Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

El actor Jon Cypher, quien interpretó al Príncipe en la primera producción televisiva en vivo de "Cenicienta" (Cinderella) junto a Julie Andrews y fue el jefe de Policía Fletcher Daniels durante las siete temporadas de "Canción triste de Hill Street" ("Hill Street Blues"), ha fallecido a los 94 años.

Cypher falleció el 3 de agosto en su casa de Central Point, en el estado de Oregón, según su familia, informó The Hollywood Reporter (THR).

En el cine, este graduado del Brooklyn College interpretó a un malvado ranchero junto a Burt Lancaster y Susan Clark en "Valdez Is Coming" (Que viene Valdez) (1971), de Edwin Sheron, y fue el heroico Man-at-Arms en la película "Masters of the Universe" (1987), protagonizada por Dolph Lundgren.

Cypher también demostró su talento para la comedia cuando interpretó al general de brigada Marcus Craig en 69 episodios durante las últimas tres temporadas (1990-93) de la comedia de situación de CBS "Major Dad" (Papá comandante), protagonizada por Gerald McRaney.

También tuvo papeles recurrentes como el productor discográfico Jeff Munson en la serie "Knots Landing" (California) de CBS entre 1982 y 1983 —donde su personaje escucha a la cantante Ciji Dunne, interpretada por Lisa Hartman— y como el abogado poco ético Dirk Maurier en la serie "Dynasty" (Dinastía) de ABC, de 1983 a 1987.

Cypher era prácticamente un desconocido cuando fue elegido para interpretar al príncipe junto a la prometedora estrella británica Julie Andrews en la adaptación musical original de Cenicienta de Rodgers & Hammerstein, recuerda THR.

La fastuosa producción, que se emitió en directo y a color por CBS en marzo de 1957, atrajo a más de 107 millones de espectadores, con una audiencia superior al 60% de los hogares estadounidenses.

Nacido en Nueva York el 13 de enero de 1932, Cypher asistió a la Escuela Secundaria Erasmus Hall en Flatbush Avenue y luego al Brooklyn College, donde se graduó en 1953.

Tras su gran éxito en Cenicienta, Cypher debutó en Broadway en 1958 y regresó a la meca del teatro musical en 1961 para ser suplente y luego reemplazar a Patrick O’Neal como el reverendo T. Lawrence Shannon en la producción original de "La noche de la iguana" (The Night of the Iguana) de Tennessee Williams.

En otras destacadas producciones originales de Broadway, interpretó a Don Quijote en "El hombre de La Mancha" (Man of La Mancha) y a varios personajes en "La gran esperanza blanca" (The Great White Hype).

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Cypher también trabajó en telenovelas como "Hospital General" (General Hospital) y Santa Barbara.