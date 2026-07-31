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Despedida del artista

Dublín rinde homenaje a Glen Hansard cantando al unísono 'Falling Slowly'

El músico y actor irlandés, conocido por su papel en 'The Commitments' y la película 'Once', falleció a los 56 años en un accidente de motocicleta

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019.

El irlandés Glen Hansard, durante un concierto en el Palau de la Música el 30 de octubre de 2019. / FERRAN SENDRA

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Redacción

La muerte del cantante, compositor y actor irlandés Glen Hansard ha provocado una gran conmoción y, apenas unas horas después de conocerse el fallecimiento del artista a los 56 años en un accidente de motocicleta, las calles de Dublín han hecho un emotivo homenaje al intérprete. En las imágenes, grabadas junto a la estatua del cantante folk Luke Kelly, muy cerca de Grafton Street, decenas de personas, entre ellos algunos músicos, entonan al unísono 'Falling Slowly', la canción que Hansard compuso junto a la checa Markéta Irglová para la película 'Once' y que les valió el Oscar a la mejor canción original en 2008.

El homenaje tuvo lugar frente al Gaiety Theatre, el lugar en el que Hansard celebraba cada Nochebuena su tradicional concierto solidario en favor de las personas sin hogar, una cita que con los años se convirtió en toda una tradición en la capital irlandesa.

La iniciativa fue impulsada por Jamie Harrington, vecino del barrio de Ballymun, donde también creció Hansard. "Quería dar a la gente que también es fan de Glen la oportunidad de reunirse y estar con otras personas que también están tristes", explicó a la televisión pública irlandesa RTÉ. "Glen era una leyenda para muchos de nosotros. Fue mi amigo y alguien en quien siempre podía confiar. Su música ha llegado a personas de todo el mundo, incluso a quienes nunca llegaron a conocerle", señaló. "Al final del día, solo era un chico de Ballymun. De Ballymun para el mundo", concluyó Harrington.

Hansard falleció este miércoles tras sufrir un accidente de motocicleta en una carretera del suroeste de Dublín. Según confirmó la Policía irlandesa, recibió atención médica en el lugar del siniestro, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

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El artista alcanzó la fama en 1991 con 'The Commitments', la película dirigida por Alan Parker en la que interpretaba al guitarrista de la banda protagonista. Paralelamente, seguía actuando como músico callejero, una faceta que nunca abandonó y que le convirtió en una figura habitual de las calles de Dublín incluso después de alcanzar el reconocimiento internacional. Ese vínculo con la ciudad quedó inmortalizado en 'Once' (2007), donde interpretó a un músico callejero junto a Markéta Irglová.

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Fuente: El Periódico

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