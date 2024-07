La otra Francia conservadora

Se han pasado días algunos futbolistas franceses clamando contra el ascenso al poder de las fuerzas de ultraderecha de la política. Hay otra Francia conservadora. Muy visible. Incluso más. La de la selección de fútbol. La que preconiza Didier Deschamps, que no regala ni una sonrisa. Ni marca ni deja marcar.

El rival de España en la semifinal, secular enemigo al que solo se gana de uvas a peras, muestra la fortaleza del equipo que no pierde (desde la final de 2016 en competición oficial), pero al que le cuesta mucho ganar (dos partidos de los cinco en la actual edición). Nunca pareció tan pétrea, pero nunca pareció tan asequible.

Tres goles a favor en cinco partidos, y solo uno de propia iniciativa: el penalti transformado por Kylian Mbappé ante Polonia. Dos goles regalados en propia portería: el del austriaco Wöber y el del belga Vertonghen. Los dos que han reportado las dos únicas victorias. Ocho equipos eliminados han marcado más tantos que los franceses.

Un dato de difícil explicación para un equipo que cuenta con un astro de talla mundial como Mbappé, escoltado por sus tres compañeros del ataque del PSG (Dembélé, Barcola y Kolo Muani), el máximo goleador de la historia de la selección (Giroud), el cuarto (Griezmann), un campeón de la Serie A con el Inter (Marcus Thuram) y un delantero del Bayern de Múnich (Coman).

Sólo ha marcado Mbappé, y limitado por la máscara que porta desde que se rompiera la nariz en el primer encuentro. Los fallos en el remate, algunos clamorosos, no han inquietado a Deschamps porque no han frenado el avance hasta las semifinales. Tal vez está más cerca el día en que Griezmann enfocará la portería y Dembélé no chutará a la grada.

Avisaba Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, que una de las cosas que más le preocupaba de Francia era la velocidad de su contra. Ergo que Francia se defiende. Y, en efecto, se defiende y muy bien. El mejor. Sólo ha encajado un tanto, y también de penalti. Lo transformó Lewandowski, a la segunda.

La fuerza ultraconservadora de Deschamps funciona. Y da los resultados que busca el técnico. Ha encontrado cuatro líderes que funcionan: Koundé, Upamecano, Saliba y Théo Hernandez. Ninguno campeón con sus respectivos clubs, por cierto, pero una fórmula perfecta para Francia. Inamovibles los cuatro, han disputado íntegramente los 480 minutos de los cinco partidos. Ni migajas han dejado a los cuatro suplentes.

Han contado, delante, con la solidaridad de los centrocampistas, tipos responsables y que aúnan espíritu defensivo y poderío físico, como Kanté y Tchouaméni. Por detrás ha vivido bastante tranquilo el meta Maignan hasta el partido con Portugal, que sacó manos y pies para alcanzar la prórroga del partido.

Se adapta Deschamps (55 años), el más longevo de los seleccionadores actuales (desde 2012 al frente de la selección francesa), a los tiempos y al lenguaje que requiere cada momento. Ve que el equipo no discurre rodado como desearía y ha ido cambiando de sistema. Sin perder nunca de vista que la prioridad es conservar el cero de la portería de Maignan.

La virtud de la ductilidad solo tiene la coartada de los resultados. Empezó con el 4-2-3-1 frente a Austria, cambió al 4-3-3 para medirse a Bélgica y dibujó un 4-4-2 ante Portugal. La pieza más rotatoria ha sido Griezmann, mediapunta central en el primer dibujo y el centrocampista que cerraba el rombo en el último y extremo derecho bajo la fórmula de los tres puntas, como si el funcionamiento del equipo dependiera del futbolista del Atlético.

Extraviado fuera del área y desacertado dentro, Griezmann resume el mal papel desempeñado por las estrellas, las que deberían dar la pátina de brillo al equipo. Todo plano.

Ha habido risas con los 23 remates intentados por Cristiano Ronaldo y sus cero goles, pero detrás de él marcha Mbappé con 20 disparos y un gol de penalti. La evidente limitación que sufre por el malestar de la máscara ha afectado al grupo, pero no es responsabilidad suya que sus compañeros hayan fallado por igual, y sin antifaz. Thuram, Griezmann y Tchouaméni han rematado 12 veces y Dembélé, MVP ante Portugal, ocho.

El mejor goleador de Francia es “propia puerta”, algo tan anecdótico como sintomático. Echan unas risas en público los jugadores, y se muestra despreocupado Deschamps, que subraya la importancia de crear las situaciones de gol, con la convicción de que alguien acabará transformando las oportunidades

Fofana, precavido

Yousouff Fofana, centrocampista de la selección francesa, advirtió de que, ya sea con Lamine Yamal o con Nico Williams, el “peligro” de España “puede venir de cualquier lado” y remarcó que no le importa que se diga que su equipo no juega bien.

“Con la selección española, el peligro puede venir de cualquier lado. Nico Williams y Yamal han hecho una gran temporada, pero espero que pierdan este martes”, valoró la rueda de prensa.

“Tenemos que mantenernos tan sólidos como hemos estado hasta ahora en la defensa. En el último partido [el pasado viernes en los cuartos de final contra Portugal] Maignan fue imbatible”, expuso el centrocampista del Mónaco, que ha jugado tres de los cinco encuentros en la Eurocopa.