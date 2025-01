El Barça se inscribe en la final de la Supercopa

La noche empezó movida en Yeda a poco más de una hora para que rodara el balón en el King Abdullah International Stadium. Cuando todo el mundo daba por hecho que no habría noticias sobre la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor hasta dentro de unos días, el Consejo Superior de Deportes soltó la bomba: cautelar otorgada a pocos minutos de conocer las alineaciones.

La sorpresa fue mayúscula para todos, hasta para un Joan Laporta que celebró eufórico el comunicado, con corte mangas al aire incluido en su entrada al estadio, como si se tratara del primer gol de la semifinal.

La alegría, sin embargo, no acabó de ser completa, ya que la licencia no pudo activarse a tiempo y tanto Olmo como Pau Víctor tuvieron que ver el partido desde la grada, pero con la certeza que, ahora sí, podrán volver a sentirse futbolistas.

Y con el espíritu y el subidón por la buena nueva de sus compañeros saltaron los jugadores del Barça al césped. Salida arrolladora de los de Flick para sorprender a un Athletic que no las vio venir en los primeros compases de semifinal, con un Kounde pletórico corriendo la banda, un Raphinha incisivo en todos sus desmarques a la espalda de la defensa y un Gavi que, como en sus mejores días, volvió a chocar y morder con la garra que siempre le han hecho diferencial sobre el verde.

Gavi certifica la superioridad culé

Solo necesitó un cuarto de hora el Barça para materializar su dominio. Inventó Raphinha yéndose hacia el centro con un toque de fantasía, en un alarde más de confianza con el balón en los pies inaudito hasta esta temporada, para dejar el carril libre a un Pedri que condujo y abrió a la banda para la incorporación de Balde. El lateral, como el mejor Jordi Alba, cedió atrás para la llegada de un Gavi con hambre gloria. El de los Palacios, con un vínculo especial con Arabia, volvió a marcar por primera vez desde su lesión, con celebración tocándose la muñeca y mirando a la grada en honor a Olmo.

La presión asfixiante del Barça no cesó tras el primero. Lewandowski, apretando a Unai Simón, casi consiguió el segundo en una mala salida del portero del Athletic y la selección. Los leones no podían ni mantener un minuto el balón después del tanto de Gavi, que por su parte seguía con hambre, contagiando a los suyos a ir a por más, un entusiasmo que, no obstante, no caló del todo en el equipo para cerrar la primera mitad.

En los últimos quince minutos del primer acto el tono del partido cambió. El Barça bajó una marcha en la presión para recuperar y, con balón, cayó en la trampa de un Athletic, que le invitó a buscar pases en largo siempre precipitados. Szczesny empezó a sufrir y a recibir la avalancha de los vascos, que recuperaban muy cerca del área culé para obligar al polaco a intervenir por primera vez en todo el partido, si bien la noche aciaga de los leones ayudó al Barça a irse mandando al descanso.

Fogonazo de Lamine en su regreso

Tras el respiro y el paso por vestuarios, el Barça recuperó la chispa del inicio del partido, y ahí empezó el show de Lamine. Primero, con una conducción por su banda que finalizó con un latigazo con la zurda que se perdió por muy poco. Fue solo el anticipo de lo que venía.

Recuperación de Iñigo Martínez en otra buena anticipación del de Ondárroa, pase profundo de Gavi para poner la guinda a su partido y el de Rocafonda, con sangre fría, enviando el cuero al palo de Unai para romper su sequía goleadora desde la noche mágica en el Bernabéu con celebración de 'aquí estoy yo'. Qué manera de volver.

Los últimos minutos del partido fueron un trámite al que solo De Jong pudo meterle emoción. Error grotesco del neerlandés en un pase atrás que, por suerte para Frenkie, tocó en Djalo antes de caer en los pies de Iñaki, que por fin batió a Szczesny, pero en fuera de juego. Respiró el '21' y respiró un Barça que ya espera al Madrid en la final del domingo si no lo evita el Mallorca.