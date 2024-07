Rodrigo Corrales: “Galicia es luchadora y hace que seamos ambiciosos”

Rodrigo Corrales (Cangas, 1991) disputa sus segundos Juegos Olímpicos con la selección española de balonmano. En Tokyo Los Hispanos alcanzaron la medalla de bronce y la lucha por los metales volverá a ser el objetivo del grupo entrenado por Jordi Ribera. El cangués busca paralelismos con uno de los futbolistas de La Roja y tocayo suyo a la hora de hablar de celebraciones o promesas en caso de conseguir un nuevo metal. “Yo soy como Rodri. No soy de tatuajes ni de teñirme el pelo. Me gusta celebrarlo con la familia y los amigos”, dice.

¿Cuáles son las sensaciones cuando solo quedan unos días para volver a unos Juegos Olímpicos?

Muchas ganas de llegar, vivir la experiencia olímpica y sentirte olímpico. Venimos de una semana dura con partidos contra Noruega, pesas, entrenamientos largos y viajes. Pero al mismo tiempo muy ilusionado porque cuando estás en fase de preparación lo que deseas es entrar en competición.

¿Son sensaciones diferentes a las de Japón, sobre todo porque en aquel momento la pandemia del COVID estaba aún muy presente?

La sensación de sentirse olímpico por primera vez no te la va a quitar nadie: entrar en la villa olímpica, ver a todos los deportistas, la organización… Lo que sí es evidente es que el deporte es para la gente, para el gran público y esa será la gran diferencia. Todo el mundo va a poder disfrutarlo. Seguro que habrá un gran ambiente y París, donde ya he vivido [jugó en el París Saint Germain], es una ciudad preciosa y emblemática para los Juegos. Para nosotros también habrá un poco más de libertad. En Tokyo nos teníamos que levantar por la mañana muy temprano para hacer los test de antígenos, siempre con el miedo de dar positivo y no poder jugar. O peor aún, que te tuvieses que ir.

España llega como medallista olímpica, con un bronce conquistado contra Egipto. ¿Cómo afrontan la lucha por, al menos, repetir ese resultado?

Creo que muy bien. Llevamos muchas horas de entrenamientos. La parte física ha sido bastante dura, pero la táctica también ha sido larga con trabajo de preparación en pista, vídeo... Llegamos muy preparados y luego será la competición quien nos ponga en nuestro lugar. Uno de los inconvenientes de los Juegos es que solo se puede jugar con 14 jugadores en lugar de los 16 que son habituales en el balonmano. Somos un equipo que usamos mucho las rotaciones y aquí vamos a ir más justos. Tenemos ganas de empezar bien y el primer objetivo tiene que ser meternos en cuartos de final. Hay que ir creciendo a lo largo de la competición para poder hacer un gran partido en cuartos y estar en los puestos de honor.

El primer partido será contra uno de sus rivales en el reciente preolímpico, Eslovenia, y a una hora que es poco habitual. [Mañana sábado, a las 9.00 h.]

¡Un horario atipiquísimo! A las nueve de la mañana. Yo no he jugado nunca a esa hora. Durante la preparación hubo días en los que madrugamos para entrenar a esas horas y que el cuerpo ya esté preparado. En preparación vamos con todo y

El cuerpo técnico ha intentado anticiparse a todas las posibilidades.

En los Juegos solo hay dos grupos y aquí no hay ‘cenicientas’. Es verdad que no estamos con Francia y Dinamarca, pero tenemos a Suecia, Croacia y Alemania y el grupo se completa con Eslovenia y Japón. Es verdad Francia y Dinamarca no están en nuestro grupo, pero por otro lado sí que son potenciales rivales en cuartos de final. Son las selecciones a las que todos quieren evitar: estuvieron en la final de los últimos Juegos, son muy buenas y, además, Francia es organizadora. En su condición de anfitriona pudo elegir grupo y eligió estar con Dinamarca, precisamente, para evitarse un cruce. Nuestro grupo no tiene a esos dos equipos pero está todo muy parejo. Entre quedar primero o estar fuera no hay prácticamente diferencia. A Suecia ya la conocemos; Alemania viene mejor preparada porque habitualmente con la Bundesliga no suelen tener tiempo para preparar las competiciones internacionales y ahora tuvieron un parón, por lo que llegan mejor física y técnicamente; con Eslovenia tendremos que jugar a las 9.00 horas; y con Croacia ya tenemos la experiencia del mes de enero [los croatas ganaron 29-39 en el primer partido del Campeonato de Europa]. Es un grupo muy igualado y, si con 14 jugadores queremos mantener nuestro estilo de juego rápido, tenemos que ir muy bien preparados.

