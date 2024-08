Nuevas normas: sexto cambio y las manos

El CTA aprobó añadir un cambio extra tanto en Primera como en Segunda en caso de conmoción cerebral de un jugador. Sobre el fuera de juego, será infracción cuando el balón venga de un defensor que se encuentre de manera “inesperada”, o sin opciones de “reacción” o cuando “intercepte” un disparo. No será pitado cuando el defensor sí tenga tiempo para jugarlo y lo haga de forma “controlada” y no “forzada”. En relación a las manos, sí se pitará como infracción las voluntarias, en posición antinatural y las inmediatas a gol, incluso si es accidental: cuando se marca el gol directamente con el brazo o la mano o cuando se marca el gol inmediatamente después de que toque alguna de las dos partes. No se considerará infracción; cuando la mano esté en posición natural; pegadas o próximas al cuerpo; apoyadas o hacia el apoyo, como soporte de equilibrio; mano tras balón jugado por el jugador, mano procedente del despeje de un compañero de equipo; gol tras mano accidental e inmediata de un compañero; y cuando el gol es tras una mano accidental no inmediata, porque se ha producido una conducción de balón larga, un regate a un adversario.