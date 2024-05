El calvario de Alonso: "Mañana también va a ser duro"

Fernando Alonso ha culminado un nefasto sábado en el Gran Premio de Emilia Romagna 2024 de Fórmula 1, con accidente en los libres matinales, trabajo extra para sus mecánicos para tener el coche a punto para clasificación y finalmente, nueva salida de pista que le ha dejado fuera en Q1 y penúltimo en la parrilla para mañana.

El asturiano, resignado y viendo que en ningún momento ha podido explotar el potencial de las evoluciones que incorpora el AMR24 este fin de semana, se prepara para seguir su particular calvario este domingo: "La carrera también va a ser dura y más aquí. Este es el segundo circuito del calendario más difícil para adelantar, después de Mónaco, más incluso que Singapur", ha recordado.

🗣️ Fernando Alonso: "Creo que vamos a tener una carrera difícil"



"Es uno de esos fines de semana en los que sale todo al revés"#ImolaDAZNF1 🇮🇹 pic.twitter.com/VGwHiWOpnm — DAZN España (@DAZN_ES) May 18, 2024

Alonso, que tras su excursión a la grava de Tamburello en Q1 ha vuelto a pista para intentar lograr el pase a la siguiente ronda, ha explicado que ha abortado su vuelta por indicación de su equipo, que ha detectado un "problema desconocido", en el coche.

"El equipo estuvo increíble hoy, ha sido increíble presenciar eso antes de la clasificación, los mecánicos trabajando a tope para poner mi coche en clasificación. Lo hemos logrado, así que quiero dar unas enormes gracias a todos", ha dicho Fernando.

"Pusimos combustible para toda la sesión e hicimos varios 'pit-stops' para darme algunas vueltas para practicar. Hice mi mejor vuelta al primer intento, en la que íbamos más cargados en ese momento, y en el último intento, cuando estaba más ligero, tuvimos que parar por un problema desconocido en el coche. Me han dicho de parar, he preguntado cuál es el problema, y me han dicho que no lo sabían, pero tenía que parar. No sé si sin parar habría sido suficiente para pasar. Después de chocarme en Libres 3, la clasificación no ha sido fácil", ha resumido.

De cara a la carrera, se ha mostrado realista y ha destacado que saliendo al fondo de la parrilla en Imola será muy complicado entrar en los puntos: "Será una carrera dolorosa, porque Imola es el segundo circuito más difícil para adelantar por detrás de Mónaco y saliendo tan atrás... estoy pensando en que se acabe y volver a casa. Mañana va a ser duro, pero espero que podamos aprender algo. Hay buenos y malos días, y este es uno de los malos. Necesitamos levantarnos", ha cerrado Fernando, que es probable que acabe saliendo desde el pit lane para efectuar nuevas reparaciones en el coche.