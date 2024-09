Deco medita su futuro en el Barcelona

“Soy el director deportivo más pobre de Europa”. Las palabras de Deco sentado en el hall de un hotel de Barcelona antes de verse con un agente de jugadores denotaban esa cierta ironía con la que asumió el cargo que le propuso Joan Laporta en la primavera de 2023. Primero era para colaborar con Mateo Alemany, y luego asumir sus funciones cuando este dimitió al ver que el presidente se reunía repetidamente con Deco y Alejandro Echevarría en el despacho de al lado, sin ser convocado. Mateo, como Jordi Cruyff, se fue sin hacer ruido, ofendido por este desprecio y cansado de batallar contra el temporal de penurias que arrasa al Barcelona.

La frase de Deco entre bastidores al poco de ser anunciado, “el director deportivo más pobre de Europa”, era para ejemplificar que tenía que luchar en desigualdad de condiciones con la competencia directa. Pese a ello, confiaba en el embrujo de Laporta para salir de lo que se pensaba que era un bache. Hasta que el presidente consiguiera arreglar la situación económica, Deco se propuso como primer objetivo “no tener un equipo peor que el año pasado”. Era su reto. Parecía ridículo teniendo en cuenta del prestigio del Barcelona y de su historia, pero la realidad es la que es.

El trabajo ha sido arduo para Deco. Una guerra ha sido la interna, con los otros clubes competidores, con los agentes y con los jugadores... y otra ha sido la interna. Quizás incluso peor que la primera. Los equilibrios que tiene que hacer en la Ciudad Deportiva complicaban mucho su labor. Que si este jugador no se ficha porque no lo lleva un agente amigo, que si hay que incorporar a este jugador del filial porque el presidente es amigo del padre, que si yo quiero a Márquez, que si Belletti, que es amigo, tiene que tener un sitio a costa de lo que sea... Tantas opiniones o requisitos han chocado con alguien que no destaca por ser muy diplomático, sino que, tanto en el campo como fuera, es directo y sin embudos. Algo parecido a Luis Enrique. Quizás por eso el asturiano era su primera opción para sustituir a Xavi.

La secretaría técnica del Barça se ha convertido en un espacio peligroso en el que fluyen muchos intereses y Deco se ha visto obligado a navegar en un mundo hostil, lleno de luces y sombras, de medias palabras y con mucha gente de por medio queriendo aparentar y decidir, entiende él, sin tener experiencia ni conocimientos. A Deco, poco amigo de los formalismos porque es de los que le gusta decir las cosas a la cara, se le debe hacer complicado este día a día en el que fluyen los condicionantes económicos del club con unos colaboradores ansiosos de protagonismo.

La maquinaria interna del Barcelona ha acabado agotando a Deco quien, decepcionado con sus limitaciones económicas y porque el presidente no ha podido cumplir las promesas que hizo, se plantea ahora qué hacer con su vida profesional. Deco, que venía del mundo de la representación, ha tenido una experiencia complicada como director deportivo y no tiene clara su continuidad en el FC Barcelona. A agentes amigos ha comentado la voluntad de abandonar el cargo, de irse del club porque nunca ha podido actuar con total libertad ni en las condiciones que debe operar un director deportivo de una entidad como la azulgrana.

Como hace más de un año, sigue siendo el director deportivo más pobre de Europa y su prestigio se ha visto afectado hasta el punto de acabar siendo trending topic (#DecoOut) o de ser señalado en las encuestas de los medios al analizar su labor. Todo ello, curiosamente, cuando el equipo, el que debería ser su principal baremo para analizar su trabajo, está que se sale. El buen hacer del equipo contrasta con el mal feeling que ha tenido en los últimos meses siendo significativo el gesto que tuvo en los últimos días de mercado: se fue a Porto a celebrar su cumpleaños cuando restaban tres días y no volvió a aparecer. Ahora se va de vacaciones.