Los expertos creen que los museos necesitan "seguridad" y no "réplicas" tras el robo de Villena

Un debate abierto a raíz de varios sucesos. El robo del Tesoro de Villena que se produjo el pasado jueves en el museo de la localidad plantea una serie de interrogantes de cara a la conservación del patrimonio, especialmente el que se expone al público en equipamientos destinados a ello.

Una de las soluciones planteadas para evitar episodios como el de la semana pasada y la consternación derivada es que los museos apuesten por réplicas lo más exactas posible y no por elementos originales para que sean mostrados a los visitantes. Así se planteó, también, en octubre de 2025, tras el asalto del Louvre por parte de varios expertos. Algunos espacios culturales apuestan por esta fórmula, aunque en muchas ocasiones lo hacen debido a la falta de conservación del original, tal como ocurre a la hora de simular animales extinguidos u objetos patrimoniales de cuya existencia se tiene constancia pero que desaparecieron. También ocurre con figuras cuya versión original se halla en otro equipamiento, tal como pasa con la Dama de Elche, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y cuya réplica está en la ciudad en la que se descubrió, en el Museo Arqueológico e Histórico (MAHE).

Si se ponen réplicas en los museos, ya no serán exactamente museos, serán parques temáticos Rosa Castells — Directora del MACA

En el caso de Villena, su Tesoro también tuvo réplica para exposiciones itinerantes y para mostrarlo en la capital del Alto Vinalopó, entre 2022 y 2024, mientras se llevaba a cabo la construcción del actual Muvi, el museo recientemente asaltado, que acogió el Tesoro original.

Pero se trata de situaciones excepcionales. O así lo entienden la mayoría de los consultados, que consideran que las réplicas no deben generalizarse en los espacios museísticos. Rosa Castells, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), que depende del Ayuntamiento de Alicante, cree que "si se ponen réplicas en los museos ya no serán exactamente museos, sino un parque temático", y entiende que "lo que hay que hacer es garantizar la conservación de las piezas" a través de "la seguridad". Según dice, "una obra original tiene un áurea que no tiene nunca una réplica, y hay que educar a la gente en el valor del patrimonio, no solo en el sentido económico".

Imagen de archivo de una muestra de la exposición "Ciudades de Luz" del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). / Jose Navarro

Manuel Olcina, director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), relacionado con la Diputación, coincide cuando dice que "aunque las réplicas siempre son una opción, lo que hay que hacer es invertir en seguridad". En este aspecto, a pesar de que "el riesgo cero nunca existe, la razón de existir de un museo es la exposición y la conversación", y "los originales se deben poner exponer", ya que "sin seguridad se tendría que cambiar todo a réplicas".

Aunque las réplicas son siempre una opción, lo que hay que hacer es invertir en seguridad Manuel Olcina — Director del MARQ

También desde Alicante el director del Mubag (Museo de Bellas Artes, vinculado a la Diputación), Jorge Soler, reconoce que "la museografía permite hacer hoy maravillas con cualquier elemento", en referencia a la posibilidad de incorporar réplicas a las exposiciones.

Lo atractivo siempre es un original, debe existir un equilibrio dependiendo de la seguridad que haya Jorge Soler — Director del Mubag

"Pero lo atractivo siempre es un original, nadie lo duda", por lo que "debe existir un equilibrio dependiendo siempre de las medidas de seguridad que haya". Soler relata que recientemente ha vuelto de Burgos de un museo en el que "todo eran réplicas que generaban entusiasmo", aunque cree que las copias, como sistema, no son una buena opción si se generalizan.

Visión similar en Elche

En Elche hay perspectivas parecidas a las que se plantean desde Alicante. Alejandro Ramos es el director de La Alcudia de Elche, el yacimiento en el que se encontró la Dama de Elche y que cuenta con un museo monográfico y un centro de interpretación con el apoyo de la Universidad de Alicante.

Una instantánea de la exposición que tuvo lugar sobre la historia del Misteri d'Elx en el Museo de Arte y de Historia de Elche (MAHE). / Alex Domínguez

El máximo responsable del espacio cree que "siempre debería haber originales, no se puede caer en la cobardía" , y cree que "es necesario aumentar la seguridad". Entiende, a su vez, que "la gente quiere originales en museos porque una réplica siempre es una decepción, más aún si está de forma permanente", y afirma que "el Estado puede tener mucha más capacidad para ampliar medidas de seguridad, que son muy escasas".

Siempre debería haber muestras originales, no se puede caer en la cobardía, hay que ampliar la seguridad Alejandro Ramos — Director de La Alcudia

En este aspecto, señala lo ocurrido en Villena. "Ha sido muy fácil robar un tesoro que es la memoria del pueblo y nos puede pasar a cualquiera, es evidente que hay preocupación", reconoce, sin dejar de mencionar lo ocurrido en el Louvre de París, "un museo mucho más grande que también ha sido asaltado".

La réplica es una opción con las tecnologías que hay, que permiten hacer copias idénticas Antonio Espinosa — Director de Vila Museu

Por otra parte, el MAHE, que depende del Ayuntamiento de Elche, está acostumbrado a acoger réplicas como la de la Dama. La concejala de Cultura de la ciudad, Irene Ruiz, cree que "los museos tienen sentido justamente si los visitantes disfrutan de las obras originales". Apuesta, también, por "contar con las medidas de seguridad necesarias y pertinentes", y pide "valorar el origen de cada una de las piezas" a la hora de decidir si tiene sentido o no una réplica. "Hay museos que tienen réplicas para poder tocarlas junto a originales que solo se observan, pero si todo fuesen réplicas quizá la gente dejaría de acudir a los museos". Además, apunta que "los almacenes que preserven los originales necesitarían igualmente seguridad".

En otros equipamientos de la provincia los criterios son similares. Ana Satorre, directora de los museos municipales de Crevillent, cree que las copias "sirven muchísimo para la educación y la accesibilidad, pero los museos tienen la función de conservar y hace falta más seguridad". Por último, Antonio Espinosa, director de Vila Museu, ubicado en la Vila Joiosa, aporta una visión distinta y opina que "hay que adaptarse a los escenarios que se producen y la réplica es una opción con las tecnologías que hay de virtualización e impresión, que permiten hacer copias idénticas de piezas muy valiosas y, además, pueden tocarse". En este espacio las réplicas son frecuentes y, para su director, "una opción a seguir explorando".