cumbia, reggae y pop latino, y con La Casa Azul, el proyecto de Guille Milkyway, que promete convertir Rivas en una pista de baile luminosa y sentimental. Completan el domingo Yami Safdie, YADAM y Tú Peleas Como Una Vaca.

Fuente: El Periódico de España