'La pelota no se mancha': todo el deporte coruñés en un clic

Con la nueva temporada recuperamos una de las novedades que estrenamos con el año 2024 en LA OPINIÓN A CORUÑA: la newsletter 'La pelota no se mancha'. Descubre nuestro boletín semanal gratuito donde el periodista Carlos Miranda, jefe de Deportes en nuestro periódico, selecciona para ti las principales informaciones y entrevistas del deporte coruñés, junto a los reportajes y artículos más destacados para que estés al día y no te pierdas las claves de la actualidad deportiva en A Coruña y su área.

Fútbol, baloncesto, hockey, atletismo, natación, rugby, gimnasia, balonmano, voleibol, tenis de mesa, halterofilia, boxeo, automovilismo... Todas las disciplinas tendrán cabida en esta selección de contenidos deportivos donde los principales protagonistas son los deportistas y equipos coruñeses.

Si ya estás apuntado a nuestra newsletter de deportes, La pelota no se mancha regresa este viernes 6 de septiembre y si todavía no la conoces, ya puedes activar aquí este boletín gratuito que recibirás cada viernes en un único correo con los contenidos seleccionados por el periodista Carlos Miranda. Solo necesitas registrarte como usuario en nuestra página web y, una vez que hayas iniciado sesión, activar el boletín de 'La pelota no se mancha'.

Si además desear recibir otros envíos personalizados (titulares del día o noticias de última hora) podrás apuntarte a ellos en nuestra sección de newsletter.