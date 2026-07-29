El Museo Gaiás acoge el regreso definitivo de "Santa", la icónica escultura de Francisco Asorey

Hace justo cien años, Francisco Asorey González (Cambados, 4 de marzo de 1889 - Santiago, 2 de julio de 1961), ya instalado en Compostela, presentaba a la Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de Madrid una escultura llamada "Santa" (madera policromada; 1,85 m. x 1,25 m. x 0,80 m.) que pese a lograr la primera medalla en la categoría de Escultura, pasó luego por un túnel de distancias y olvido tras ser adquirida por la Casa de Galicia de Montevideo (Uruguay) hacia donde partió desde Vigo en 1951. Y tras un puntual regreso a Santiago en el curso 2019-2020 dentro de la exposición en la Cidade da Cultura, "Galicia, un relato no mundo", su eco fue quebrado por la pandemia hasta su regreso este martes al Museo Gaiás con la familia del escultor rodeada de una amplia representación institucional encabezada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Carmen Asorey, nieta del maestro escultor

En declaraciones a este diario, Carmen Asorey, nieta del artista, muestra su emoción por ello. «Durante muchísimo tiempo una escultura como "Santa" no tuvo público, entonces, digamos que no fue obra de arte salvo para su creador. Él la tenía en el taller aislada para que no se manchase para que no se estropease, hasta el año cincuenta y algo, momento en el que se la llevaron hasta Uruguay y allí tampoco tenía un entorno propicio y logramos traerla a Santiago años más tarde pero apagaron las luces, cerraron las puertas, nos encerraron a todos, Santa se quedó sin público por el confinamiento, volvió a Uruguay pero allí no encajaba y a ver si ahora, por fin, puede recuperar su estatus de obra de arte para todos los gallegos y para todos los que se acerquen a ver esta obra», señala la nieta de Francisco Asorey, felicitada in situ por muchas personalidades del ámbito cultural. social y político.

La directora gerente de la Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, destacó en su intervención la labor colaborativa que ha posibilitado este regreso a Galicia.

«O retorno definitivo de "Santa" é froito dun intenso traballo institucional... A obra vai permanecer de xeito permanente no Museo Centro Gaiás dialogando con outras pezas de arte».

Por la izquierda: Verea, Alexandre, Vilavedra, Sanmartín, Lago, López Campos, Carmen Asorey con su hija (de azul), Rueda y 'Santa,, en el Museo Centro Gaiás. / Jesús Prieto

Contexto sobre Francisco Asorey

Miguel Fernández-Cid, comisario de la muestra dedicada a Asorey a primeros de año en el citado museo del Gaiás (donde tuvo 35.000 visitantes), coordinada por la citada nieta del escultor, Carmen Asorey, da contexto a la pieza.

«Asorey es un escultor muy precoz, a los 20 años está en Madrid pero ya ha pasado por Cambados, Barcelona, el País Vasco y en Madrid se da cuenta de que quiere volver a Galicia porque es en Galicia donde encuentra el sentido de la escultura... Antes, busca triunfar en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes que se celebran cada dos años y en 1924, "O tesouro", obra suya, queda segunda, lo que supone que tenga varios reconocimientos populares y sociales en Galicia». «En 1926 se prepara para obtener el principal premio y se centra en "Santa", parte de una serie de piezas con la figura femenina como protagonista. Quiere dar un paso más para representar a la mujer gallega como lo que es, una mujer pero también una trabajadora en el campo... Es una figura que juega con ideas clásicas pero también con el realismo».

Amplia representación institucional

Aparte de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; también acudieron al acto el conselleiro de Cultura, José López Campos; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; el secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda; el presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes, Manuel Quintana Martelo; el cónsul general de Uruguay, Pedro Keuroglian Gómez; y el alcalde de Cambados, Samuel Lago; el líder del PP en Santiago, Borja Verea, ; parte de casi un centenar de asistentes al acto en el Gaiás.

Vista cercana de 'Santa', famosa escultura de Francisco Asorey en su sede definitiva, el Museo Centro Gaiás. / Jesús Prieto

La alcaldesa, feliz

La alcaldesa de Santiago se mostró especialmente contenta: «Estou feliz porque a obra de Asorey poida estar definitivamente en Galicia e en Compostela» señala en sus declaraciones a EL CORREO GALLEGO.

Y añade: «"Santa" é una obra de Asorey que debe ser moito máis difundida e moito máis coñecida, é un emblema. Asorey é una persoa que representa unha maneira de vivir a arte e de identificarse co galeguismo, dunha maneira de ser de aquí e que tamén logrou proxectarse desde un punto de vista internacional. É un referente, un artista que todo o mundo ten que coñecer e so podo facer un chamamento para que a xente veña a ver esta obra», indica Sanmartín.

"'Santa' é una obra de Asorey que debe ser moito máis difundida e moito máis coñecida, é un emblema". Goretti Sanmartín — Alcaldesa de Santiago

¿Futura muestra?

El conselleiro de Cultura recordó que la escultura fue adquirida «fai anos» por la Xunta y estaba «cedida» al Gobierno de Uruguay.

«E esperamos e desexamos que esta obra sexa tamén a orixe dalgún proxecto expositivo de futuro onde a plástica galega poda interactuar e podamos facer un espazo propio na Cidade da Cultura para que podan ter esa interlocución as distintas obras que os expertos entenden que forman parte desa memoria colectiva histórica e cultural que necesita Galicia, esta pode ser a primeira pedra».

Eco en las redes

En las redes sociales también hay eco de este regreso. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acudió a la presentación pero no fue parte de la tanda de intervenciones, ha dicho en X: "Galicia recupera unha peza fundamental da súa historia. A obra Santa, de Francisco Asorey, regresa a Galicia cen anos despois da súa creación para formar parte do patrimonio de todos. Xa pode visitarse na Cidade da Cultura".

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Y Marilar Alexandre, escritora afincada en Compostela, y Premio Nacional de Literatura, escribe también en dicha red: «Santa, de Asorey, está xa na Cidade da Cultura. Impactante hoxe, imaxinade en 1926. Unha muller de verdade, coas marcas do traballo, o xugo ao ombro», detalla quien también asistió al acto de presentación en el Museo Centro Gaiás, recinto de entrada libre.

Fuente: El Correo Gallego