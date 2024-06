Messi: "No estoy preparado para dejar el fútbol"

"No, no estoy preparado para dejar el fútbol". Más sincero no ha podido ser Leo Messi, quien se enfrenta "con un poco de miedo" a sus días finales con la pelota cosida a su pie izquierdo. Tiene 36 años. Cumplirá 37 el próximo 24 de junio y su contrato con Inter Miami expira a finales de 2025

"Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota", ha confesado el exjugador del Barça en una larga entrevista que ha concedido a ESPN. "Me encantan los entrenamientos, el día a días, los partidos…", ha añadido con un inevitable aire de nostalgia a pesar de que todavía no ha abandonado este deporte en el que se ha coronado como uno de los más grandes.

"Sí, tengo un poco de miedo a que se termine todo. Eso siempre está", ha dicho Messi, quien reconoció que le resultó "difícil dejar Europa" tras crearse como estrella en el Barça antes de ir, y en contra de su voluntad, al Paris SG.

"Haber sido campeón del mundo me ayudó mucho a ver las cosas de otra manera", ha reconocido como uno de los argumentos que le empujaron a instalarse en Miami ya con todo el trabajo más que hecho. Y liberado de la presión que le suponía no haber alcanzado la estrella mundial que persiguió durante lustros.

"Disfruto de los pequeños detalles porque sé que cuándo no juegue más lo voy a extrañar. Sí, el Inter Miami será mi último club" Leo Messi — Jugador de Argentina

"No pienso en todo eso. Intento disfrutar muchísimo más todo, soy consciente de que cada vez falta menos", ha confesado el jugador del Inter Miami. "Lo paso bien en el club porque, además, tengo suerte de tener compañeros y amigos a mi lado. Y lo paso bien en la selección", ha dicho Messi, que se prepara para la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos.

"Disfruto de los pequeños detalles porque sé que cuándo no juegue más lo voy a extrañar", ha reconocido el exdelantero del Barça. "Sí, el Inter Miami será mi último club. Hoy por hoy así lo pienso".