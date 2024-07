El Concello responde a los ataques por la elección de sedes del Mundial

El concejal de Fomento y Promoción de la ciudad, Gonzalo Castro, defendió el proceso de elección de las sedes del próximo Mundial 2030, entre las que estará Riazor, después de los ataques procedentes del Ayuntamiento de Vigo. Castro lo definió como “modélico, transparente y participativo, con permanentes reuniones de carácter técnico para resolver dudas y avanzar”.

El teniente de alcalde del Concello vigués, Javier Pardo, atacó al presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, por un supuesto trato de favor hacia la candidatura coruñesa. “Es intolerable. El presidente de la Federación Gallega se va a Riazor a decir que Balaídos se queda fuera del Mundial. ¿Cómo es posible que hable de puntuaciones de sedes para el Mundial cuando aún no son públicas y a nosotros, a Vigo, no se le ha comunicado nada? ¿Es que realmente Rafael Louzán se deja llevar por su antiviguismo? Esta ciudad no le tolera ese insulto”, manifestó.

“Fue imparcial y trató por igual a ambas candidaturas. A Vigo y a A Coruña vino una comisión formada por representantes de los tres países que forman parte de la candidatura. ¿También tienen la culpa los portugueses y los marroquíes?”, manifestó Gonzalo Castro. “Si aún hay posibilidades de que haya dos sedes gallegas es gracias a Rafael Louzán, que se empeñó en eso”, añadió el concejal coruñés. Castro aseguró que los esfuerzos de A Coruña se centraron en las instituciones deportivas en lugar de las políticas.