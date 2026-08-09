Las canciones de Taylor Swift desaparecen de los vídeos de Donald Trump y la Casa Blanca

El pasado 3 de agosto, el equipo de Donald Trump compartió en TikTok un vídeo que, junto a la leyenda "mood because it's August and Donald Trump is your president" (algo así como "estado de ánimo porque es agosto y Donald Trump es tu presidente), mostraba al presidente estadounidense y la primera dama contemplando un colorido espectáculo de pirotecnia. Atracón de fuegos artificiales y, de fondo, sonando, 'august', canción que Taylor Swift publicó hace unos años en su disco 'Folklore'. "¡Seguro que @Taylor Swift estará súper emocionada de que hayamos usado su canción! #taylorswift #maga #august", podía leerse bajo las imágenes.

La emoción, por lo que sea, no ha sido compartida ni ha durado demasiado, ya que la canción de Swift ha desaparecido del post, que se muestra ahora sin sonido. Lo mismo ha pasado con otros vídeos en los que el líder republicano y su equipo utilizaban canciones de Swift como burla o provocación. "¿Sabías que Taylor Swift escribió un álbum entero sobre el color del Partido Republicano?", anunciaba otro mensaje de TikTok que proponía versiones alternativas 'made in' Trump de ‘Red’, el disco que convirtió a Swift en superestrella global.

También ahí sonaba un éxito de Swift que ha desaparecido como por arte de ensalmo, como se han apresurado a constatar los medios estadounidenses. "Eliminan canciones de Taylor Swift de varios videos de TikTok de la Casa Blanca", ha titulado ‘USA Today'. "Taylor Swift silencia a Trump y logra que eliminen sus canciones de los videos de TikTok del presidente", ha ampliado 'Vanity Fair'.

La polémica no sería tal si Trump no llevase años, más o menos desde que Swift apoyó a la candidata demócrata Kamala Harris, cargando contra la cantante y criticándola públicamente. "¡ODIO A TAYLOR SWIFT!", llegó a escribir en sus redes sociales. "¿Alguien se ha dado cuenta de que, desde que dije ‘ODIO A TAYLOR SWIFT’, ya no es 'sexy'?", añadió al poco tiempo con su sutileza habitual.

Las estrellas del pop, contra Trump

Según recoge 'USA Today', ni el entorno de Trump ni el de la autora de 'Reputation' han comentado la misteriosa desaparición, pero la prensa estadounidense la enmarca en un episodio de tensión creciente entre el republicano y artistas que deploran el uso sin permiso de sus canciones en vídeos de propaganda política o detenciones del ICE. Es el caso, por ejemplo, de Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter o Ariana Grande. Esta última protestó airadamente por uso de su tema 'Bye' en un vídeo de la Casa Blanca que mostraba a agentes federales arrestando y esposando a personas y logró que el audio fuese eliminado. "Por favor, no vuelvan a usar mi música en relación con esta barbarie, inhumanidad y atrocidad", dijo.

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También Katy Perry se indignó cuando, el pasado mes de julio, su hit ‘Firework’ apareció como banda sonora de un video compartido por la página oficial de TikTok de la Casa Blanca que mostraba ataques militares estadounidenses en Irán. "Escribí esta canción para que fuera un himno de esperanza, sanación y fortaleza interior para quienes atraviesan sus momentos personales más oscuros. Ver un mensaje de autoestima y superación personal utilizado como banda sonora de destrucción y violencia es una completa violación de todo lo que representa mi canción", escribió Perry en X.