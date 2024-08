Norris impresiona y arruina la fiesta

Lando Norris conquistó su segunda victoria de la temporada y la que más le ha dolido a Verstappen, que no pudo darle otra alegría a su afición en el GP de los Países Bajos de Fórmula 1. La racha del campeón en Zandvoort terminó ante el impulso de McLaren, que tras el parón veraniego elevó el listón para convertirse en la referencia.

Norris cruzó la meta con más de 22 segundos sobre Verstappen y el punto extra por la vuelta rápida, con lo que le recorta 8 puntos al líder, que domina la clasificación por 70 de ventaja. Leclerc, que partía sexto, se exprimió a fondo para completar el podio con Ferrari tras una intensa lucha con Piastri. Carlos Sainz cerró el top cinco después de partir décimo y Fernando Alonso logró su objetivo, terminar en zona de puntos (10º).

Norris ha salido desde la pole en cuatro ocasiones. Y las cuatro veces ha desperdiciado la posición de privilegio. También lo hizo en Zandvoort y Verstappen, implacable, aprovechó el regalo. Los McLaren volvieron a acusar la presión y tanto Norris como Piastri se dejaron sorprender. El australiano perdió la posición con un correoso George Russell y la escudería papaya se encontró con el peor escenario posible, con Verstappen lanzado al frente de la carrera y un Mercedes intercalado entre Lando y Piastri. Sainz, décimo en parrilla, le ganó la partida a Stroll, mientras Alonso cedía ante Gasly. El ritmo del Ferrari permitió al madrileño ir a por los dos y situarse séptimo.

Mientras en boxes se definía la estrategia de equipo, a una o dos paradas, Norris consiguió reaccionar y se echó encima de Verstappen. En la la vuelta 18ª, la velocidad del McLaren fue letal y el neerlandés no tuvo ninguna oportunidad ante el impresionante cambio de ritmo de Norris.

El británico tiró con todas sus fuerzas y dejó a Verstappen sin DRS. Por su parte, Piastri no conseguía exprimir la ventaja del mejor monoplaza y con Leclerc, en modo ataque, intentó darle caza. El monegasco no lo consiguió decidió lanzarle un undercut. Russell fue el siguiente en pasar por la calle de garajes y perdió la posición con Leclerc. Verstappen paró para montar neumáticos duros y Norris replicó de inmediato. En el tramo final de la carrera, Lando puso tierra de por medio, con Verstappen ya a más de 12 segundos y Leclerc, tercero, dejándose la piel en busca de Piastri. Sainz, en remontada, logró adelantar a Checo. Alonso y Stroll peleaban por entrar en la zona de puntos con un Aston Martin que no permite experimentos y solo el asturiano lo consiguió tras un gran adelantamiento a Hülkenberg que le situó décimo.

Mercedes optó por llamar a Russell, dejando a vía libre a Sainz para ser quinto. Hamilton se había anticipado en su estrategia con blandos y Russell siguió su ejemplo, mientras el resto intentaba llegar hasta el final con duros. Las flechas plateadas no pudieron sacar rédito a su apuesta y después de ganar tres de las últimas cuatro carreras, esta vez tuvieron que conformarse con una actuación menos brillante, con Russell, séptimo, por delante de su compañero.

Norris cruzó la meta con vuelta rápida y una ventaja sideral (22.8), propia de los tiempos de gloria de Verstappen, que fue segundo, con Leclerc sumando un nuevo podio para Ferrari y Sainz cerrando el top cinco final.