Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Anuncio en redes sociales

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua"

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro.

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Rozalén ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada del que será su primer hijo con una imagen junto a su pareja, la imagen de la ecografía y un simpático mensaje: "Pollito vasco manchego en camino!!!".

"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas... Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", prosiguen las palabras que ha publicado la artista albaceteña en Instagram.

La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua", lo que ella llamó su "descanso de la guerra" tras seis discos de estudio, desde 'Con derecho a...' (2013) hasta 'El abrazo' (2024).

"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de un libro y ahora también de esta criatura", ha informado la artista, dando así también la primera noticia de que se encuentra inmersa en dar rienda suelta a su faceta como autora literaria, sin más detalles al respecto.

Noticias relacionadas

En el pasado ya publicó el libro 'Cerrando puntos suspensivos', "una libre y honesta recopilación de reflexiones acerca de los momentos y situaciones más emocionantes e importantes de los últimos años".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adama Traoré ya es uno más en Abegondo para el Deportivo
  2. Las polémicas de la intermodal de A Coruña, explicadas por el arquitecto que la diseñó: 'Va a ser uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y de España
  3. El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros
  4. Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto
  5. Adama Traoré firma por el Deportivo hasta 2028: ya llegó a Santiago
  6. Arranca la romería de Santa Margarita: consulta la programación completa del fin de las fiestas de María Pita
  7. ¿Precios dinámicos en la hostelería? Chefs de A Coruña dan su opinión sobre variar las tarifas según la demanda
  8. Diseño opaco de Adif y visto bueno de la Xunta: genealogía de las polémicas fachadas de la intermodal de A Coruña

El Fabril de viste de bronce en el estadio Romano

El Fabril de viste de bronce en el estadio Romano

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

Un triplete de Zabiri da la victoria al Racing ante un Elche que mejoró en el segundo tiempo

Los veterinarios coinciden: “Limpiar las patas de los perros con toallitas para humanos puede dañar su piel, aunque sean para bebés”

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno

Varios accidentes dificultan el tráfico en la primera jornada de la operación retorno

O novo traballo de Luar na Lubre: homenaxe ás tres palabras que "constrúen un poema enteiro"

O novo traballo de Luar na Lubre: homenaxe ás tres palabras que "constrúen un poema enteiro"

Condenados por hacer un 'simpa' de 447 euros en un restaurante de Cerceda

Condenados por hacer un 'simpa' de 447 euros en un restaurante de Cerceda

Renuncia el recién nombrado director del multiusos de Bastiagueiro

Renuncia el recién nombrado director del multiusos de Bastiagueiro

La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes
Tracking Pixel Contents