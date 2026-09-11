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Cultura

Silvio Rodríguez aporta a súa voz á homenaxe de Uxía a Begoña Caamaño

O cantautor cubano mantiña unha gran amizade coa escritora que recibiu este ano o recoñecemento do Día das Letras Galegas

Silvio Rodríguez e Uxía homenaxean a Begoña Caamaño coa canción 'O teu nome é bandeira'

Silvio Rodríguez e Uxía homenaxean a Begoña Caamaño coa canción 'O teu nome é bandeira'

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Adolfo Gago

A Illa

Foi amigo persoal de Begoña Caamaño, á que coñeceu nunha das súas visitas a Cuba, e non deixou pasar a oportunidade de participar nunha homenaxe como a que lle tributa Uxía desde Arousa. O cantautor cubano Silvio Rodríguez canta por primeira vez en galego para lembrar á poetisa que recibiu este ano o Día das Letras Galegas co tema «O teu nome é bandeira», que dará o salto ás redes sociais desde mañá mesmo.

A proposta xurdiu da propia Uxía, quen, sabedora da amizade entre o cantautor cubano e a escritora e xornalista galega, convidou a Silvio Rodríguez a gravar xuntos unha nova versión deste tema que Uxía xa incluíra no seu disco «Indómitas», que este mesmo ano publicou en homenaxe a Begoña Caamaño, con quen mantivo unha profunda amizade.

«Eu sempre pensei en Silvio Rodríguez para compartir esta canción. A miña gran sorpresa foi a ilusión coa que el acolleu a invitación e a decidida vontade que me amosou dende o primeiro momento de gravar a canción e de cantala en galego», explica Uxía. O tema fala da dignidade, da sororidade, da memoria e da esperanza, uns valores que a escritora sempre defendeu, pero máis alá da mensaxe literaria, Uxía entende a canción como unha ligazó nentre o pobo cubano e o galego porque Cuba segue precisando axuda internacional. «Nun tempo no que Cuba continúa precisando da solidariedade internacional, en tempos tan escuros, esta colaboración é tamén unha ponte de afectos entre os nosos pobos», sinala.

Caamaño e Rodríguez coñecéronse nunha viaxe que realizou como xornalista a Cuba. A partir de aí mantuvieron unha amizade persoal que se foi reforzando por carta e en cada unha das viaxes que a escritora facía á illa caribeña, tanto a nivel profesional como a título persoal. De feito, explica Uxía, «nas súas obras, Begoña fala moito das illas como espazos de resistencia e liberdade. E iso ten moito que ver co que ela percibía e recibía cada vez que visitaba Cuba».

«O teu nome é bandeira» preséntase tamén acompañada dun videoclip dirixido por Paula Pez e gravado na Illa de Arousa no marco das xornadas Bego nas illas que permitiron a creación dun roteiro polo pequeno municipio arousano,m un dos lugares onde a escritora se refuxiaba antes de que sufrise a enfermidade.

En palabras da propia Paula Pez, «o vídeo trata de achegarnos á Illa, ás posibles vivencias dunha Begoña do presente, que, cámara en man, desfruta do verán coas súas amizades, sente o tacto da area na pel, pasea pola natureza, goza da luz dun sol que medra, da música, das verbas, do vento, do sal e a pausa propia dun tempo a medio camiño entre a lembranza e a ensoñación».

Ante a imposibilidade de dispoñer de Silvio Rodríguez en Galicia para a rodaxe, Paula Pez optou polo recurso de que «a súa voz navegase entre as imaxes como querendo unir os diferentes fragmentos de instantes e formatos. Desta maneira, todo xunto, todo mesturado, cunha edición a medio camiño entre álbum de fotos e conversa entre amigas, cachiños de verán e vivencias compartidas arredor da memoria de Begoña, teñen o protagonismo desta historia que pertence ao territorio e a quen aínda queren lembrar e compartir».

O cantautor cubano comezou recentemente unha xira por España, con paradas como Barcelona, Bilbao ou A Coruña, donde tocará no Coliseum o vindeiro 19 deste mes. O remate da xira está previsto en Madrid o día 4 de outubro, aína que quedan algunhas data spor confirmar en Murcia.

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Fuente: Faro de Vigo

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