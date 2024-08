Chapela y Ares sellan sus títulos

El guion hace semanas que estaba escrito y ayer acabó por confirmarse con los triunfos de Ares en la Liga A y de Chapela Wofco en la Liga Femenina que sirve a ambos equipos para certificar su victoria en la Liga Gallega masculina y femenina. El premio justo y lógico para los dos equipos que han estado muy por encima de sus rivales (en ambos casos han ganado todas las regatas menos una) y que ahora tratarán de encontrar un hueco en la Liga ACT en los play off sin olvidarse de la Bandera de La Concha, cuyas clasificatorias están al caer.

Ares volaba hacia la victoria soberana de ayer en la Bandera de Cabo, con un rendimiento de superioridad absoluta como ha venido presidiendo toda la liga Gallega de Traineras-Trofeo Xunta de Galicia 2024. Ayer fue dominador y absoluto campeón soberano de la X Bandera Marina Cabo de Cruz, sumando su 11ª victoria en las doce regatas disputadas. Su superioridad fue evidente desde la primera virada con siete segundos sobre Tirán-Pereira y Chapela-Wofco que luchaban lo indecible con los coruñeses.

A mitad de regata su soberanía era imposible de restar y con once segundos por delante de Tirán-Pereira que era un segundo admirable y 15 sobre Chapela-Wofco, la suerte estaba echada, por si había dudas. Al salir de la tercera virada y ante el último largo de 1.389 metros en línea recta, los atletas de Ares pusieron en juego su caldera a toda presión y con excelente técnica y propulsión a fondo, la línea de meta fue suya, con una abrumadora superioridad de 22 segundos sobre Tirán-Pereira, excelente segundo por delante de Chapela-Wofco, que ayer fue tercero, fijaba 26 segundos tras los campeones de Ares. Castropol, cuarto en discordia, lo intentó pero no pudo aguantar el ritmo de los tres primeros. No obstante los cuatro equipos, fueron los únicos en bajar sus cronos de los 21 minutos.

En las otras dos series, Mugardos-Cabana de Ferrol fue un magnífico campeón en la primera y con un crono que le llevó a la sexta plaza general. Y en la segunda serie el vencedor fue un excelente Rianxo también con un magnífico crono que le aupó a la quinta plaza general. Los otros contendientes Cabo de Cruz, Cesantes-Rodavigo y Narón en la primera serie y Samertolaméu-Fandicosta, Urme, y Mecos, en la segunda, no pudieron acceder a mejores cronómetros.

En cuanto a las atletas de Chapela-Wofco, se mostraron absolutamente irresistibles y ganaron sin despeinarse la I Bandera Femenina de Empresas CRC. Si en la primera ciaboga dejaban a su directo adversario Salgado-Perillo, a 31 segundos, lo demás fue coser y cantar. En la última virada la diferencia era de unos superiores 47 segundos y la recta final se convirtió en una exhibición de poderío, dominio y autoridad manifiesta de las de Arealonga sobre Salgado-Perillo, que sufría intentando lo imposible. Más atrás Rianxo y Cesantes-Amegrove-Cefycal, poco pudieron hacer y se dedicaron a mantener sus posiciones con vistas a la general.

La línea de meta sentenció y confirmó la superioridad de las atletas de Chapela-Wofco, único equipo que fijó menos de 24 minutos entre los siete equipos participantes y séptima victoria en las ocho regatas disputadas. Dejó en la segunda posición a las atletas de Salgado-Perillo, que lucharon con coraje y plausible esfuerzo, pero no pudieron evitar la superioridad de las chapeleiras que les superaron en casi un minuto en la llegada. Luego, Rianxo, tercero; y cuarto Cesantes-Amegrove-Cefycal cerraron la segunda serie de las favoritas.

En la primera serie y muy lejos en el cronómetro de las contendientes de la serie favorita, el vencedor fue Cabo de Cruz, con Mugardos-Cabana de Ferrol en la segunda plaza y cerrando la serie y la general, Castropol.

Con este triunfo en Cabo de Cruz de Ares y Chapela-Wofco, ambos se proclaman campeones de la Liga Gallega Masculina y Femenina a falta de la última regata, el Trofeo Teresa Herrera el próximo fin de semana. Matemáticamente ya son campeones pase lo que pase en la última confrontación en aguas del Orzán en A Coruña.