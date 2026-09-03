«A derradeira leición do mestre» hace historia en el Museo de Pontevedra con 17.400 visitas

La expectación generada por la llegada a Pontevedra de A derradeira leición do mestre ya tiene su reflejo en las estadísticas. Un total de 17.400 personas han visitado la exposición dedicada al emblemático cuadro de Castelao, una cifra que la convierte en la muestra temporal más visitada de la historia del Museo de Pontevedra cuando todavía quedan varias semanas para su cierre, previsto para el próximo 27 de septiembre.

El nuevo registro supera el anterior máximo, establecido en 2024 por A era das fábulas. A arte e o poder rexenerador da fantasía, que terminó reuniendo a 16.495 personas. Aquella exposición, organizada en colaboración con la Fundación María José Jove y TBA21 Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, ya había marcado un hito para la institución pontevedresa.

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, fue el primero en valorar este miércoles unos datos que, a su juicio, van más allá del balance estadístico. Defendió que las 17.400 visitas confirman que en Pontevedra existe «un público ávido de cultura» que responde cuando encuentra propuestas de calidad y destacó la capacidad de este tipo de iniciativas para atraer tanto a vecinos como a turistas.

Domínguez aprovechó el récord para reivindicar la inversión pública en cultura. «La cultura no es un gasto», sostuvo, antes de señalar que este tipo de políticas generan retornos en prestigio, actividad económica, comercio y hostelería, además de un enriquecimiento colectivo mucho más difícil de cuantificar. Para el vicepresidente provincial, los resultados obtenidos no son «fruto de la casualidad», sino consecuencia de una apuesta sostenida por una programación cultural pública y ambiciosa.

En este sentido, defendió que las administraciones tienen una responsabilidad que no puede quedar exclusivamente en manos de la iniciativa privada o condicionada por una rentabilidad inmediata. La inversión pública, argumentó, permite garantizar un acceso universal a la cultura y respaldar proyectos que difícilmente encontrarían financiación atendiendo únicamente a criterios de mercado. Las 17.400 visitas, afirmó, son también una respuesta a quienes plantean la cultura como una de las primeras partidas susceptibles de ser recortadas.

El récord tiene además una especial carga simbólica. Es la primera vez que A derradeira leición do mestre se exhibe en el Museo de Pontevedra, que conserva la mayor colección de obras de Castelao. El artista pintó el óleo en Buenos Aires en 1945 para el Centro Orensano y lo presentó coincidiendo con el noveno aniversario del fusilamiento de Alexandre Bóveda, amigo personal del autor y una de las principales figuras del galleguismo. Desde 1979, el cuadro pertenece al Centro Galicia de Buenos Aires, que lo ha cedido temporalmente para la exposición pontevedresa.

La muestra permite además contemplar el lienzo junto al dibujo original de 1937 de Galicia mártir en el que Castelao se basó para realizarlo ocho años después. El recorrido incorpora igualmente el manuscrito Co pensamento en Galiza, la primera edición de Sempre en Galiza y una fotografía de la presentación de la pintura en Buenos Aires en 1945, componiendo un relato sobre la obra, el exilio y la memoria gallega.

Domínguez agradeció el trabajo del personal del Museo y la colaboración del Centro Galicia de Buenos Aires y de su presidente, José María Vila Alén, así como de entidades que participaron en la programación complementaria, entre ellas la Fundación Alexandre Bóveda, la Fundación Castelao y la UNED Pontevedra. Esta última organizó junto a la Diputación el seminario Arte, exilio e memoria: Castelao, A derradeira leición do mestre e a emigración galega en América.

Tras él tomó la palabra el presidente de la Diputación, Luis López, que enmarcó el éxito de la exposición en lo que considera «uno de los mejores momentos» de la historia del Museo. Según los datos presentados, los edificios Castelao y Sarmiento recibieron 25.348 visitantes durante los meses de verano, el mejor resultado de los últimos doce años. Solo en agosto accedieron a ambos espacios 11.724 personas, mientras que julio se quedó cerca de las 8.300.

Para López, las cifras muestran que la cultura se está consolidando como uno de los motores de Pontevedra y de las Rías Baixas. «Lo que funciona se refuerza», señaló antes de anunciar que, coincidiendo con el inicio del curso, el Museo tiene ya cerrado un amplio programa de visitas escolares para 1.100 alumnos de 18 centros educativos, 15 de la provincia de Pontevedra y otros tres de fuera de ella.

El presidente provincial vinculó este crecimiento a una estrategia más amplia que incluye la recuperación de la Bienal de Pontevedra, las alianzas con instituciones culturales externas y el refuerzo de las propias colecciones. El Museo posee la mayor colección de obras de Castelao y este año inició además la adquisición de más de un centenar de piezas procedentes de la familia de Ramón María del Valle-Inclán, considerada la mayor colección existente en torno al escritor.

Todo ello sucede a las puertas de una fecha señalada. El Museo de Pontevedra fue fundado el 30 de diciembre de 1927, por lo que en 2027 celebrará su primer centenario. Ese mismo año llegará también la 33.ª Bienal de Pontevedra, actualmente en preparación y comisariada por Ángel Calvo Ulloa y Juan Canela, después de que la cita artística fuese recuperada en 2025 tras quince años de ausencia.

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Mientras se perfila esa programación de aniversario, A derradeira leición do mestre seguirá expuesta en el Edificio Castelao hasta el 27 de septiembre. Las 17.400 visitas registradas hasta ahora ya han convertido su estancia en Pontevedra en un récord para el Museo y dejan todavía margen para elevar una cifra que hace apenas dos meses comenzó con 6.707 visitantes durante sus primeras cuatro semanas.