¿Cómo están ‘Los Hispanos’ después de las bajas de última hora del capitán Gedeón Guardiola y de Joan Cañellas?

Lo de Cañellas trastocó bastante, fue una lesión en un partido amistoso. En Tokyo también se quedó fuera al final de todo. Además es una persona que quiso continuar jugando, darlo todo y llegar a los Juegos con la selección. ¡Qué le pase esto a falta de 10 días es una putada! Lo de Gedeón también es muy triste. Es nuestro capitán, este año hizo muchos esfuerzos dejando Alemania y a su familia para jugar en España [en Nava] y tener minutos para ir a la selección. Hizo todo lo posible por venir y acortar los plazos, pero no pudo ser. Es duro porque Cañellas se retira y para Gedeón podría ser la última competición con la selección. Es la gente que abrió el camino del éxito a este equipo, así que intentaremos motivarnos y hacerlo bien por ellos.

Antes hablaba del Europeo de principios de año, en el que no pudo estar por problemas físicos. España no pudo superar la primera fase por primera vez en mucho tiempo. ¿Como se toman ese precedente?

Las cosas cuando no salen como esperas o te gustaría sirven para aprender. Es algo que hay que usar como motivación e intentar mejorar. Es verdad que es más bonito agarrarse a las sensaciones del Preolímpico con Brasil, Eslovenia y Bahréin. O la manera como nos clasificamos para el Mundial. O cómo entrenamos… Siempre tenemos momentos bastante positivos a los que agarrarnos. Es preferible agarrarse a eso, pero siempre sabiendo que hay un nivel tan igualado que todos los escenarios son posibles.

En balonmano los mundiales y europeos, a diferencia de otros deportes, son cada dos años. ¿Eso ayuda a que el aura de los Juegos Olímpicos sea aún más especial?

Sin duda. Es un sueño, de pequeño los ves por la tele y ahora estás aquí. Es una competición que es cada cuatro años, hay deportistas de todas las disciplinas, un reconocimiento mundial. Estar aquí me hace sentir orgulloso, me siento un privilegiado. Estas cosas son únicas en la vida. Sentirse olímpico es algo más que sentirse mundialista o estar en un Campeonato de Europa. Sobre todo en el caso del balonmano que son cada dos años y no es algo tan exclusivo. Es estar en el mayor evento del deporte, estar en la misma competición que otros grandes deportistas, como por ejemplo LeBron James. Algo indescriptible.

Tres Rodrigos–Corrales, Germade y Conde– y Teresa Portela. Cuatro olímpicos de O Morrazo en París. ¿Que tiene este recuncho del mundo para exportar tanto olímpico?

El mismo número que en Tokyo y todos conseguimos medallas. Entonces estaba Iván Villar [con la selección de fútbol]. Si hay una apuesta por el deporte, sale gente de calidad y ambiciosa, lo que también quiere decir que hay buenos preparadores. A nivel individual hay calidad y sacrificio y el mejor ejemplo es Teresa Portela, que lo ha intentado, lo vuelve a intentar y vuelve… Diría que hay ambición y sacrificio. Y además está el carácter de Galicia: gente muy luchadora. Hay cosas que ves en casa: yo me acuerdo de mi padre, en paz descanse, que era marinero. Todo el mundo conoce a gente que está en el mundo del mar o en profesiones muy sacrificadas. Haberlo visto en casa o de una manera muy cercana te provoca una especie de respeto, hace que seas ambicioso, que lo intentes… Es increíble. Y esto no es una casualidad. O Morrazo está representado en los Juegos desde hace más de 20 años y hay un relevo de deportistas. Algo tiene que haber... ¡pero es mejor que nos lo callemos, no vayan a descubrirlo! [risas] Es muy bonito cuando ves que la gente se esfuerza, se sacrifica y tiene recompensa. Creo que podemos ser unos buenos embajadores para las próximas generaciones.

¿Cómo se controlan los nervios a unos días de los Juegos Olímpicos?

No hay nervios. Lo que hay es ilusión. Los nervios aparecen justo antes de los partidos. Ahora estoy aquí hablando contigo, con mi hija Victoria en brazos y se ha quedado dormida. De momento, lo que hay es ilusión por donde vamos a estar, lo que vamos a vivir. De hecho, nos vamos unos días antes a París para poder vivirlo y adaptarnos antes de ponernos en modo competición.

