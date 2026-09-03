Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Chuac roza los 200 trasplantes tras duplicarse las donacionesPrimeras palabras de Marc Casadó como jugador del DéporEn pausa la rehabilitación de la Casa EscarizMaría Pita se llena en apoyo a CeutaLa nueva cara de la Real Academia Galega en A CoruñaNegociación laboral de Tranvías
instagramlinkedin

Óbito

Muere la feminista más famosa del mundo, Gloria Steinem

No tuvo hijos y en el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, un activista por los derechos animales y medioambientales, padre del actor Christian Bale

La feminista Gloria Steinem.

La feminista Gloria Steinem. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Leticia Blanco

Barcelona

La legendaria feminista Gloria Steinem ha fallecido a los 92 años en su casa de Nueva York. Steinem fue un icono de la segunda ola feminista y una de los rostros más famosos del movimiento en todo el mundo. Ejemplo para varias generaciones, su determinación y osadía la hicieron extremadamente popular en la década de los 70, donde usó el periodismo como altavoz para la lucha de los derechos de la mujer: se disfrazó de conejita para infiltrarse en la mansión Playboy, fue una de las primeras mujeres en escribir sobre la irrupción de los anticonceptivos y sus famosas memorias 'Mi vida en la carretera' (Alpha Decay) están dedicadas al médico que le practicó un aborto a los 22 años. Su lucha, la del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a la que ella apodó en su momento "nuestro Vietnam", sigue hoy más presente que nunca, con un retroceso generalizado de las libertades reproductivas en Estados Unidos.

Steinem gozó de una enorme popularidad toda su vida. Fue el rostro más visible de la segunda ola feminista junto a Betty Friedan, apostó muy pronto por el feminismo interseccional y en los 90 fue cercana al Partido Demócrata y, en especial, al matrimonio Clinton. Varias películas y series biográficas en la última década han hecho que su figura despertara interés entre las generaciones más jóvenes. Steinem siempre tuvo ese lado pop, que la convertía en una figura accesible y admirada. Uno de sus últimos cameos es en la serie 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

No tuvo hijos y en el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, un activista por los derechos animales y medioambientales, padre del actor Christian Bale. En 2021 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias.

Noticias relacionadas

(Noticia en ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así convenció Aubameyang a Fernando Soriano para fichar por el Deportivo: 'A la media hora...
  2. Las primeras palabras de Marc Casadó como nuevo jugador del Deportivo: 'Me ha presentado un proyecto muy guapo y estoy ilusionado
  3. El restaurante favorito de Javier Gutiérrez cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: 'Una de las mejores ensaladillas
  4. Inés Rey, sobre la cita en apoyo a Ceuta: 'Es una concentración interesada y que está monopolizando el PP
  5. El Deportivo cierra su plantilla con José María Giménez y Marc Casadó
  6. Ofertas de 'mucho dinero' por Yeremay, al Deportivo no le tembló el pulso
  7. El Deportivo acuerda con el Castellón el traspaso de Adrián Arapio para su cantera
  8. Adama Traoré explica su fichaje por el Deportivo: 'Aubameyang y el proyecto me convencieron de venir

Giménez explica por qué eligió al Deportivo: "Al llegar me di cuenta de que era cómo me lo habían contado"

Inaugurada el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña

Inaugurada el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña

Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña

Vía libre a las tres torres de 18 alturas junto al centro Ágora de A Coruña

Presentación de José María Giménez como nuevo jugador del Deportivo

Aubameyang cree que "ensuciaron" su nombre en Gabón y deja a la selección en 'stand by'

Aubameyang cree que "ensuciaron" su nombre en Gabón y deja a la selección en 'stand by'

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Raúl Asencio y al resto de futbolistas procesados

Sigue en directo la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 12 de la Vuelta a España 2026

Inauguración del paseo de la ría entre Cambre y Oleiros

Tracking Pixel Contents