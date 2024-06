“Es un orgullo estar aquí, nos vamos en coche a Castellón”

El deportivista Diego Villares compareció tras disputar media hora con Galicia. Entró en la segunda parte e incluso protagonizó alguna buena ocasión de peligro. Ahora, a él y a Lucas Pérez les espera un largo viaje en coche hasta Castellón, a donde sus compañeros partirán antes en autobús. “Ahora nos toca viajar a Castellón en coche, sin la expedición del equipo, pero se hace cualquier esfuerzo por el equipo”, expresó el de Samarugo en la TVG desde el césped de Balaídos. No obstante, se queda con haber podido jugar después de ocho años de la última vez que A Irmandiña disputó un partido: “Para nosotros es un orgullo estar aquí. Esperemos que se pueda celebrar más a menudo”.

Lucas Pérez

El de Monelos fue el capitán del equipo y se marchó ovacionado de Balaídos, que no entendió de rivalidades: “Es un orgullo, esto es la grandeza de Galicia, sabemos dejar la rivalidad a un lado, pasó cuando jugamos en Riazor. Y para mí es un orgullo defender la camiseta de Galicia”. Lucas también pidió a la Federación Galega que ojalá pronto se puedan volver a juntar: “Veníamos algunos jugadores en competición y eso dificultó tener más minutos. Pero desde aquí decir a la Federación que estoy deseando jugar otra vez y que Iago juegue. Fue una pena, lo intentó pero no pudo ser y me voy mal por eso. Sé la ilusión que tiene”.

Lucas quiso destacar el esfuerzo “de todos” por jugar, también de los que no pudieron y lo intentaron: “Lo importante es que fuera una fiesta, estar juntos para representar a Galicia con el mayor de los orgullos”.