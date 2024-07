De la Puente cae sin empañar “una semana increíble”

Martín de la Puente no pudo con el experimentado Alfie Hewett y cayó en la final de silla de ruedas por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos de partido. De la Puente debutaba en una final individual de Grand Slam ante el británico, que sumó su noveno gran título y se resarció de las finales perdidas en 2022 y 2023 en el último Grand Slam que faltaba en su palmarés, que era además el más especial para él. El de Norwich no pudo evitar las lágrimas tras ganar el último punto en una pista central completamente llena. El tenis británico no gana en el cuadro masculino convencional desde el doblete del escocés Andy Murray (2013 y 2016), que había puesto fin a casi 80 años de sequía británica (Fred Perry había sido el último en 1936). Hewett, de 26 años, se convirtió en el segundo jugador después del japonés Shingo Kunieda en ganar todos los torneos grandes de individual y dobles.

Martín de la Puente quería escribir su propia gesta: ese primer título individual de Grand Slam (ganó el dobles del US Open en 2022) para él y, en silla de ruedas, para el tenis español. Pero admitió su derrota con deportividad. “Ha sido una semana increíble aquí. Felicito a Alfie, han sido muchas batallas desde júniors. Déjame algo”, bromeó el español en pista. “Mi familia, que me apoya, es mi mejor trofeo. Como mi equipo, he sentido todo el apoyo de la gente también, así que espero veros el año que viene”, añadió.

De la Puente ha completado un gran torneo, con triunfos ante Spaargaren, Dani Caverzaschi, y Oda, número uno del mundo y vencedor en Australia y Roland Garros. Sin duda resultados que confirman la línea ascendente del tenista gallego, de 25 años, y que lo cargan de esperanza de cara a los Juegos Paralímpicos de París. La competición de tenis se disputará en las instalaciones de Roland Garros del 30 de agosto al 7 de septiembre. De la Puente intentará subir al podio tras haber logrado ya diplomas olímpicos tanto en Río de Janeiro 2016 como en Tokio 2020.