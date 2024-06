«No dudé en ir a otro equipo»

El Valencia hizo oficial el fichaje de Stole Dimitrievski hasta el próximo 30 de junio de 2026. El portero macedonio de 30 años llega libre a la entidad de Mestalla —acababa contrato este verano en el Rayo Vallecano— y se convierte en el primer fichaje del mercado. El guardameta tenía ofertas de otros clubes encima de la mesa, pero tal y como reconoció ayer, «el Valencia siempre estuvo en mi cabeza». «Desde el primer momento cuando había el interés del Valencia CF y de varios clubes, lo tuve claro. Tenía ilusión de venir aquí. Conozco por los amigos, la ciudad y el club; nunca tuve dudas de ir a otro equipo. Siempre he tenido al Valencia en mi cabeza y aquí estoy».

«Estoy muy contento, muy feliz de poder llegar a un gran club como el Valencia y estoy con ganas de empezar. Han sido un poco intensas con la prensa y luego el reconocimiento médico ha ido todo bien, sin ningún problema. Estoy muy feliz de estas primeras horas como jugador del Valencia», decía el nuevo portero minutos después de la oficialidad de su fichaje.

El internacional macedonio tuvo clara su decisión de firmar por el Valencia por la «historia», el «proyecto» y el «crecimiento» que aseguran sus jugadores «jóvenes» e «importantes». El ex del Rayo es optimista en clave futuro. «Me encanta la historia, me encanta el club, que tiene una historia muy grande y me gusta el proyecto deportivo del Valencia porque está en crecimiento. Tiene a jugadores jóvenes que están siendo muy importantes. El club y el equipo van a ir hacia arriba y otros clubes interesados estaban de bajada y por esto decidí el Valencia, quería venir».

Mestalla

Otro de factores que decantó su decisión fue Mestalla. El macedonio piso por primera vez el viejo coliseo hace seis años y sigue siendo el estadio del fútbol español que más le ha «impresionado».

«He hablado con varios amigos míos de cuando vine mi primera vez al campo de Mestalla hace seis años. Es el estadio que más me ha impresionado. Bernabéu y Nou Camp impresionante, pero cuando vine a Mestalla me impactó más. Cuando salí del túnel de Mestalla me gustó la grada y he preguntado a gente que son aficionados y conozco la filosofía de cómo piensan y cómo son y conjuntando todo eso, el estadio me impresionó y me gusta Mestalla. Me impresiona el estadio y me gusta la presión que mete. Me gusta jugar con presión, estoy acostumbrado», señalaba.

Rubén Baraja

El macedonio ya cuenta los días para ponerse a las órdenes de Rubén Baraja. Es el primero que valora lo que consiguieron el PIipo y los jugadores el año pasado. «El equipo ha estado excelente toda la temporada. El míster (Baraja) conoce la casa y los chicos y ayuda mucho. Han demostrado que pueden jugar a buen nivel y el míster lo ha conseguido. Defensivamente eran un equipo muy fuerte, muy bien ordenados y después jugadores determinantes que te pueden ganar un partido», explica.

Igual de buena fue su temporada en el Rayo con trece porterías a cero. Según él, fue el mejor año de su carrera.

«Me sentí muy tranquilo la temporada pasada, mi equipo y yo estuvimos de forma excelente. Varios entrenadores me contaron que a partir de 27-28 años te sientes mejor, creo que la temporada pasada fue la mejor de mi carrera, me siento cómodo, con confianza y seguro en la portería. Hay que dar un paso más, no me he ido a varios sitios por no ser conformista, siempre pido un máximo de mi. Me exijo al máximo», reconoció ante los medios del club.

Buffon

Stole se considera un portero «serio, responsable y muy seguro». Su inspiración es su ídolo, Gianluigi Buffon. «Siempre me gustó, fue por quien empecé a ser portero», confesó. Su primer apoyo en el vestuario valencianista será Foulquier, con el que coincidió en el Recreativo Granada. n