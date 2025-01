Pendientes del virus y del Baskonia

Diego Epifanio ya citó ayer por la tarde a los jugadores disponibles para un nuevo entrenamiento en un final de 2024 y principio de 2025 realmente maratoniano. El técnico burgalés hará hoy recuento tras la sesión matutina y verá con qué jugadores puede contar en el duelo de mañana ante el Baskonia de Pablo Laso, quien jugó anoche ante el Real Madrid en Vitoria.

El objetivo es recuperar a Jakovics y Álex Hernández, quienes no pudieron jugar el pasado domingo el duelo ante el Valencia Basket dejando la rotación del primer equipo en ocho jugadores, más el vinculado Thiam, quien fue titular en el inicio de cada periodo. El deseo es que no caiga ninguno más y que los que jugaron disminuidos puedan hacerlo a pleno rendimiento en una de las pistas más complicadas de la categoría, aunque los vascos no estén en su mejor momento. Hoy Epi tendrá más pistas y emprenderán viaje.