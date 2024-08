Adrián Ben grita su rabia

Adrián Ben salió de los Juegos de Tokio con el pecho hinchado como un pavo, con ese quinto puesto asombroso en los 800 metros después de tres días dando lecciones de audacia. Ayer abandonó la competición en París lamentando el mal fario que le ha perseguido en esta competición, penalizado como nadie por el sistema de clasificación. De poco le ha valido correr rápido o moverse con inteligencia. Un cuarto puesto en una eliminatoria infernal (la más rápida con diferencia) le llevó a la repesca de ayer en la que todo giró en contra.

Solo clasificaba el primero, pero el gallego buscó con paciencia su momento por la calle interior convencido de que sus rivales le abrirían camino. Los superó a todos salvo al mexicano Jesus Tonatiu López que acabó con un tiempo de 1:45.13 mientras Adrián Ben firmó un 1:45.37. Pasó a las sillas calientes, a esperar si el suyo era uno de los dos mejores tiempos, pero se repitió la vieja historia. La última de las rondas de respesca se corrió a fuego porque los participantes sabían perfectamente el tiempo que necesitaban para aumentar sus esperanzas de éxito.

Y Adrián Ben se fue para casa, lleno de rabia y con necesidad de despejar la cabeza durante un tiempo. En la zona mixta no se dejó nada. Fue el día de sincerarse para los deportistas gallegos que delante del micrófono no anduvieron con medias tintas. “Momento durísimo, no duro. Hace unos años pasamos a la final en Tokio y ahora ni a semis. Vuelta a casa con sabor de boca agridulce, no han salido bien las cosas.

Nos hemos esforzado a muerte pero no ha podido ser. A veces uno lucha con todo lo que tiene, renuncia a la familia y amigos por un sueño pero la vida te pega una bofetada y te tira al suelo”, dijo un dolido Ben que al menos se llevó una pequeña alegría personal al ver por la tarde a su pareja Agueda Marques meterse en la final de los 1.500 metros tras hacer una inteligente carrera. Ella también había salido de la repesca de esa distancia. Un motivo para sonreír en un día realmente difícil para el mediofondista gallego.