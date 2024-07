María Herrera, líder del mundial femenino de motos: "Se pensaban que por ser mujeres iríamos en triciclo"

María Herrera (Toledo, 1996) lleva años escribiendo su nombre en los libros de historia. Ha sido campeona del Campeonato Mediterráneo de Velocidad, ha disputado el mundial de moto3 y actualmente compite simultáneamente en MotoE y el Mundial femenino. Este año ha añadido un nuevo hito a su gesta tras convertirse en la primera líder del WorldWCR.

Han pasado unas semanas desde que hizo historia debutando en el primer mundial femenino de motociclismo. ¿Cómo se siente?

Las sensaciones siguen siendo buenísimas. Creo que hemos dado espectáculo para toda aquella gente que creía que por ser chicas no íbamos a competir porque no teníamos nivel. Haber demostrado que se equivocaban me hace muy feliz y además ganar el primer fin de semana sin haber podido hacerme a la moto todavía para mí fue increíble.

¿Cree que se han disipado muchas de las dudas que surgieron al principio?

Se pensaban que por ser mujeres iríamos en triciclo o paradas. Yo de verdad no entiendo la mentalidad de algunas personas, pero bueno, Ana, Sara, Bea y yo hemos hecho carreras muy bonitas y luchadas hasta la última vuelta. Hemos demostrado que hay adelantamientos al máximo de riesgo y todavía queadn muchos fines de semana.

Usted compagina el mundial femenino, con una Yamaha r7 de serie, con el mundial de MotoE. ¿Es difícil competir en dos categorías con motos tan distintas?

La verdad es que es muy complicado. Cada fin de semana tengo que ponerme en un plano totalmente distinto y a veces la cabeza me cortocircuita. Puedo ir rápido, pero no tanto como me gustaría. Entrené con la r7 sola y al poco ya llegó Misano. Es una conducción muy distinta. La r7, aunque no es una moto3, hay que dejarla correr a un estilo más 300 e implicaba volver a mis inicios. Además, pesa mucho menos que la MotoE que hay que hacer grandes esfuerzos para pararla. Tengo que seguir practicando el cambio de chip rápido para cada semana.

De hecho, a pesar de que su trazada era distinta a la de las demás chicas le funcionó.

Es que sigo aprendiendo. En cada entrenamiento probaba cosas distintas y veía que mi trazada era distinta pero que igualmente me permitía dejar correr la moto y frenar más tarde. No iba a cambiar las cosas en las carreras, era demasiado arriesgado. Tengo margen de mejora y más con esta moto, que al ser de serie iguala mucho a las pilotos, corre poquito y se forma una gran lucha en el rebufo.

María Herrera, en Misano durante la superpole del viernes. / World WCR

¿Llevar motos de serie es un hándicap?

Bueno, limita ciertas cosas. Por ejemplo, todavía necesito entender por qué tenemos que llevar frenos de serie. Al final, es un mundial y todavía tenemos que mejorar muchas cosas. He leído críticas de que no estamos llevando la moto al límite, pero es que son motos de serie y más que esto no podemos hacer.

Las motos de fábrica en parte de deben a que ha sido un campeonato organizado con el menor coste posible para que el mayor número de pilotos pudiera participar, ¿no?

Sí, y me gusta que sea económico porque como llegué tarde a todo, no he conseguido sponsor para pagar los viajes y lo estoy asumiendo de mi bolsillo. Si no hubiera sido tan barato y hubiera más carreras no estaría aquí.

A muchas personas les extrañó no ver su nombre de primeras y de hecho va a correr todo el mundial como ‘wild card’ porque no se inscribió a tiempo. ¿Qué pasó?

Tuve un problema con un equipo que prometió estar conmigo en el mundial pero cuando salió la lista de inscripciones mi nombre no estaba. No entendí nada, me habían dejado tirada. Era un equipo fuerte y habíamos tenido tres reuniones. Yo confié. Luego le expliqué lo que había pasado a Giovanni, el jefe de Forward, cuando empezó la temporada de MotoE, y él decidió poner el dinero de la inscripción. Pero tengo que buscar otro sponsor para pagar los viajes y el resto de gastos.

Afirmó tras el primer GP que le había impresionado el nivel. ¿A qué se refería?

Aunque la gente no nos conozca, algunas de nosotras hemos estado delante en 300 también, incluso Ana consiguió ganar. Tenemos buen nivel, pero me impresionaron mucho Sara y Bea. Ellas llevan unos cuatro años con motos del estilo de la que usamos en esta categoría y estuvieron muy fuertes. Me gustó que en cabeza nos apretáramos así. Espero que poco a poco en la cabeza vayan entrando cada vez más chicas y que se compacte más el grupo.

Tuve un problema con un equipo que prometió estar conmigo en el mundial pero cuando salió la lista de inscripciones mi nombre no estaba. No entendí nada, me habían dejado tirada.

¿Qué expectativas tiene para las otras carreras?

Estoy contenta, creo que podemos dar un buen espectáculo para que se cree una imagen adecuada del campeonato femenino. Deberíamos seguir en la misma línea y ver qué tal en circuitos en los que no hemos rodado tanto como el de Donington Park, en el que solo he rodado una vez. Al principio, supongo que se mantendrá esta dinámica de cinco pilotos en cabeza pero no descarto que si llueve, las pilotos de zonas más húmedas den una sorpresa y rueden más rápido.

¿Cree que este campeonato evolucionará?

Creo y deseo que sí. Que esto sea solo el inicio de algo grande, que nos lo merecemos. Es cierto que yo hubiera preferido que se hubiera configurado a partir de una moto3 o moto2 porque soy una piloto pequeñita y es lo que se me da mejor. Pero lo que quiere la gente es espectáculo y lo vamos a dar.