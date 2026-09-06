«Sen equipo non hai traxectoria; este premio tamén é deles»
«Hai algo que para nós é decisivo: un libro ten que emocionar, divertir ou sorprender», asegura o editor, que recibirá en Barcelona o galardón LIBER 2026
Ana López
Xosé Ballesteros Rey (Vigo, 1956) leva máis de 35 anos vencellado ao sector do libro. Antes de cofundar en 1998 Kalandraka Editora en Pontevedra, a súa cidade de adopción, traballou durante nove anos en Edicións Xerais e, dende entón, desenvolveu unha traxectoria como editor, escritor e tradutor estreitamente ligada á literatura infantil e xuvenil. O 30 de setembro recibirá en Barcelona o Premio LIBER 2026, concedido pola Federación de Gremios de Editores de España.
Que significa recibir o Premio LIBER despois de tantos anos dedicado ao mundo editorial?
Unha enorme alegría. No caso dos editores, este premio ten tamén unha connotación simbólica porque nese longo listado de premiados hai nomes míticos para min, como Jorge Herralde, de Anagrama, ou Beatriz de Moura, de Tusquets. Estou moi satisfeito e tamén sorprendido, porque na miña vida contaría con recibir este premio.
Como cambiou a súa maneira de entender o oficio de editor desde que comezou?
A miña traxectoria no sector do libro non comeza con Kalandraka. Antes estiven nove anos traballando en Edicións Xerais como comercial para as provincias do sur de Galicia e téñolle un agradecemento enorme a Víctor Freixanes, que daquela era o director e foi quen me abriu a porta. Recordo que facía talleres nos institutos e colexios para explicarlles aos alumnos como se elaboraba un libro. Levaba o dicionario de Xerais, ensináballes os fotolitos e explicáballes todo o proceso de edición. Todo aquilo desapareceu. Os cambios tecnolóxicos producíronse a unha velocidade vertixinosa e hoxe podemos facer un libro practicamente sen tocar nada. Perdéronse os cheiros e o tacto, pero hai outras partes dese proceso que seguen sendo máxicas e que nos facilitan moitísimo o traballo.
Despois de tantos anos lendo orixinais, segue funcionando a intuición ou pesa máis a experiencia?
Sobre todo pesa a emoción. Moitas veces pregúntannos como facemos para seleccionar un libro e non outro. Se publicamos arredor de 60 títulos ao ano, imaxina cantos quedan descartados. E moitas veces non é porque non sexan bos, senón porque non encaixan no catálogo. Un catálogo ten que ser coherente, nel dialogan os autores e dialogan os libros.Hai algo que para nós é decisivo: un libro ten que emocionar, divertir ou sorprender.
Enténdese Xosé Ballesteros sen Kalandraka ou Kalandraka sen Xosé Ballesteros?
Xosé Ballesteros sen Kalandraka estaría orfo. E Kalandraka sen Xosé Ballesteros ten que ir preparándose porque chegará un momento no que Xosé Ballesteros non estará. Pero ese é un proceso no que xa estamos, incorporando xente nova e persoas que levan anos asumindo novas responsabilidades.Temos a sorte de contar coa nosa directora editorial, Manuela Rodríguez, que ten tanta forza e protagonismo en Kalandraka como Xosé Ballesteros. Creo que a continuidade está conseguida.
«Estamos na periferia do mundo editorial, así que a nosa independencia está asegurada»
Como de importante é o equipo nun premio que recoñece unha traxectoria persoal?
É fundamental. Este é un premio á traxectoria editorial e, no meu caso, sen equipo non hai traxectoria. Para min teñen tanta importancia os libros que publicamos como a forma de facer eses libros. É un orgullo traballar nunha empresa na que considero que practicamos, sobre todo, a fraternidade. Liberdade, igualdade, pero especialmente fraternidade.
Como ve a saúde do sector editorial independente?
Kalandraka naceu como un selo independente, aínda que no seu momento tivemos unha gran oferta para deixar de selo. Cada vez está todo máis concentrado e os grandes grupos editoriais queren seguir incorporando novos selos. No noso caso, estamos no que sería a periferia do mundo editorial español, aínda que para nós Pontevedra sexa o centro do mundo. Os grandes grupos miran especialmente cara a Barcelona e Madrid, así que creo que a nosa independencia está asegurada.
Preocúpalle que as novas xeracións lean menos?
Cada vez véndense máis libros e os estudos sobre hábitos de lectura din que hai máis lectores. Outra cousa é a calidade do que se le e do que se escribe. Non me preocupa tanto se a mocidade le máis ou menos como a súa forma de estar no mundo da información. Hai un cambio enorme respecto dos que aprendemos a informarnos nos medios tradicionais: escoitando a radio, lendo un xornal ou vendo un informativo. Moitos mozos xa non len xornais nin escoitan a radio e reciben a actualidade a través das redes, de canles cada vez máis sesgadas e manipuladas. Iso si que me preocupa.
Escritor, tradutor e editor. Con que faceta se sente máis cómodo?
Lector. Sobre todo lector. Serían impensables todas as outras facetas se antes non fose lector. Comecei a traballar moi novo, con 14 anos, e na miña casa practicamente non había libros. Recordo que, do pequeno salario que me quedaba despois de entregar unha parte na casa, unha das primeiras cousas que fixen foi facerme socio do Círculo de Lectores. Nacín e vivín moitos anos en Vigo e frecuentaba as bibliotecas da cidade. Permitíronme chegar a lecturas que doutro xeito serían impensables para min.
«Pontevedra foi sempre unha cidade moi acolledora con Kalandraka e recoñeceu o noso traballo en distintas ocasións»
Como chega a Pontevedra?
Por amor. Sempre por amor. Manuela e mais eu somos compañeiros tamén de vida e por iso cheguei a Pontevedra. E por iso tamén naceu Kalandraka en Pontevedra.
Como xurde a idea de creala?
Despois de case unha década traballando no mundo do libro en Xerais. Eu percibía que había un baleiro na edición en galego e, especialmente, no álbum ilustrado. Cando viaxabamos a Madrid mercabamos libros e descubríamos obras que pensabamos que tiñan que existir en galego si ou si. Pero as grandes editoriais galegas daquela non crían nun proxecto deste tipo. Pensaban que os únicos libros que podían venderse en galego eran os recomendados nas escolas e estes eran libros máis caros, de tapa dura, que dificilmente entrarían nesa prescrición escolar. Por iso lles chamamos Libros para Soñar.
Que papel tivo Pontevedra no crecemento de Kalandraka?
Esta cidade sempre foi un lugar acolledor para nós. Nacemos no Campiño de Santa María e tamén estivemos moi vinculados ao nacemento do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Antes de que chegase o actual Goberno municipal pedíronnos achegas para o programa cultural e unha das propostas que fixemos Manuela e mais eu foi precisamente crear un salón do libro infantil. Manuela foi a directora das tres primeiras edicións. Pontevedra foi sempre unha cidade moi acolledora con Kalandraka e recoñeceu o noso traballo en distintas ocasións.
Non podemos rematar esta entrevista sen que escolla un libro da editorial polo que sinta un cariño especial...
Non sei se diría que é o meu favorito, pero o que máis satisfacción me deu e me segue dando é «O coelliño branco». Levou o Premio Nacional de Ilustración e continúa vivo despois de máis de 25 anos. Era un conto que eu xa contaba antes de que nacese Kalandraka, cando eramos un grupo de contadores.
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Fuente: Faro de Vigo
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