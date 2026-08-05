Manuel Vilas se despide del Museo do Pobo Galego tras 36 años: «Foi o traballo da miña vida»

Este martes, Manuel Vilas recorrió por última vez como trabajador las salas del Museo do Pobo Galego. Lo hizo después de 36 años ocupándose de que todo estuviese preparado, de que las exposiciones pudiesen abrir sus puertas y de que las instalaciones funcionasen como debían. A sus 65 años, pone fin a una etapa que él mismo resume en apenas seis palabras: «Toda unha vida nesta casa».

Su despedida comenzó realmente este lunes. Compañeros de trabajo, amigos, patronos y otros integrantes de la institución participaron en un homenaje con el que quisieron reconocer una trayectoria desarrollada casi por completo entre los muros del antiguo convento de San Domingos de Bonaval.

Manuel, en el centro, junto a compañeros y amigos / Cedida

Vilas ha trabajado en el mantenimiento del museo y de sus salas, pero también en el montaje de numerosas exposiciones. Su labor se desarrollaba muchas veces lejos de la mirada de los visitantes, en los días y horas anteriores a que una muestra quedase lista para ser contemplada.

Entre todos esos trabajos, recuerda con especial cariño el montaje de las nuevas salas dedicadas a la historia de Galicia. También reserva en su memoria un especial lugar para las muestras dedicadas a algunos de los grandes nombres de la cultura gallega. Entre ellas menciona las exposiciones sobre Laxeiro y sobre Isaac Díaz Pardo, quien llegó a presidir el patronato del Museo do Pobo Galego.

Una vida dedicada a dar a conocer nuestra cultura

Para Manuel Vilas, su empleo nunca fue únicamente una sucesión de tareas técnicas. Detrás del mantenimiento de una sala o de la colocación de una pieza encontraba una manera de contribuir a la divulgación del patrimonio del país.

«Traballaba para intentar dar a coñecer a cultura galega en todos os seus aspectos», señala. Una labor que, añade, le permitía trabajar para «amosar esta Galicia que tanto queremos os galegos».

Esa identificación con el proyecto del museo explica que, durante más de tres décadas, no sintiese la necesidad de buscar otro destino profesional. Vilas asegura que siempre tuvo claro que quería permanecer en la institución hasta el final de su vida laboral.

«Se me desen a escoller un traballo cando era pequeno, escollería este. Foi o traballo da miña vida», afirma.

Un 'hasta luego'

La jubilación abre ahora una etapa diferente y, después de 36 años de rutinas compartidas, montajes, exposiciones y salas, reconoce que echará de menos la actividad diaria. La despedida, sin embargo, no será completa.

Durante el homenaje celebrado este lunes ya trasladó a los responsables de la institución que podrán seguir contando con él. Se ofrece a colaborar, asesorar o ayudar cuando sea necesario, aunque ya no forme parte de la plantilla.

Manuel Vilas, durante su homenaje / Cedida

«Díxenlles que conten conmigo para calquera cousa que precisen», explica.

Vilas conoce bien el peso que tienen en el museo las personas que colaboran con la institución, tanto mediante aportaciones económicas como a través de su propio trabajo. Ahora quiere pasar a formar parte de ese grupo de personas que continúan vinculadas al proyecto sin ocupar un puesto laboral.

Por eso, aunque este martes sea oficialmente su último día, evita hablar de una ruptura definitiva. Después de una vida profesional dedicada a cuidar el lugar desde el que se cuenta buena parte de la historia y de la identidad de Galicia, Manuel Vilas deja su puesto, pero no el museo.

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«Aquí estarei sempre disposto para botar unha man», promete.

Fuente: El Correo Gallego