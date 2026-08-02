Letizia se divierte con los reyes del cine en la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest

Letizia, con los reyes del cine. La Reina no ha faltado a su cita con el Atlàntida, a cuya clausura lleva asistiendo desde 2019. El festival ha celebrado hoy su última jornada en el patio de la Misericòrdia (Palma), donde se han dado a conocer las películas premiadas en el transcurso de una gala en la que un nombre ha estado en boca de todos: el oscarizado Javier Bardem, un auténtico rey de la gran pantalla.

El encuentro entre el ganador de un Oscar por No es país para viejos y la Reina, una reconocida cinéfila, era uno de los momentos más esperados en una clausura en la que también han brillado otras estrellas de la gran pantalla, como un sonriente Gael García Bernal, Zoe Stein, Esty Quesada o el director general del Liceu de Barcelona, Valentí Oviedo, entre muchos otros. También han estado presentes las principales autoridades de Balears: la presidenta del Govern, Marga Prohens; el del Consell, Llorenç Galmés; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez. La presidenta del Parlament, Francina Armengol, tampoco ha querido perderse esta gran fiesta del cine.

Bardem y Letizia, que coincidieron en la final del Mundial en New Jersey entre España y Argentina, en un palco en el que también estuvieron Pedro Sánchez, Richard Gere y Matt Damon, se han saludado al inicio de la gala y se les ha visto en todo momento sonrientes. La Reina ha estado largo tiempo conversando con el actor y su compañera de reparto en El ser querido, la mallorquina Victoria Luengo, antes de acceder al recinto de la Misericòrdia. Sin duda, el protagonista de Mar adentro y Jamón, jamón ha sido el más buscado, y también el más aplaudido cuando ha roto el protocolo y se ha acercado a un grupo de aficionados al cine con los que se ha hecho selfies y con los que ha conversado unos minutos.

Entrega del Master of Cinema a Alexandre Desplat

Uno de los episodios más emotivos de la gala ha sido la entrega del premio Master of Cinema del Atlàntida al oscarizado compositor francés Alexandre Desplat, responsable de las oscarizadas bandas sonoras de El gran hotel Budapest (2014) o La forma del agua (2017), entre otras.

Un concierto de la cantante Júlia Colom ha precedido la entrega de premios y el estreno de la película El ser querido, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, quien ha asistido a la clausura junto a gran parte del equipo, caso del citado Bardem y Luengo, Raúl Arévalo, Melina Mathews, la guionista Isabel Peña y los productores Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla.

La edición presencial del Atlàntida ha batido récord de público, siendo la más multitudinaria de su historia con más de 53.500 espectadores en sus proyecciones, conferencias y conciertos.

Durante la gala de clausura se han entregado los premios. El jurado de la sección oficial nacional ha concedido el premio a la Mejor Película a Lionel, de Carlos Saiz. Por su parte, el Premio Dama Agustí Villaronga a la Mejor Película Nacional ha sido para Mala bèstia, la ópera prima de Bàrbara Farré. Otras cintas galardonadas han sido Blue Film, de Elliot Turtle; el documental El ciclo del amor; o La carn, de Joan Porcel.

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En palabras de Jaume Ripoll, director del festival, “esta ha sido la edición del gran salto hacia adelante, un impulso de ocupación en todas las sedes por parte de un público de todas las edades que ha celebrado todas las propuestas del festival con un entusiasmo y una complicidad sin precedentes”.