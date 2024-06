Prueba para la unidad B de España

La selección española cierra hoy su participación en el grupo B de la Eurocopa con un encuentro ante Albania que no tendrá trascendencia en la clasificación para el equipo nacional tras haber asegurado el liderato con la victoria frente a Italia. Sin embargo, sí permitirá a Luis de la Fuente dar minutos a jugadores que no los han tenido hasta ahora, y descanso a los que ha utilizado ante Croacia e Italia.

El seleccionador Luis de la Fuente podría alinear un once formado por David Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi; Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran; y Joselu. Fermín y Baena también tendrán minutos ante los albanos, que necesitan ganar para poder optar a clasificarse como segundos del grupo, en el caso de que Croacia gane a Italia, o como terceros si es la azzurra la que se imponga a los balcánicos.

Un rival férreo en defensa

El entrenador del conjunto español habló ayer tanto de la capacidad de su rival de hoy como la del resto de favoritos en el torneo. “Albania no nos ha sorprendido, pero es cierto que todavía no se ha visto la cara real de algunas selecciones. Algunas se han puesto a un ritmo competitivo alto muy rápido, pero hay otras de las que se denominan favoritas o candidatas que todavía no han puesto en marcha la maquinaria. Y ahora llegamos a octavos de final y ya no hay margen de maniobra o de error. En octavos veremos el potencia real de todas”, dijo.

Los albaneses, por su parte, son un rival férreo en defensa y muy rápido a la contra. Un adversario que exigirá a los españoles, como hizo con los italianos y los croatas, a los que llegó a dominar en el marcador. Su seleccionador, el excéltico Sylvinho, secundado en el banquillo por Pablo Zabaleta, dirige a las Águilas Rojas, que tratarán de hacer historia clasificándose para la eliminatoria de cruces. Algo que no lograron en su única participación en la fase final de una Eurocopa, que fue en 2016, con Di Biasi en el banquillo.

“España mantiene una línea especial de juego con mucha posesión y un mediocampo muy fino. Pero esta selección tiene algo más: unos jugadores muy verticales por banda. Te pueden matar en cualquier momento. Y es un equipo muy bien organizado en defensa. Está claro que España es un equipazo. Su segundo equipo podría jugar como favorito una final de la Eurocopa. Nos toca jugar un partidazo, pero tengo gente con mucho coraje y ambición”, apuntó el que fuera lateral del Barça y del Celta.

Una de las características de los de Sylvinho es su buena puesta a punto , con goles en el primer minuto ante Italia y en el 11 ante los croatas. Otro rasgo es el mestizaje de esta selección que cuenta en sus filas solo con siete futbolistas nacidos en territorio albanés y 19 llegados de fuera, entre ellos tres de Kosovo, que no es reconocido como país por naciones como Serbia. A los tres de Kosovo se suman cinco suizos, tres macedonios, tres griegos, dos alemanes, un italiano, un inglés y el español Iván Balliu, jugador del Rayo Vallecano, que ya debutó con la selección albanesa en 2017.

Los albaneses cuentan con Kristhan Asllani, jugador del Inter, como futbolista más destacado. Strakosha, portero del Brentford, está rindiendo a un gran nivel, y en la delantera Rey Manaj trabaja mucho para dar alternativas a la tripleta de hombres que se mueve a su espalda (Asani, Laçi y Bajrami). Por otra parte, la Comisión de Ética y Disciplina de la UEFA multó ayer a la federación albanesa con 47.500 euros por los incidentes durante el encuentro frente a Croacia. Además, sancionó al delantero Mirlind Daku con dos partidos porque cogió el megáfono de sus aficionados tras el partido y profirió cánticos contra Macedonia del Norte.