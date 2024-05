Oltra: “Mella y Lucas te dan ese extra de sentimiento y unión con la grada”

64 partidos y una temporada y media sirvieron para que el Deportivo tenga un espacio privilegiado en el corazón de José Luis Oltra. El amor es recíproco. Extécnico blanquiazul, fue el arquitecto del ascenso a Primera en la temporada 2011-12, con un récord de 91 puntos en Segunda que todavía nadie ha logrado batir.

En aquel Nàstic-Dépor se palpó mucha tensión. ¿Se acuerda?

Hay detalles que no recuerdo, pero sí que jugamos entre semana. El Nàstic estaba descendido pero todos intuíamos que, entre comillas, aunque no estaba permitido, la motivación con la que jugó. Querían ganar a toda costa. Empezaron por delante y le dimos la vuelta. Yo celebro poco los goles y aquel día me di una carrera al estilo Fernando Vázquez, pero la hice en el sentido del banquillo contrario y en la rueda de prensa pedí disculpas. Pero era la tensión.

¿Guarda algún recuerdo de aquella celebración o de los días previos y posteriores?

Muchísimos. Yo sentí que ya podía ser después del gol en el tiempo de añadido en Tarragona. A pesar de lo que suponía el gol, la angustia que tuvimos antes, con Barritos (delegado) siendo atendido en el banquillo, o Ernesto Bello (director deportivo), que me confesó que se fue del estadio a andar con el móvil apagado porque no podía resistirlo. También la gente llorando en el vestuario. Recuerdo la tensión previa al partido, pero luego el ambiente que se vivió de fiesta en Riazor. La celebración no se me va a borrar nunca.

El Dépor no puede estar en otra categoría más que en el fútbol profesional. José Luis Oltra

¿Algo en especial?

La portada de Bodipo levantándome a hombros; la vuelta al campo que dieron mis hijos; toda la vuelta por la ciudad con el autobús... Tengo muchísimos recuerdos, que es lo que al final queda en el fútbol, las emociones, que son imborrables. También me acuerdo de aquellas conversaciones más íntimas con jugadores como Valerón, Manuel Pablo, Macario (psicólogo), que ayudó mucho. O mi familia, también, que me ayudó muchísimo. Incluso los amigos que hice allí, que vinieron a visitarme y vimos con sus hijos y los míos el partido de Sestao. Todo eso es lo que queda. Ese deportivismo y ese sentimiento. En Tenerife dije: ‘disfruté un ascenso y aquí en A Coruña sufrí un ascenso’. No lo pasé mal, pero había mucha presión y por la obligación que tenía el club. Eso durante la semana también se nota. No todo es un camino de rosas. Yo estoy convencido de que será el domingo, me gustaría mucho, pero si no es este domingo, será al siguiente o al próximo. El Dépor no puede estar en otra categoría más que en el fútbol profesional.

Su plantilla pasada y la actual de Imanol guardan un rasgo en común: la experiencia de los jugadores más titulares. ¿Qué grado de importancia tiene?

Nosotros teníamos gente joven y también gente con experiencia en grandes partidos. En este tipo de encuentros eso se agradece. Durante la semana son los primeros que le dan normalidad, que cuando ven a uno joven tensionado lo calman. Son líderes. Yo recuerdo a Manuel Pablo, Valerón, Colotto, Morel... Eran jugadores que estos partidos los manejaban muy bien, competían muy bien y durante la semana tenían ese liderazgo para hablar mucho con los demás y para tranquilizarles y darles más seguridad. Este año Imanol tiene jugadores de ese perfil: Lucas, Jurado… Hay muchos que pueden hacer ese papel y pueden ayudar. También la labor del entrenador. Imanol es un tipo con una experiencia dilatada y un conocimiento del fútbol increíble y que ha vivido ya partidos importantes y sabe lo que significa tanto de jugador como de entrenador. Lo va a transmitir bien. Y luego está el plus de la afición. Cualquier rincón vayas por donde vayas la gente te va a mostrar ese apoyo y cariño que siempre da seguridad.

¿Se nota la diferencia en este tipo de semanas?

En esencia es igual que cualquier otra. Lo mejor que se puede hacer es no variar mucho ningún aspecto. Primero, que los futbolistas te vean estable, tranquilo, y confiante. Pero por otro lado, el tema es que cuando vas a casa, en los momentos de soledad, como le pasará a los futbolistas y a cualquiera que sienta los colores, tienes ganas de que llegue el domingo, estás con ese punto de querer competir y lograr el objetivo lo antes posible. Yo hay una frase que siempre le digo a los jugadores antes de los partidos: ‘que tú fe pueda siempre con tu duda’. Durante la semana hay momentos de convencimiento y seguridad de que se va a lograr. También momentos de ‘ostras, y si nos gana el Barça...’. Eso tienes que superarlo dejando pasar tanto los momentos positivos como los negativos a través de la rutina. Y saber que tienes el mayor activo posible que es la locura de afición que del club. Que es una barbaridad cómo está. No va a fallar y va a dar ese plus de energía.

"Ernesto Bello me confesó que se fue del estadio a andar con el móvil apagado porque no podía resistirlo" José Luis Oltra

Yeremay Hernández y David Mella. ¿Desde fuera ha visto su explosión? Como en el caso de Isaac Romero, chicos de la casa.

Por supuesto. Gente como Lucas y Mella te dan ese plus de no solo lo futbolístico, te aportan muchísimo, la irrupción de Mella ha sido impactante, pero te dan ese extra de sentimiento, correspondencia con la grada, te aporta unión y cercanía. Esto todo suma y hace que cuando parecía que estaba el barco que zozobraba vuelve a coger una velocidad de crucero espectacular.

Usted también tuvo a algunos.

El año que estuve yo teníamos una gran plantilla, pero recuerdo el doble pivote que más jugó fue Álex Bergantiños y Juan Domínguez. Los dos eran de la casa y no estaba previsto que fueran los titulares, teníamos a Jesús Vázquez y Borja. Este año la aparición de Mella y otros futbolistas les ha dado mucho. Además, tener una estabilidad como la que te da Abanca es clave. Todo eso ayuda a que el club esté tranquilo. Sirve para sentar las bases y seguir creciendo y no conformarse con ser equipo de Segunda, intentar también que el proyecto dé pasitos hacia adelante poco a poco. Nosotros en esa época no tuvimos tanta estabilidad. Era una presión añadida.