“Hay una intención política de intervenir en una RFEF pacificada”

¿Qué tiene que decir a la propuesta de inhabilitación del TAD?

Es el mundo al revés. Me acusan de excederme en mis funciones por tomar decisiones que el mismo CSD pidió, como la rescisión del contrato del anterior secretario general, con la que el interesado, además, estuvo de acuerdo. O de que la RFEF se personara en la causa que investiga el juzgado de Majadahonda, cuando era un clamor y una obligación para esta casa perseguir cualquier presunta corrupción. También por rescindir el contrato con el comisionado externo, poco después de que su responsable fuera detenido. Todo el mundo, opinión pública incluida, demandaba estas medidas. Lo contrario hubiera sido un escándalo.

¿Se lo esperaba?

No, la verdad. Además, hay algo peor que todo esto. Estamos en una Eurocopa, con España jugando y ganando. ¿En qué cabeza cabe montar este lío ahora? Tenemos que presentar en unos días el dossier de la candidatura del Mundial 2030 a FIFA, que ya ha dicho que no va a permitir injerencias gubernamentales en las federaciones. Nos estamos jugando organizar el Mundial 2030.

¿Se le ha pasado por la imaginación tirar la toalla ?

Sé que volvería una y mil veces a tomar las decisiones que tomé para proteger a la RFEF de las conductas delictivas que se están juzgando. Y porque estoy convencido de ello, de mi honestidad y de la importancia de este momento para el fútbol español, donde nos jugamos un Mundial y en medio de una Euro, le digo que no se me ha pasado por la cabeza esa opción. Mis decisiones han ido buscando frenar conductas inapropiadas y, desde luego dar carpetazo a una etapa del fútbol español que no es precisamente ejemplarizante. Luchar contra la corrupción no puede ser penalizado.

¿Qué cree que pasará?

La RFEF está tranquila, el fútbol español está pacificado, estamos en la Eurocopa y tenemos un Mundial y vamos a disputar unos Juegos. ¿Hay motivos para volver al caos y destrozar todo? Es insólito y espero que impere el sentido común.

¿Cree que hay una mano negra?

Mire, en la vida es importante actuar con honestidad e integridad, y además respetar las normas y las leyes. No sé qué intereses hay detrás de este expediente, cuyos argumentos no responden ni al sentido común, ni a la ley, sino más bien a una intención política de intervenir en una Federación que está pacificada, estabilizada e inmersa en una Eurocopa y en la organización de un Mundial.

El 11 de abril decía que solo le interesaba hablar de fútbol, que era de los campos de barro. Pasado el tiempo, ¿sigue pensando lo mismo?

Sí. Sigo hablando de fútbol. Siempre he sido un jugador de equipo y me he ido adaptando a las situaciones. Un día de mediocentro, otro de mediapunta y otras veces de libre. Tienes que asumir lo que sea.

Y ahora se podría decir que está de portero, parando…

Sí, sí. Desde la portería se ve todo el campo. Ahora, el campo es mucho mayor y estamos en un partido en el que tenemos que mover las fichas.

Salvo por este proceso, ¿en la Eurocopa está siendo feliz?

Soy uno más. El protagonismo lo han de tener los jugadores y el cuerpo técnico, con el míster a la cabeza. Yo aporto lo que puedo: la estabilidad, la tranquilidad y, como he dicho antes, ser alguien más de este grupo.

¿Quiere decir con ello que su posición, en realidad, es la misma que la de hace casi dos meses y medio?

Sí. Hablo de fútbol, no de política.

Entonces insistía en que estaba limpio, muy limpio.

Claro. Afortunadamente estoy muy seguro de todo lo que he hecho y el tiempo me va a dar la razón. Por eso trabajo con esta fuerza.

Antes de la propuesta de inhabilitación del TAD del viernes, ¿ha temido por su credibilidad?

No, no. Siempre he estado muy seguro de mis actuaciones. He tenido que aguantar una presión que no era justa. Y no solamente yo, sino mi entorno, pero cuando estás en una posición como esta tienes que demostrar que has hecho todo con integridad. Jugando en la posición de presidente, si quiero estar en Champions o en Primera División, tengo que saber aguantar. Afortunadamente sé aguantar.

