Alemania tutela la Eurocopa que regresa a la tradición en un mundo convulso

La decimoséptima edición de la Eurocopa se inaugura este viernes para encumbrar a la mejor selección del continente. Un mes y 51 partidos de competición para que emerja un campeón entre los 24 participantes en el torneo que organiza Alemania, que viene a suponer el regreso a la normalidad (el anterior, correspondiente al 2020, se disputó en 2021, en varios países, y una fase final en Inglaterra), aunque no exento de amenazas en el convulso mundo de hoy en día, plagado de conflictos bélicos muy próximos.

Ya se verá si ese viejo lema de que el deporte fomenta la paz, la amistad y el acuerdo se cumple de una puñetera vez. Es uno de los retos que afronta Alemania. Desde el primer día. En el ámbito social y en el deportivo, con el partido inaugural que jugará la selección germana frente a Escocia (21 horas), después de una ceremonia en la que se tributará un homenaje a Franz Beckenbauer, una de las leyendas planetarias (campeón de Europa y del mundo como jugador, campeón del mundo como entrenador y director del comité organizador del Mundial-2006), que nació en Múnich y falleció el 7 de enero a los 78 años.

La selección alemana posa para la fotografía oficial en la sede de entrenamiento. / Anna Szilagyi / Efe

22.000 policías

Ninguna duda genera Alemania en su prestigio organizativo ni en la capacidad que tiene para tutelar el regreso a la tradición del fútbol. El vasto despliegue de seguridad se ajusta a las diversas preocupaciones sobre posibles atentados islamistas, ciberataques, peleas entre aficionados de países rivales y el histórico y nunca reprimido vandalismo de los hooligans británicos a partir del ilimitado consumo de alcohol. No hubo reyertas en la anormalidad del Mundial de Qatar, celebrado en el invierno de 2022 y último precedente de gran acontecimiento, precisamente por la prohibición de consumir alcohol.

El interior del Allianz Arena, escenario de la inauguración, con el escudo del Bayern en uno de los fondos. / Martin Divisek / Efe

"Cada día tenemos 22.000 agentes de policía en acción para la Eurocopa", afirmó la ministra del Interior, Nancy Faeser, sobre el despliegue de seguridad que se extiende por todo el país, con especial incidencia en las diez ciudades que acogerán los partidos y la permanente vigilancia en las sedes donde residen las selecciones.

Un aficionado escocés cerca de la Marienplatz. / Europa Press

Terrazas llenas

Desde el miércoles por la noche van apareciendo aficionados escoceses en Múnich, emergiendo por la Hauptbahnhof, la estación central de tren, y Marienplatz, donde encuentran el paraíso: nada más subir a la superficie desde el metro ven la terraza del Woerner’s.

Los camareros se tomaban un café este jueves a las 9 de la mañana disfrutando de la tranquilidad que iba a disiparse. A las 10.30 horas, se llenó. Wildmosers, en el centro de la plaza, fue el siguiente que completó su aforo, y así, como un magma, se iba desplegando la hinchada escocesa por la ciudad a partir de la Marienplatz. Sobra decir que la famosa cervecería Hofbräuhaus, fundada en 1589, tenía una cola de espera antes de abrir a las 11 de la mañana. Imposible de contabilizar los miles de litros de cerveza que se van a dispensar en tres días. ¡En el mes de competición!

Los jugadores de Escocia, en su última sesión preparatoria en su sede de Garmisch-Partenkirchen. / Europa Press

"Nos hemos preparado bien, estamos listos y esperamos poder demostrarlo. Mis jugadores vuelan, desesperados por ser los elegidos", aseguró Steve Clarke . "Y están listos para salir", dijo el técnico, que se sentía "orgulloso" por el despliegue de aficionados en la ciudad para verles. "Es emocionante", corroboró el capitán, Andy Robertson.

