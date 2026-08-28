Anuncio en redes sociales
Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro
La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua"
EFE
Rozalén ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada del que será su primer hijo con una imagen junto a su pareja, la imagen de la ecografía y un simpático mensaje: "Pollito vasco manchego en camino!!!".
"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas... Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", prosiguen las palabras que ha publicado la artista albaceteña en Instagram.
La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua", lo que ella llamó su "descanso de la guerra" tras seis discos de estudio, desde 'Con derecho a...' (2013) hasta 'El abrazo' (2024).
"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de un libro y ahora también de esta criatura", ha informado la artista, dando así también la primera noticia de que se encuentra inmersa en dar rienda suelta a su faceta como autora literaria, sin más detalles al respecto.
En el pasado ya publicó el libro 'Cerrando puntos suspensivos', "una libre y honesta recopilación de reflexiones acerca de los momentos y situaciones más emocionantes e importantes de los últimos años".
- Adama Traoré ya es uno más en Abegondo para el Deportivo
- Las polémicas de la intermodal de A Coruña, explicadas por el arquitecto que la diseñó: 'Va a ser uno de los espacios cubiertos más importantes de Galicia y de España
- El coruñés Nico González ficha por el Newcastle por 58 millones de euros
- Desviado al aeropuerto de A Coruña un vuelo entre Manchester y Oporto
- Adama Traoré firma por el Deportivo hasta 2028: ya llegó a Santiago
- Arranca la romería de Santa Margarita: consulta la programación completa del fin de las fiestas de María Pita
- ¿Precios dinámicos en la hostelería? Chefs de A Coruña dan su opinión sobre variar las tarifas según la demanda
- Diseño opaco de Adif y visto bueno de la Xunta: genealogía de las polémicas fachadas de la intermodal de A Coruña