¿Qué debe decir sobre el caso Supercopa en el que está siendo investigado?

Eso no ha pasado cuando yo estaba porque, vuelvo a insistir: el inicio de ese contrato, según tengo entendido, fue en septiembre de 2019. Entro como vicepresidente económico en octubre de 2020, con lo que pasan 13 meses. Esta comisión económica es un órgano colegiado y todo se ha aprobado colegiadamente. Cualquiera de sus miembros va a decir que ese contrato no ha pasado por allí. El tiempo en el que he estado de presidente de la gestora ha sido muy complicado. Nos pusieron muchos palos en las ruedas, pero hemos conseguido lo impensable: que el mundo del fútbol estuviera unido. Ahí está la prueba con los avales a presidente: las fuerzas se han unido y necesitamos un liderazgo para el fútbol español. La única manera es que vaya todo de la mano.

Se quedó como presidente de la gestora tras el beso de Luis Rubiales a Hermoso. ¿Lo dudó?

Uff. Sí. Esto requiere mucho tiempo y estar a la altura. Meterte de presidente aquí sabes que te van a llover críticas, desprestigio personal, pero siempre he luchado por una cosa: mi máxima es unir a la gente. Hablé con la familia, me empujaron también los estamentos del fútbol y dije: “venga” y me eché para adelante.

¿Y su familia qué dice?

Mi familia tiene que aguantar en ciertos momentos cosas complicadas, pero cuando llego por la puerta de mi casa me dicen: “tranquilo, que sabemos cómo eres”. Siempre medito bien cada decisión, y esta no fue una excepción. Para mí hubiera sido mucho más cómodo estar en mi casa, volver a mi empresa y apartarme de todo esto. Pero lo he dicho antes y lo repito: asumí esa responsabilidad por compromiso y por lealtad con la institución, las mismas razones que me impulsan ahora.

Lo primero que hizo fue firmar la paz con Tebas. ¿Eso era romper con los pasos de Rubiales?

Es así. He hecho todo lo contrario a lo que hizo Rubiales. Hay algunos que me han tildado de rubialista y soy todo lo contrario. A mí me gusta la paz, la unidad, seguir un camino: que la gente del fútbol hable de fútbol. No me he enfrentado a nadie. Prefiero el diálogo antes que la división. Cuando hablo de la importancia de generar un clima de estabilidad y tranquilidad, no son solo palabras vacías. Es que lo creo firmemente. Y no creo que un enfrentamiento entre LaLiga y la RFEF sea bueno para nuestro fútbol. Por eso, cuando he tenido la responsabilidad en la toma de decisiones he dado ese paso para acercar posiciones, porque ese clima de entendimiento es bueno.

Desde el 2013, cuando se presentó a presidente en Extremadura, tiene a Miguel Galán, presidente de Cenafe, culpándole de irregularidades. ¿Usted qué dice al respecto?

A este señor no le puedo emplear un solo segundo. Es la antítesis mía. A él le gusta desestabilizar y a mí todo lo contrario.

¿Pone la mano en el fuego por sí mismo?

Pongo las dos manos. Soy una persona honesta y honrada. Lo saben quienes me conocen. Espero que aquellos que ponen en duda mi gestión o acciones puedan darse cuenta de ello. Jamás he cometido ninguna irregularidad. Saben que yo vengo de los campos de tierra, y lo pueden preguntar por donde he pasado. La honradez y la transparencia es lo primero para mí siempre.

¿Se va a presentar a las elecciones que debe haber tras el verano?

Ahora toca trabajar. Cuando llegue ese momento, se verá. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente… o no.

¿Cómo se sintió el jueves en el palco junto al rey Felipe VI?

Muy a gusto. El Rey es una persona entrañable, con una normalidad en la conversación muy grande. Bajamos al vestuario a ver a los jugadores. Estaba muy emocionado. Continuamente me estuvo preguntado por ellos. Disfrutó muchísimo con el juego de España, como creo que hicimos todos los españoles. He visto que ha habido una audiencia de 8,5 millones de personas en el partido y gracias a Dios conseguimos entre todos que disfrute España.