Torneo para renacer

Los jugadores escoceses pondrán a prueba a los alemanes en el otro ámbito. El puramente futbolístico del partido inaugural. Un privilegio para los británicos será intervenir en la millonaria audiencia de la presentación. Nunca han traspasado la primera ronda de un gran torneo en 11 participaciones, y disponen de una bonita oportunidad en el grupo A, donde conviven con Suiza y Hungría. Los cuatro mejores terceros pasarán a las eliminatorias. Clarke ve una rendija de esperanza más allá del estreno. "Respeto, pero no miedo", comentó del duelo ante el anfitrión.

Alemania pertenece a otro nivel. Alemania es una de las favoritas, aunque está en crisis: lleva diez años sin disputar una final de nada. Es más, fracasó en la fase de grupos del Mundial 2018 y 2022, y en la última Eurocopa cayó en octavos de final. Un desastre antológico. Hansi Flick debía pilotar la recuperación, pero el hoy entrenador del Barça no supo trasladar a la selección el aura ganadora del Bayern, y se convirtió en el primer seleccionador despedido de la historia.

Dos policías se encaminan hacia la puerta de Brandeburgo, en Berlín, en una zona para aficionados. / Lisi Niesner / Reuters

Julian Nagelsmann le relevó el pasado mes de septiembre, y ha elevado lentamente la confianza en la Mannschaft, que se ha reforzado con el regreso de Toni Kroos y el despuntar de Florian Wirtz, un veterano despidiéndose y el joven emergente que ayudarían al transitar de la selección germana hacia su plena recuperación futbolística. Los dos con el eterno Manuel Neuer amargando otro año más a Marc-André ter Stegen con la suplencia y bajo la capitanía de Ilkay Gündogan.

"Es un jugador muy inteligente, uno de los más inteligentes que he entrenado", destacó Pep Guardiola, de quien fue su capitán (y vecino del mismo bloque) en el Manchester City. "Muy agradecido", correspondió el mediocampista, con la convicción y la satisfacción de que su entrenador "lo piense de verdad".

Ilkay Gündogan, en el centro de la imagen, en el entrenamiento de Alemania. / Tobias Schwarz / AFP

"Todo el mundo está emocionado", aseguraron los escoceses. La emoción alemana está enturbiada. "También estamos emocionados y ansiosos por jugar. Pero tenemos mucha más presión que ellos", admitió Nagelsmann, que se confesó "un poco nervioso sin llegar a un nivel dramático". No obstante, apeló a que la hinchada "sea lo más ruidosa posible" en el Allianz Arena, "aunque mis jugadores no puedan oírme", para que sus pupilos sientan "a todo el país detrás": no para atosigarles, sino para empujarles.

Lamine Yamal desborda a Lucas Beraldo en el amistoso España-Brasil. / Mariscal

Récord de Lamine Yamal

Nagelsmann batirá el récord de ser el seleccionador más joven de la historia del torneo con 36 años y 326 días, superando al esloveno Srečko Katanec (36 años y 333 días en el Eslovenia-Serbia de la Eurocopa del 2020).

Y batirá otro récord Lamine Yamal Nasraoui en cuanto ponga un pie dentro del rectángulo de juego. Muy posiblemente lo haga este sábado en el estreno de España contra Croacia (15 h.). Pasará a ser el futbolista más joven de todos los tiempos con sus 16 años y 338 días, superando los registros del polaco Kacper Kozłowski (17 años y 246 días) y el inglés Jude Bellingham (17 años y 349 días).

España e Inglaterra, no así Polonia, ni mucho menos Escocia, figuran entre el ramillete de aspirantes al título a partir de la ilusión que proyectan los dos jóvenes, estrellas descollantes de la pasada liga. Como es favorita Francia de la estrella que vendrá, Kylian Mbappé, y también Portugal con la que se fue, Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del certamen.

En el desordenado mundo de hoy, la Copa América se disputará paralelamente a la Eurocopa. Sobredosis de fútbol. Noches de insonmio.