Música
V, de BTS, revela un grave problema de audición en medio de su gira mundial
Los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025
EFE
SV, miembro de la banda de K-pop BTS, ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio, mientras el grupo más famoso del K-pop se encuentra en una gira mundial, celebrando su retorno a los escenarios.
"Si por este oído escucho 100, por este otro solo escucho 30", dijo V el miércoles, en una transmisión en vivo en la plataforma para fans en línea Weverse, acompañado de su compañero Jungkook.
V añadió que los síntomas empeoraron durante su servicio militar obligatorio, realizado entre 2023 y 2025, y que entonces llegó a pensar que se trataba de una "cuestión de fuerza mental", influido por el ambiente de entrenamiento.
El artista, cuyo nombre real es Kim Tae-hyung, dijo que actualmente toma medicación regularmente y acude al hospital, aunque no reveló un diagnóstico concreto ni la causa.
La revelación llega en plena gira mundial 'Arirang World Tour'. Tras actuar los días 10 y 11 en la ciudad estadounidense de Baltimore, BTS tiene previsto presentarse el 15 de agosto en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.
La gira, que marca el regreso del septeto después de que todos sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio, ha estado acompañada de algunos contratiempos físicos. En el concierto de retorno del grupo en Seúl en marzo, su líder, RM, tuvo que actuar con el tobillo escayolado tras lesionarse durante un ensayo.
Fuente: El Periódico
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