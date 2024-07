Yulenmis Aguilar, confirmada para París

Yulenmis Aguilar y Raimundo Fernández estaban ayer entrenando en la pista del INEF de Bastiagueiro y pararon para conectarse en directo al vídeo con el que la Federación Española de Atletismo anunció el equipo oficial para los Juegos Olímpicos. Cuando la lanzadora de jabalina escuchó su nombre, gritado por unas aficionadas, se quitó un enorme peso de encima. “O más, lo siguiente”, puntualiza y su voz, que transmite ese alivio, lo corrobora, “fue muy bonito el momento, vivirlo en el estadio con mi entrenador y darnos cuenta de que por fin lo hemos conseguido”. Ahora le quedan cinco semanas por delante para ponerse a punto, recuperarse lo máximo posible de su lesión de hombro e ir a París a romperla. “Competiré el sábado en Portugal en un compromiso que ya tenía. Y después ya no vuelvo a competir hasta los Juegos. Me pondré en manos de mis médicos, fisios y entrenador para llegar lo más fina y recuperada lo más cerca del 100%. De momento, ya va muy bien, en el Campeonato de España me molestó menos”, asegura.

Tuvo que sufrir hasta el último minuto pese a que la atleta de origen cubano, afincada en Oleiros desde finales de 2020, tiene la novena mejor marca mundial del año y entra en todas las quinielas. En febrero, se fue hasta los 63,90 metros, a diez centímetros de la mínima A y a escaso margen de su mejor marca de siempre (64,17). Se puso líder de 2024. Y eso aceleró su nacionalización por carta de naturaleza, que le fue concedida en abril. Lo que llevaba tanto tiempo esperando, sin embargo, le llegó en el peor momento deportivo porque le coincidió con una lesión de hombro que prácticamente le impidió entrenar.

Eso no le dejó ir a las competiciones internacionales en las que se suman puntos para el ranking de World Athletics y cayó a la posición 32, la última de las que otorgaban billete olímpico. La última opción era ir al Campeonato de España a ganar con buena marca, si podía ser por encima de los 60 metros mejor. “Sentí mucha tensión, pero después del primer lanzamiento me di cuenta de que era el momento y que no tenía nada que perder y mucho que ganar y que tenía que disfrutar. Yo ya había hecho los deberes”, recuerda. Y el domingo se llevó el oro con un lanzamiento de 59,85 metros, subió al puesto 29 de dicha clasificación y ya se vio dentro de París, pero había que esperar al seleccionador. Y ayer llegó la confirmación. Estará en sus segundos Juegos. Los primeros los disputó en Río 2016 como cubana.